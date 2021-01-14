Facebook Türkiye Direktörü Derya Özkaya Matraş'tan WhatsApp açıklaması

WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi kararı sosyal medyada büyük ses getirdi. WhatsApp'ın onay bildirimini pek çok kullanıcıya iletmesi sonrası tabiri caizse büyük bir dijital göç başladı ve insanlar Telegram, Signal ve BiP gibi mesajlaşma uygulamalarına yöneldi. WhatsApp, karar sonrası yeni açıklamalar yaparak mesajların uçtan uca şifreleme ile korunacağını söyledi. Şimdi ise Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Özkaya Matraş konu hakkında videolu bir açıklamada bulundu.

HER ZAMAN KORUNACAKLAR

Derya Özkaya Matraş yaptığı açıklamada, uçtan uca şifrelemeye değindi. Kişisel mesajların, aramaların fotoğraf, video gibi medya gönderilerinin her zaman uçtan uca şifreleme ile korunacağını belirten Matraş, ''Bu şifrenin kilidini sadece mesajı gönderen ve mesajı alan kişi açabilir demek. Uçtan uca şifreleme sayesinde ne Whatsapp ne Facebook bu mesajları veya bu mesajların içeriklerini hiçbir şekilde okuyamaz veya dinleyemez demek. Bu hiçbir zaman değişmeyecek.'' ifadelerini kullandı.