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Facebook Signal arama sonuçlarına kendi reklamını koydu

12.01.2021 09:54 | Son Güncelleme:
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Facebook Signal arama sonuçlarına kendi reklamını koydu

Elon Musk tarafından önerilen ve olumlu sonuçlar alan WhatsApp alternatifi Signal, açıklama yaptı. Uygulama, iddialara bakılırsa Facebook tarafından adeta ablukaya alındı.

WhatsApp alternatifi Signal, bir anda büyük bir ilgi ile karşılandı. Neredeyse herkes bu uygulamayı ya deniyor ya da günlük hayatında kullanmak istiyor. Elbette Telegram bu konuda çok daha popüler. Fakat Signal uygulamasını haber konusu yapan başka bir şey oldu.

Facebook öyle bir hamle yaptı ki herkesi şaşırttı. App Store uygulamasına girdiğinizde ve Signal araması yaptığınızda karşınıza Messenger reklamı çıkıyor.

Anlık mesajlaşma uygulaması Signal tarafından yapılan açıklamalara bakıldığında karşımıza oldukça ilginç bir tablo çıktı. İddialara göre Facebook, bu uygulamayı kıskaç altına almak istiyor. Muhtemelen dünya genelinde bu kadar popüler olması da şirket tarafından pek istenen bir durum değil.

Facebook tarafından yapılan yeni WhatsApp düzenlemesi ile birlikte tüm verilerin şirketin sunucusuna aktarılacağı söylenebilir. Şirket bu sayede daha fazla reklam almak istiyor. Bunu duyan WhatsApp kullanıcıları alternatif uygulamalara gitti. Bunlar içerisinde Telegram ve Signal oldukça dikkat çekiciydi.

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SİGNAL'DEN AÇIKLAMA

Facebook ise Signal arama sonuçlarına kendi reklamını koydu. Bunun üzerine Signal uygulaması, “Facebook muhtemelen reklamları satın almaktan daha çok, reklamları satmak konusunda rahat gözüküyor ama insanlar, App Store’da ‘Signal’ araması yaptığında en iyi sonuca ulaşmak için yapmaları gerekeni yapacaklardır. Not: Signal’de asla reklam olmayacak çünkü verileriniz bizim değil, sizin ellerinizde.” açıklaması yaptı.

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