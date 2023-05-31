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Evrenin ilk dönemlerinde oluştukları keşfedildi! Güneş'in 10 bin katı büyüklüğünde... "İlk ipucunu bulduğumuza inanıyoruz"

31.05.2023 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

James Webb Uzay Teleskobu verilerini inceleyen bilim insanları, evrenin ilk dönemlerinde Güneş'in 10 bin katı büyüklüğünde yıldızların oluştuğunu tespit etti. İsviçre Cenevre Üniversitesinden astrofizikçi Corinne Charbonnel, "James Webb Uzay Teleskobu'nun topladığı veriler sayesinde, bu olağanüstü yıldızların varlığına dair ilk ipucunu bulduğumuza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Evrenin ilk dönemlerinde oluştukları keşfedildi! Güneş'in 10 bin katı büyüklüğünde... "İlk ipucunu bulduğumuza inanıyoruz"

Indy100'ün haberinde, görevlerinden birisi uzayın derinliklerine yoğunlaşarak evrenin yaratıldığı dönemleri incelemek olan James Webb Teleskobu'nun ilk defa, söz konusu dönemde oluştuğu düşünülen Güneş'in 10 bin katı büyüklükteki yıldızların izlerini bulduğu belirtildi.

"İLK İPUCUNU BULDUĞUMUZA İNANIYORUZ"

İsviçre Cenevre Üniversitesinden astrofizikçi Corinne Charbonnel, "James Webb Uzay Teleskobu'nun topladığı veriler sayesinde, bu olağanüstü yıldızların varlığına dair ilk ipucunu bulduğumuza inanıyoruz." dedi.

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Bilim insanları hepsi aynı dönemde oluştuğu düşünülen bu yıldızların, "küresel yıldız kümeleri" olarak tanımlıyor.

Araştırmacılar, evrenin ilk dönemlerinin kalıntıları olduğu belirtilen söz konusu kümeleri, "fosiller" olarak tanımlıyor.

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Söz konusu "küresel yıldız kümeleri"nin ise yaşam sürelerinin sonuna yaklaştığı belirtiliyor.

"SÜPER KÜTLELİ YILDIZ SENARYOSU GELECEKTEKİ ÇALIŞMALARLA DESTEKLENEBİLİRSE..."

Barselona Üniversitesi öğretim üyesi Mark Gieles, "Küresel yıldız kümeleri 10 ila 13 milyar yaşında ancak devasa yıldızların ömürleri 2 milyon yıl. Bu nedenle, bu yıldızlar şu anda gözlemlenebilir kümelerin erken dönemlerinde kayboldular. Yalnızca dolaylı izleri kaldı. Süper kütleli yıldız senaryosu gelecekteki çalışmalarla desteklenebilirse, bu, küresel kümeleri daha iyi anlamamızı sağlayacak ve genel olarak süper kütleli yıldızların oluşumu hakkında ilave bilgiler elde etme açısından önemli bir adım olacaktır." ifadelerini kullandı.

Araştırma "Astronomy & Astrophysics"te yayımlandı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
uzay Evren Güneş yıldız

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