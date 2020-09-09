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Facebook hesabından vazgeçene para ödeyecek!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.09.2020 10:35 | Son Güncelleme

Facebook, sosyal medyanın seçim üzerindeki etkisini değerlendirmek için yeni bir araştırma başlattı. New York Post'un aktardığı bilgilere göre, Facebook seçtiği ABD'li Instagram ve Facebook kullanıcılarına 120 dolara kadar ödemeye yapacak. Kullanıcıların yapması gereken tek şey ise hesaplarını kullanmayı bırakmak.

Facebook hesabından vazgeçene para ödeyecek!

Facebook, ABD'deki çekişmeli seçim yarışı yaklaşırken bünyesinde bazı değişiklikler yapıyor. Zira daha önce Facebook'un seçimlere müdahil olduğu iddiası yüzünden firma zor günler yaşadı. Aynı iddiaların bir daha gündeme gelmesini istemeyen şirket, bu yüzden önlemler almaya ve akademik çalışmaya yapmaya devam ediyor. Bu akademik çalışmalardan biri sosyal medyanın seçim üzerindeki etkisini araştırmak üzere kurulu. Araştırmaya katılacak kişiler ise biraz şanslı görünüyor.

FACEBOOK SEÇİLİ KULLANICILARA ÖDEME YAPACAK

New York Post'un haberine göre Facebook, sosyal medyanın seçimler üzerindeki etkisini değerlendirmek için ABD sınırları içerisinde bir akademik çalışma yapmaya karar verdi. Çalışmada ABD’deki yetişkin nüfus içinden Facebook ve Instagram kullanıcıları seçilecek. Kullanıcılar, Facebook'tan veya Instagram'dan bir davet bildirimi alacak. Kullanıcılar çalışma çerçevesinde anket dolduracak ya da Facebook, Instagram gibi hesaplarını bir süreliğine kullanmayı bırakacak. Bunun karşılığında ise Facebook kullanıcılara 120 dolara kadar ücret ödeyecek.

facebook para ödeyecek

400 BİN KİŞİYE KADAR KATILIM

Facebook araştırmaya 200 bin ila 400 bin kişinin katılmasını bekliyor. Facebook sözcüsü Liz Bourgeois ise söz konusu ödeme için ''bu ödeme, bu tür akademik araştırmalar için oldukça standarttır'' diyor. Çalışmanın sonuçlarının önümüzdeki yıl açıklanması bekleniyor.

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