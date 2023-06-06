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Farkında olmadan çamaşır makinesini ve kıyafetlerinizi mahvediyorsunuz! Bu hatalardan kaçının

06.06.2023 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çamaşır makinesi hayatımızı kolaylaştıran ve en çok kullanılan ev aletleri arasında yer alıyor. Çamaşır makinesinin bozulması temizlik açısından oldukça zorlu anlar yaşatıyor. Temizlik uzmanları sıklıkla farkında olmadan yapılan bazı hataların çamaşır makinesini ve kıyafetleri mahvettiğini söylüyor.

Farkında olmadan çamaşır makinesini ve kıyafetlerinizi mahvediyorsunuz! Bu hatalardan kaçının

Çamaşırlar eskiden elde yıkansa da şu anda bunun fikri bile oldukça yorucu geliyor. Bu yüzden çamaşır makinesinin uzun süreli kullanılabilmesi için kullanımına dikkat etmek gerekiyor. Yanlış deterjanlar veya kıyafetler diğer eşyaların hasar almasına neden oluyor. İşte yanlış makine kullanımları...

1- ÇOK FAZLA DETERJAN KULLANMAK

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Kıyafetlerinizi çamaşır makinesinden çıkardığınızda çok sert ve pürüzlü olduğunu düşünüyorsanız bunun nedeni büyük ihtimaller çok fazla deterjan kullanmanızdır.
Uzman şöyle açıkladı: "Hissettiğiniz pürüz, giysilerinizde kiri ve sert su malzemelerini hapseden ince bir kalıntı tabakasıdır, bu da giysilerin solmuş ve pis görünmesine neden olur. Ayrıca, çamaşır makinenizde zamanla birikmeye ve kötü kokulara yol açan aşırı köpük oluşumuna neden olabilir." dedi.

Bunu önlemek için, çamaşır makinesini çalıştırmadan önce deterjanın talimatlarını okuyun ve ne kadar gerektiğini bir kez daha kontrol edin.

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2- ÖN YIKAMA RİTÜELLERİNİ YAPMAYI UNUTMAK

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Olivia, birçok kişinin çamaşır makinesini çalıştırmadan önce yapılması gereken ve "uzun vadede zamandan tasarruf etmenize yardımcı olabilecek" önemli ön yıkama ritüellerini atlama eğiliminde olduğunu belirtiyor.

“Parlak renkli bir tişört gibi yeni bir giysiyi yıkamadan önce, rengin çamaşır makinenizdeki diğer parçalara yayılmasını önlemek için her zaman hızlı bir 'akıtma testi' yapın. Bunu yapmak için giysiye biraz su serpin ve bir kağıt havluyla ıslatın. Havluya renk bulaşırsa giysiyi ayrı yıkayın. Akıtma durana kadar her yıkadığınızda bunu yapın.

3- FERMUARLARI AÇIK BIRAKMAK

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Fermuarları açık bırakmak "yaygın bir hatadır" ancak birçok kişi bunu yapmanın "çamaşır makinesi kapağının çizilebileceğini" fark etmez, bu nedenle bu giysiler makineye eklenmeden önce fermuarların sıkıca kapatılmış olması önemlidir.

Uzman, aynı şeyin "makinenin tamburuna zarar verebilecek" korunmasız sütyenler için de söylenebileceğini söyledi. Olivia, "Bu yüzden onları yıkamaya koymadan önce eski bir yastık kılıfına koymanızı tavsiye ediyorum" dedi.


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