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  4. Farklı zeminlerde oluşan su lekelerini çıkartmanıza yarayacak ürün önerileri

Farklı zeminlerde oluşan su lekelerini çıkartmanıza yarayacak ürün önerileri

12.08.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Herkesin temizlik anlayışı birbirinden farklıdır. Bu, kullanılan malzemelerden evi temizleme şeklinize kadar farklılık gösterir. Çalışan biriyseniz ve yoğun bir hafta geçirdikten sonra hafta sonunuzu temizliğe ayırıyor ama duş kabininizdeki ya da halılarınızdaki lekelerle baş etmek zorunda kalıyorsanız doğru yerdesiniz. Bir süre sonra baş belası olan bu lekelerden kurtulmanıza yardımcı olacak ürünleri sizin için sıraladık!

Farklı zeminlerde oluşan su lekelerini çıkartmanıza yarayacak ürün önerileri

Temizlik yapmanın elbette bir kuralı yok fakat temizlik sıralamasını doğru olmayan bir şekilde yaparsanız eviniz pek de temizlenmiş gibi görünmeyebilir. Örneğin, yerleri süpürmeden önce toz alırsanız süpürme sırasındaki tozlar havalanacağı için tekrar toz almak zorunda kalabilirsiniz. Temizlik yaparken canınızı sıkan ve sildikçe geçmeyen lekeler için kullanabileceğiniz ürünler var. Farklı zeminlerdeki lekeleri temizlemek için işinize yarayabilecek ürünleri incelemeye ne dersiniz?

1. Tahta zeminlerdeki su lekeleri için: Koroplast Mikrofiber Çok Amaçlı Ev Bezi

Farklı zeminlerde oluşan su lekelerini çıkartmanıza yarayacak ürün önerileri

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Mutfak masası, odanızdaki çalışma masası ya da zigon sehpanın üzerindeki bardaklardan kalma su lekeleri epey can sıkıcı olabiliyor. Bu lekeleri geçirmenin sizi fazlasıyla şaşırtacak ama aynı zamanda da sorunu kökten çözecek bir malzeme listesi var: bir miktar tereyağı veya margarin, sigara külü ve kuru bir temizlik bezi. Temizlik bezi olarak seçeceğiniz Koroplast Mikrofiber Çok Amaçlı Ev Bezi, su lekelerini gidermek için birebir olur. Evin her yerinde kullanabileceğiniz bu ürün, mikrofiber yapıda olduğu için suyu ve diğer kirleri çok hızlı emerek zeminde çizik bırakmaz. Ayrıca ürünü yıkayıp tekrar tekrar kullanabilirsiniz.

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2. Kumaş kaplı koltuklara kolay temizlik: Wogens Saf Ipa İzo Propil %99.9 Temizlik Solventi

Farklı zeminlerde oluşan su lekelerini çıkartmanıza yarayacak ürün önerileri

Koltuk temizlemek gözünüzde büyüyorsa sıradaki önerimiz tam size göre olabilir. Wogens Saf Ipa İzo Propil %99.9 Temizlik Solventi ile yapacağınız koltuk temizliği, daha derinlemesine olur. Hassas zeminlere bile zarar vermeden temizlik yapmanıza olanak sunan bu ürün, pek çok temizlik alanında kullanılır. Su lekeleri ile derinlemesine savaşan temizlik solventi sayesinde evinizin her yerini kısa sürede tertemiz hâle getirebilirsiniz. Koltuklarınızı temizlemenin bir işkence olmasını istiyorsanız Wogens Saf Ipa İzo Propil %99.9 Temizlik Solventi'ni sepetinize eklememenizi öneririz.

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3. Halılardaki lekelere bulaşık deterjanı şoku: Fairy Ultra Hızlı Bulaşık Deterjanı Limon Kokulu

Farklı zeminlerde oluşan su lekelerini çıkartmanıza yarayacak ürün önerileri

Genelde her evde bulunan ve bulaşıkların temizliği için kullanılan bulaşık deterjanlarını bu kez halınızı temizlemek için kullanmaya ne dersiniz? Fairy Ultra Hızlı Bulaşık Deterjanı Limon Kokulu, aslında Ramazan ayına özel çıkarılmış özel bir seri fakat ultra hızlı yağ çözme özelliği sayesinde halınızdaki lekeleri de kökten halledebilecek bir güce sahip. Ayrıca ürünün ultra konsantre formülü sayesinde sadece bir damla deterjan ile tüm halınızı temizleyebilirsiniz. Hem halı temizliğinde hem günlük bulaşık yıkamada böyle bir ürüne ihtiyacınız varsa Fairy markalı bulaşık detarjanını kaçırmayın!

