Far Cry 6'nın sistem gereksinimleri belli oldu!

Far Cry 6 merakla beklenen yapımlardan sadece biri. Ubisoft ise oyuncuları fazla bekletmedi ve Far Cry 6'nın resmi PC sistem gereksinimlerini açıkladı. Ubisoft Far Cry 6'nın sistem gereksinimleri açıklamasının yanı sıra, oyunun PC'deki grafik özelliklerini gösteren yeni bir fragman da yayınladı.

Far Cry 6'nın sistem gereksinimlerinde dikkat çeken şey, Ubisoft'un minimum ve önerilen sistem gereksinimlerini açıklayıp geçmek yerine, hedeflenen çözünürlüğü ve kare hızını da paylaşmış olması. Bunu diğer oyun yayıncılarının da bir gelenek haline getirmesi oldukça hoş olacaktır. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan Far Cry 6'nın PC sistem gereksinimlerine geçelim.

FAR CRY 6'NIN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

1080P/30 FPS için sistem gereksinimleri

İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 veya Intel Core i5-4460

Ekran Kartı: AMD RX 460 veya NVIDIA GeForce GTX 960

RAM: 8 GB

Depolama Alanı: 60 GB

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit (20H1 ve üstü)

1080P/60 FPS için sistem gereksinimleri

İşlemci: AMD Ryzen 5 3600X veya Intel Core i5-7700

Ekran Kartı: AMD RX VEGA64 veya NVIDIA GeForce GTX 1080

RAM: 16 GB

Depolama Alanı: 60 GB

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit (20H1 ve üstü)

1440P/60 FPS için sistem gereksinimleri

İşlemci: AMD Ryzen 5 3600X veya Intel Core i5-9700K

Ekran Kartı: AMD RX 5700XT veya NVIDIA GeForce RTX 2070 Super

RAM: 16 GB

Depolama Alanı: 60 GB + 37 GB (HD doku kaplamaları için opsiyonel)

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit (20H1 ve üstü)

1440P/60 FPS ve Raytracing teknolojisi için sistem gereksinimleri

İşlemci: AMD Ryzen 5 5600X veya Intel i5-10600

Ekran Kartı: AMD RX 6900XT veya NVIDIA RTX 3070

RAM: 16 GB

Depolama Alanı: 60 GB + 37 GB (HD doku kaplamaları için opsiyonel)

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit (20H1 ve üstü)

4K/30 FPS ve Raytracing teknolojisi için sistem gereksinimleri

İşlemci: AMD Ryzen 7 5800X veya Intel i7-10700K

Ekran Kartı: AMD RX 6800 veya NVIDIA RTX 3080

RAM: 16 GB

Depolama Alanı: 60 GB + 37 GB (HD doku kaplamaları için opsiyonel)

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit (20H1 ve üstü)

FAR CRY 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Ubisoft'un merakla beklenen oyunu Far Cry 6, 7 Ekim'de oyunseverlerle buluşacak.