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Facebook Türkiye Direktörü Derya Özkaya Matraş'tan WhatsApp açıklaması

14.01.2021 17:56 | Son Güncelleme:
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Facebook Türkiye Direktörü Derya Özkaya Matraş'tan WhatsApp açıklaması

Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Özkaya Matraş, sosyal medya hesapları aracılığıyla WhatsApp'ın yeni gizlilik güncellemesine ilişkin bir açıklama yayınladı. Matraş yaptığı açıklamada, kişisel mesajların, aramaların, fotoğraf, video gibi medya gönderilerinin her zaman uçtan uca şifreleme ile korunacağını belirtti.

WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi kararı sosyal medyada büyük ses getirdi. WhatsApp'ın onay bildirimini pek çok kullanıcıya iletmesi sonrası tabiri caizse büyük bir dijital göç başladı ve insanlar Telegram, Signal ve BiP gibi mesajlaşma uygulamalarına yöneldi. WhatsApp, karar sonrası yeni açıklamalar yaparak mesajların uçtan uca şifreleme ile korunacağını söyledi. Şimdi ise Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Özkaya Matraş konu hakkında videolu bir açıklamada bulundu.

HER ZAMAN KORUNACAKLAR

Derya Özkaya Matraş yaptığı açıklamada, uçtan uca şifrelemeye değindi. Kişisel mesajların, aramaların fotoğraf, video gibi medya gönderilerinin her zaman uçtan uca şifreleme ile korunacağını belirten Matraş, ''Bu şifrenin kilidini sadece mesajı gönderen ve mesajı alan kişi açabilir demek. Uçtan uca şifreleme sayesinde ne Whatsapp ne Facebook bu mesajları veya bu mesajların içeriklerini hiçbir şekilde okuyamaz veya dinleyemez demek. Bu hiçbir zaman değişmeyecek.'' ifadelerini kullandı.

REHBER VE KONTAKLARIMIZ PAYLAŞILIYOR MU?

Matraş, açıklamasında rehber ve kontaklarımız paylaşılıyor mu? sorusunu da yanıtladı. Facebook Türkiye direktörü bu soruya '' Hayır. Rehberiniz Facebook ile paylaşılmıyor. WhatsApp'a rehberinize erişim izni verdiğinizde bu mesajlaşmayı daha hızlı ve daha güvenilir hale getirmek için kullanılıyor. Yani WhatsApp hiç kimsenin mesajlaştığı veya aradığı kişinin kayıtlarını tutmuyor. Bir kere şöyle düşünün, iki milyar kullanıcının kayıtlarını saklamak en başta sizin için aynı zamanda WhatsApp için ciddi bir gizlilik ve güvenlik riski oluşturur.'' şeklinde cevap verdi.

FİRMALAR HOSTİNG HİZMETİ ALABİLECEK

Derya Özkaya Matraş, yaptığı açıklamada WhatsApp'ta yapılacak değişiklikliğin işletmeler için olan detayını da paylaştı. Matraş, gizlilik politikasını ileride işletmelerin müşterileriyle olan WhatsApp üzerinden iletişimlerini yönetmelerine yardımcı olmak amacıyla güncellediklerini belirterek, bu güncellemenin işletmelerin ileride isterlerse ana şirket olan Facebook üzerinde güvenlik hosting hizmeti alabilmelerine olanak sağlayacağını belirtti. WhatsApp üzerinden bir işletme ile mesajlaşıp mesajlaşmamın yine kullanıcıların inisiyatifinde olduğunu söyleyen Matraş, ''Böyle bir güvenli hosting hizmetini Facebook üzerinden alıp almamak da işletmenin inisiyatifinde, Facebook'un değil.'' ifadelerini kullandı.

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