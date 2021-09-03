Far Cry 6'nın sistem gereksinimleri belli oldu!

Far Cry 6 merakla beklenen yapımlardan sadece biri. Ubisoft ise oyuncuları fazla bekletmedi ve Far Cry 6'nın resmi PC sistem gereksinimlerini açıkladı. Ubisoft Far Cry 6'nın sistem gereksinimleri açıklamasının yanı sıra, oyunun PC'deki grafik özelliklerini gösteren yeni bir fragman da yayınladı.
Far Cry 6'nın sistem gereksinimlerinde dikkat çeken şey, Ubisoft'un minimum ve önerilen sistem gereksinimlerini açıklayıp geçmek yerine, hedeflenen çözünürlüğü ve kare hızını da paylaşmış olması. Bunu diğer oyun yayıncılarının da bir gelenek haline getirmesi oldukça hoş olacaktır. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan Far Cry 6'nın PC sistem gereksinimlerine geçelim.
1080P/30 FPS için sistem gereksinimleri
İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 veya Intel Core i5-4460
Ekran Kartı: AMD RX 460 veya NVIDIA GeForce GTX 960
RAM: 8 GB
Depolama Alanı: 60 GB
İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit (20H1 ve üstü)
1080P/60 FPS için sistem gereksinimleri
İşlemci: AMD Ryzen 5 3600X veya Intel Core i5-7700
Ekran Kartı: AMD RX VEGA64 veya NVIDIA GeForce GTX 1080
RAM: 16 GB
Depolama Alanı: 60 GB
İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit (20H1 ve üstü)
1440P/60 FPS için sistem gereksinimleri
İşlemci: AMD Ryzen 5 3600X veya Intel Core i5-9700K
Ekran Kartı: AMD RX 5700XT veya NVIDIA GeForce RTX 2070 Super
RAM: 16 GB
Depolama Alanı: 60 GB + 37 GB (HD doku kaplamaları için opsiyonel)
İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit (20H1 ve üstü)
1440P/60 FPS ve Raytracing teknolojisi için sistem gereksinimleri
İşlemci: AMD Ryzen 5 5600X veya Intel i5-10600
Ekran Kartı: AMD RX 6900XT veya NVIDIA RTX 3070
RAM: 16 GB
Depolama Alanı: 60 GB + 37 GB (HD doku kaplamaları için opsiyonel)
İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit (20H1 ve üstü)
4K/30 FPS ve Raytracing teknolojisi için sistem gereksinimleri
İşlemci: AMD Ryzen 7 5800X veya Intel i7-10700K
Ekran Kartı: AMD RX 6800 veya NVIDIA RTX 3080
RAM: 16 GB
Depolama Alanı: 60 GB + 37 GB (HD doku kaplamaları için opsiyonel)
İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit (20H1 ve üstü)
Ubisoft'un merakla beklenen oyunu Far Cry 6, 7 Ekim'de oyunseverlerle buluşacak.