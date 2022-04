Evinize aldığınızda adeta ailenizden bir parçaya dönüşecek en kullanışlı teknolojik ürünler

Evinizde tertemiz hava solumak için hava temizleyici tercih edebilir, okkalı bir kahve keyfi istiyorsanız Türk kahvesi makinesi satın alabilirsiniz. Film akşamları için projeksiyon cihazı alabilir, çocuklarınıza çocuk tableti satın alarak hoş bir sürpriz yapabilirsiniz. Kablosuz şarj cihazlarıyla şarj probleminizi çözebilir, robot süpürgelerle evinizi sürekli temiz tutabilirsiniz. Peki, bu teknolojik ürünleri incelemeye hazır mısınız? Öyleyse başlayalım!

1. Evinizi ferahlatın: Airfree T40 Filtresiz Sessiz Hava Temizleyici

Tozlara karşı alerjisi olan ve evinde ferah bir hava solumak isteyenler için en iyi hava temizleyici modelleri arasında yer alan Airfree T40 Filtresiz Sessiz Hava Temizleyici tavsiye ediliyor. Ürünün en önemli özelliği akıllı sterilizasyon sistemi sayesinde çeşitli alerjenleri, tozları, bakterileri, polenleri, küf sporlarını, hayvan tüy ve kepeklerini kolayca algılayıp yok etmesi. Düşük enerji tüketimi özelliğiyle de dikkat çeken ürün sessiz şekilde çalışabiliyor. Sade tasarımının yanı sıra küçük boyuta sahip Airfree T40 Filtresiz Sessiz Hava Temizleyici, kolayca taşınabiliyor. Böylece evin farklı odalarında da kullanılabiliyor.

2. Temizliği dert etmeyin: Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro Cleaner Robot Süpürge

Sürekli temizlikle uğraşmaktan diğer işlere yetişemeyenlerin yardımına Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro Cleaner Robot Süpürge yetişiyor! En iyi robot süpürge modellerinden biri olan Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro Cleaner Robot Süpürge, süpürme işleminin yanı sıra 3 farklı paspas modu da bulunduruyor. Akıllı özellikleri sayesinde evinizin haritasını hafızasına kaydedebilen robot süpürge, engelleri de kolaylıkla aşıp temizliğe devam ediyor. Dolu şarjla 2 saat boyunca aralıksız çalışan ürün, evinizin tertemiz olmasını sağlıyor. Ürünün en önemli avantajı ise düşük sesle çalışabilmesi.

3. Türk kahvesi tutkunlarına: Arzum OK004 Okka Minio Türk Kahvesi Makinesi

Zahmetsiz ve son derece pratik şekilde bol köpüklü, okkalı Türk kahveleri hazırlanmasını sağlayan Arzum OK004 Okka Minio Türk Kahvesi Makinesi, evlerdeki kahve saatlerini taçlandırıyor. Kompakt tasarımı sayesinde mutfaklarda az yer kaplayan ürün, tek seferde 4 kişiye Türk kahvesi hazırlayabiliyor. Akıllı pişirme algılama sensörü sayesinde taşma gibi durumları hızlıca engelleyen Arzum OK004 Okka Minio Türk Kahvesi Makinesi, son derece kolay kullanım sunuyor. Işıklı ve sesli bildirim özelliği sayesinde kahve hazırlandığında haber veriyor. Ürün kolay temizlenebilmesiyle de avantaj sunuyor.

4. Patili dostlarınızı ihmal etmeyin: S-Link Swapp Sl-20 Akıllı Otomatik Kedi Köpek Besleyici

Kedi ve köpek sahibi olup onların beslenmesine ekstra özen göstermek isteyenlere S-Link Swapp Sl-20 Akıllı Otomatik Kedi Köpek Besleyici tavsiye ediliyor. Akıllı sistemi sayesinde belirlenen zaman aralıklarında kedi ve köpekler için otomatik mama dağıtımı yapan S-Link Swapp Sl-20 Akıllı Otomatik Kedi Köpek Besleyicinin birçok özelliği bulunuyor. Wi-Fi özelliği ve uygulama desteği sayesinde istenilen her yerden kontrol edilebiliyor. Kamera sayesinde evde olunmadığı zamanlarda bile evcil hayvanlar canlı olarak izlenebiliyor. 3.7 litrelik geniş mama kapasitesine sahip ürün, kullanıcılarını sürekli mama ekleme zahmetinden kurtarıyor.

5. Çocuklara müthiş bir eğlence: NPO Çocuk Tableti

En iyi çocuk tablet çeşitleri arasında bulunan NPO Çocuk Tableti, çocukların güven içerisinde keyifli anlar geçirmelerine yardımcı oluyor. 8 inç'lik boyutu sayesinde çocuklar tarafından elde rahatlıkla kavranabilen ürün, dayanıklı ve yumuşak silikon malzemelerden üretilen kılıfa sahip. Bu sayede düşmelere ve çarpmalara karşı direnç gösteriyor. Kılıfın arka kısmındaki ayak, ürünün düz durmasına yardımcı oluyor. IPS ekran, hızlı işlemci, ön kamera gibi özellikleriyle dikkat çeken NPO Çocuk Tableti, dolu şarjla 8 saate kadar kullanım süresi sunuyor.

