Facebook, Twitter ve Google CEO'ları ABD Kongresi'nde ter döktü

ABD Meclis Enerji ve Ticaret Komitesi, Google, Twitter ve Facebook'u yakın takibe almıştı. Yakın takibin nedeni ise platformlarda var olan dezenformasyon hakkındaydı. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Google CEO'su Sundar Pichai ve Twitter CEO'su Jack Dorsey, perşembe günü kongre tarafından görüşmeye çağrıldı. Sosyal medya CEO'ları yapılan oturumda gelen soruları yanıtladı.
CNN Business'ın haberine göre, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, ABD Kongresi'ndeki ifadesinde, 6 Ocak'taki isyanları kışkırtma sorumluluğunu reddederek, suçu tamamen Trump'a ve "Amerikalıları birbirinden ayıran siyasi ve medya ortamına" attı. Zuckerberg, "Seçimin bütünlüğünü güvence altına almak için üzerimize düşeni yaptık. Sonra 6 Ocak'ta Başkan Trump bir konuşma yaptı... insanları savaşmaya çağırdı" dedi. Facebook'un CEO'su Trump'ın sözlerinden dolayı ve yasayı çiğneyen göstericilerinden de eylemlerinden dolayı sorumlu tutulması gerektiğine inandığını belirtti.
Google CEO'su Sundar Pichai ise bu seçimde çok çalıştıklarını ifade ederek, Google'ın bu süreçte derin bir sorumluluk duygusu ile hareket ettiğini vurguladı.
Saatlerce süren duruşmaya Jack Dorsey'in yaptıkları damga vurdu. Twitter CEO'su Jack Dorsey, Twitter hesabı üzerinden ''?'' ifadesini kullanarak, evet ya da hayır cevabı bulunan bir anket yayınladı.
Ayrıca duruşması sırasında Dorsey'in arkasında bir Bitcoin sayacının yer aldığı görüldü.
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