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Facebook, mesaisini eve taşıyanlara 1000 dolar ödeme yapacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.03.2020 18:04 | Son Güncelleme

Facebook koronavirüs salgını için harekete geçti. Bazı ülkelerdeki çalışanlarını evden çalışma sistemine geçiren Facebook, evden çalışmaya başlayanlara maddi destek de sağlayacak.

Facebook, mesaisini eve taşıyanlara 1000 dolar ödeme yapacak

Koronavirüs nedeniyle daha önce Google Dublin'deki ofisini kapatmış, Amazon'da birçok çalışanını evlerine göndermişti. Hatta NASA dahi çalışanlarını evden çalışmaları konusunda uyarmıştı. Bu firmaların arasına 13 Mart tarihi itibariyle Facebook da katıldı. Facebook, koronavirüs nedeniyle çalışanlarını evine gönderen, onların evlerinden çalışmalarını isteyen şirketlerden biri oldu. Hal böyle olunca Bugün ise Facebook çalışanlarının gelen kutusuna, onları biraz olsun motive edebilecek bir e-mail geldi.
facebook

FACEBOOK'TAN ÇALIŞANLARINA MADDİ DESTEK

Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg, çalışanlarına 1000 dolar ikramiye dağıtacağını duyurdu. Duyurusunu çalışanlarına gönderdiği bir e-mail aracılığı ile yapan Zuckerberg, çalışanlarının bu zor günlerde ihtiyaçları olabileceği düşüncesiyle yapıldığının altını çiziyor. Ancak 1000 dolarlık ödemeyi alabilmek için de bazı şartlar mevcut.

İŞTE FACEBOOK'UN ŞARTLARI

Facebook'un koronavirüs primi sadece tam zamanlı çalışan Facebook çalışanları kapsayacak. Yarı zamanlı çalışanlar, asistanlar ve stajyerler bu ödemeden yararlanamayacak.

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