6. Şarj sorununa etkili çözüm: Belkin BoostCharge Kablosuz Şarj Cihazı

Cep telefonlarını şarj etmek için sürekli kablo ve adaptörler ile uğraşmaktan sıkıldıysanız Belkin BoostCharge Kablosuz Şarj Cihazı tam size göre! Evin istenen her bölgesini şarj istasyonuna çeviren Belkin BoostCharge Kablosuz Şarj Cihazı, her şarj modeliyle uyumlu kullanımıyla dikkat çekiyor ve Qi özellikli her cihaz ürün sayesinde kolaylıkla şarj edilebiliyor. 10 watt değerinde hızlı şarj desteği sunan ürün, cep telefonlarının en kısa sürede şarj olmasını sağlıyor. Düz beyaz rengi ve oval tasarımı ile şık görünüm sunan ürün, evin her köşesine uyum sağlayabiliyor.

7. Kesintisiz müzik keyfi: Ultimate Ears Megaboom 3 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör

Evde eğlenceli zaman geçirmeyi sevenler ve müziksiz yapamayanlar için Ultimate Ears Megaboom 3 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör öneriliyor. Kullanıcılar istedikleri Bluetooth hoparlörüne kırmızı, mavi, mor veya siyah renk seçenekleriyle sahip olabiliyor. 360 derece ses özelliği bulunan ürün, müzik sesinin etrafa dağılmasını sağlıyor. Silindir şeklindeki hafif ve kompakt yapısı sayesinde evin her odasında müzik dinleyebilir, isterseniz dışarı çıkarken yanınızda götürebilirsiniz. IP67 su ve toz geçirmez sertifikası bulunan Ultimate Ears Megaboom 3 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör, güvenli kullanım sunuyor.

8. Film geceleri için: Anker Nebula Apollo Akıllı Pico Projeksiyon Cihazı D2410G11

Evde tek başına veya sevdikleriyle film gecesi yapmayı isteyenlere Anker Nebula Apollo Akıllı Pico Projeksiyon Cihazı D2410G11 tavsiye ediliyor. Hem projeksiyon perdesine hem duvara yansıtma yapabilen ürün, kablosuz olmasıyla dikkat çekiyor. Bu sayede kolay taşıma avantajı sunuyor ve kullanıcılarını ürünü kurarken kablolarla uğraşmaktan kurtarıyor. Kompakt boyutu sayesinde evin birçok köşesinde rahatlıkla kullanılabiliyor. Anker Nebula Apollo Akıllı Pico Projeksiyon Cihazı D2410G11, üst tarafındaki dokunmatik panel sayesinde kolayca kontrol edilebiliyor. Ayrıca ürünün mobil uygulama desteği de bulunuyor. Bu sayede ürüne uzaktan telefon ile erişim sağlanabiliyor.

9. Yaratıcı aydınlatmaları keşfedin: Lepro E27 Akıllı Işık Ampul

Evlerinde canlı ve dinamik bir aydınlatma sağlamak isteyenler için en iyi akıllı ampul çeşitleri arasında Lepro E27 Akıllı Işık Ampul yer alıyor. Ekonomik olarak avantajlı fiyatıyla adından söz ettiren Lepro E27 Akıllı Işık Ampul, birçok özelliğe sahip. 16 milyona kadar renk seçeneği sunan ürün, kullanıcılarına evlerini en sevdikleri renkte aydınlatma imkânı veriyor. Mobil uygulama ve sesli komut desteği sunan ürün kolayca kontrol edilebiliyor. Böylece renk seçimi, parlaklık ayarı, ışık şiddeti ve zamanlayıcı gibi özelleştirmeler pratik bir şekilde ayarlanabiliyor.

10. Eviniz güvende kalsın: TP-Link Tapo-C100 Home Security Wi-Fi Kamera

Evlerine gözü gibi bakanlar ve güvenliğini tam sağlamak isteyenler için TP-Link Tapo-C100 Home Security Wi-Fi Kamera öneriliyor. En iyi ev kamerası modelleri arasında yer alan TP-Link Tapo-C100 Home Security Wi-Fi Kamera, her görüntüyü kristal netliğinde kaydedebiliyor. Böylece ayrıntılar kolaylıkla görüntülenebiliyor. Hareket algılama özelliği bulunan ürün, evde kimse yokken hareket saptadığında mobil uygulama üzerinden kullanıcılarına bildirim gönderiyor. İki yönlü ses özelliği sayesinde mobil uygulama ve kamera arasında sesli bağlantı oluşturulmasını sağlıyor. Gece görüşü bulunan ürün, karanlıkta da kayıt yapabiliyor.