Facebook, Twitter ve Google CEO'ları ABD Kongresi'nde ter döktü

ABD Meclis Enerji ve Ticaret Komitesi, Google, Twitter ve Facebook'u yakın takibe almıştı. Yakın takibin nedeni ise platformlarda var olan dezenformasyon hakkındaydı. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Google CEO'su Sundar Pichai ve Twitter CEO'su Jack Dorsey, perşembe günü kongre tarafından görüşmeye çağrıldı. Sosyal medya CEO'ları yapılan oturumda gelen soruları yanıtladı.

FACEBOOK CEO'SU TRUMP'I SUÇLADI

CNN Business'ın haberine göre, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, ABD Kongresi'ndeki ifadesinde, 6 Ocak'taki isyanları kışkırtma sorumluluğunu reddederek, suçu tamamen Trump'a ve "Amerikalıları birbirinden ayıran siyasi ve medya ortamına" attı. Zuckerberg, "Seçimin bütünlüğünü güvence altına almak için üzerimize düşeni yaptık. Sonra 6 Ocak'ta Başkan Trump bir konuşma yaptı... insanları savaşmaya çağırdı" dedi. Facebook'un CEO'su Trump'ın sözlerinden dolayı ve yasayı çiğneyen göstericilerinden de eylemlerinden dolayı sorumlu tutulması gerektiğine inandığını belirtti.

SUNDAR PİCHAİ NE DEDİ?

Google CEO'su Sundar Pichai ise bu seçimde çok çalıştıklarını ifade ederek, Google'ın bu süreçte derin bir sorumluluk duygusu ile hareket ettiğini vurguladı.