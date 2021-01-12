Facebook Signal arama sonuçlarına kendi reklamını koydu

WhatsApp alternatifi Signal, bir anda büyük bir ilgi ile karşılandı. Neredeyse herkes bu uygulamayı ya deniyor ya da günlük hayatında kullanmak istiyor. Elbette Telegram bu konuda çok daha popüler. Fakat Signal uygulamasını haber konusu yapan başka bir şey oldu.

Facebook öyle bir hamle yaptı ki herkesi şaşırttı. App Store uygulamasına girdiğinizde ve Signal araması yaptığınızda karşınıza Messenger reklamı çıkıyor.

Anlık mesajlaşma uygulaması Signal tarafından yapılan açıklamalara bakıldığında karşımıza oldukça ilginç bir tablo çıktı. İddialara göre Facebook, bu uygulamayı kıskaç altına almak istiyor. Muhtemelen dünya genelinde bu kadar popüler olması da şirket tarafından pek istenen bir durum değil.

Facebook tarafından yapılan yeni WhatsApp düzenlemesi ile birlikte tüm verilerin şirketin sunucusuna aktarılacağı söylenebilir. Şirket bu sayede daha fazla reklam almak istiyor. Bunu duyan WhatsApp kullanıcıları alternatif uygulamalara gitti. Bunlar içerisinde Telegram ve Signal oldukça dikkat çekiciydi.