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4. Duş kabininizdeki su lekeleri için: Kemal Kükrer Beyaz Sirke Klasik

Farklı zeminlerde oluşan su lekelerini çıkartmanıza yarayacak ürün önerileri

Su lekeleri aslında suyun içindeki kirecin kalıntı hâline gelmesinden kaynaklanıyor. Tabii ki kireç çözücüler bu kalıntılar için bir çözüm fakat çok ağır bir kimyasal. Duş kabininizdeki su lekeleri için sirke, en doğal çözüm olarak söylenebilir. Temizlik sirkesi olarak da bilinen beyaz sirke, aslında her evde bulunması gereken bir ürün. Kemal Kükrer Beyaz Sirke Klasik sayesinde duş kabininizdeki kireçler hızlıca eriyip gider. Böylece ürün, temizlik için daha az efor sarf etmenizi sağlar. İki litrelik Kemal Kükrer Beyaz Sirke Klasik'i temizliklerinizde kullanmak için sepetinize eklemeyi unutmayın.

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5. Kullanım genişliğiyle gönülleri fethediyor: İpek Değirmen Karbonat

Farklı zeminlerde oluşan su lekelerini çıkartmanıza yarayacak ürün önerileri

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Karbonatın pek çok alanda kullanımı var, özellikle de temizlikte. Banyo veya mutfakta yer alan fayanslarla seramik yüzeyler için İpek Değirmen Karbonat kullanabilirsiniz. Ürünün kireç çözücü özelliği, kullananların dikkatini çeker. Sadece karbonat, su ve sünger kullanarak armatür seramik ve fayans yüzeyleri tertemiz yapabilirsiniz. Sadece mantar, küf, kireç gibi evinizde sizi rahatsız edecek lekeleri temizlemesinin yanı sıra ürün; sindirim sistemi hastalıklarınız, öksürük ve boğaz ağrısı gibi rahatsızlıklarınız için de tercih edilebilir. Kaliteli bir karbonat arıyorsanız bu ürünü incelemenizi ve sepetinize eklemenizi öneririz.

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6. "Diş macunu ile temizlik mi olurmuş?" diyenlere: Sensodyne Diş Macunu Florürlü

Farklı zeminlerde oluşan su lekelerini çıkartmanıza yarayacak ürün önerileri

Son zamanlarda diş macunlarının pek çok çeşidi üretiliyor. İçeriğinde florür bulunan diş macunları, armatürleri tertemiz yapma özelliği gösteriyor. Armatürlerdeki ve cam yüzeylerdeki geçmeyen su lekeleri ile başınız dertteyse ve Sensodyne Diş Macunu Florürlü'ye şans verebilirsiniz. Sünger üzerine sıkacağınız bir miktar Sensodyne marka flörürlü diş macunu ile can sıkıcı su lekeleri ve diğer kirlerin kaybolduğuna şahit olabilirsiniz. Ürünü biraz ıslattıktan sonra lekeli kısımları ovalayıp ardından su ile durulamanız önerilir. İlk günkü kadar temiz ve lekesiz armatürleriniz için bu ürünü denemeye ne dersiniz?

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7. Duvar ve tavandaki su lekelerinin hakkından gelmek isteyenlere: Domestos Çamaşır Suyu Maksimum Hijyen Okyanus Ferahlığı

Farklı zeminlerde oluşan su lekelerini çıkartmanıza yarayacak ürün önerileri

Kumaş koltuklarınızda, armatürlerinizde yani evinizdeki tüm su lekelerine bir çözüm buldunuz ama tavandakiler için ne yapacağınızı düşünüyorsanız endişelenmeyin! Genelde tesisattan kaynaklı olabilen tavan ve duvardaki su lekelerini Domestos Çamaşır Suyu Maksimum Hijyen Okyanus Ferahlığı ile yok edebilirsiniz. Yoğun kıvamlı formülü sayesinde ürün, az miktarda kullanılmasına rağmen oldukça etkili temizlik yapmanıza olanak sağlar. Temizlik kokusunu seviyor ve duvarlarınızdaki lekeler gitsin istiyorsanız üç bardak suya bir bardak Domestos Çamaşır Suyu Maksimum Hijyen Okyanus Ferahlığı'nı kullanmanız tavsiye edilir.

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Anahtar Kelimeler:
kireç temizleyici leke giderici zemin
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