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Fatih Altaylı ‘belki de başımız belaya girecek’ diyerek öyle bir benzetme yaptı ki… Ekrem İmamoğlu mu? Murat Kurum mu?

10.01.2024 09:44 | Son Güncelleme:
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İstanbul seçimleri ile ilgili gazeteci Fatih Altaylı’dan çok konuşulacak bir benzetme geldi. Altaylı, Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu arasında geçmesi beklenen seçim yarışını yorumlarken “Belki de başımız belaya girecek bundan dolayı” dedi ancak aklındakini söylemekten de kaçınmadı. Altaylı İstanbul’daki seçim yarışı için yaptığı benzetmede İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Kurum’u da Kemal Kılıçdaroğlu’na benzeterek gündem yaratacak ifadeler kullandı.

Fatih Altaylı ‘belki de başımız belaya girecek’ diyerek öyle bir benzetme yaptı ki… Ekrem İmamoğlu mu? Murat Kurum mu?

Yerel seçimler öncesinde AK Parti’nin de İstanbul adayını açıklaması ile birlikte herkesin gözü kulağı Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum’un yapacağı hamleler ve açıklamalar döndü. Peki İstanbul’daki yarışı kim kazanır? AK Parti’nin Murat Kurum’u aday göstermesi İstanbul’daki dengeleri nasıl değiştirecek? Gazeteci Fatih Altaylı iki isim için de çok konuşulacak bir yorumda bulundu. “Belki de başımız belaya girecek bundan dolayı” diyerek yorumuna başlayan Altaylı, Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a benzetirken Murat Kurum’u da Kemal Kılıçdaroğlu’na benzetti.

İşte Fatih Altaylı’nın İstanbul’da Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında geçmesi beklenen yarış hakkında yaptığı dikkat çeken o yorum:

“Daha somut bir örnek vereyim mi sana! Yani belki de başımız belaya girecek bundan dolayı… Bu nasıl benzetme falan diyecekler ama şöyle söyleyeyim… Siyaseten örnek vereceğim Ekrem İmamoğlu'yla Murat Kurumu karşılaştıracaksak; Ekrem İmamoğlu Tayyip Erdoğan ise Murat Kurum da Kemal Kılıçdaroğlu… Anladın mı, ne demek istediğimi…

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Yani Ekrem İmamoğlu siyasetin içinden gelme, sokakta pişmiş, esnaflığı olan, halka insanlara dokunmayı bilen, dokunmuş… Hani ceketini çıkardığı zaman, yalandan ceketini çıkarma kardeşim diyemeyeceğin hakikaten ceketini çıkarmış olduğu hissine kapıldığın… Kollarını sıvadığı zaman Ha bu herif işe soyundu dediğin… Yani Tayyip Erdoğan nasıl hakiki bir tip ise Ekrem İmamoğlu da hakiki bir tip… Toplum karşısında…

Murat Kurum ise aynen Kemal Kılıçdaroğlu gibi! Nasıl mesela Kemal Bey için şey diyorlarsa SSK'yı batırdı. Mesela Murat Kurum içinde benzer bir sürü şey bulunabilir. İşte attığı temellerde çocuklar boğuldu denebilir. İstiyorsa onu da anlatırım bir ara… İşte birisi bürokrat ve sözde halkçı davranışlar pek üzerine oturmuyor. Bir sırıtıyor yani. Hani o Kemal Bey'in var ya o masaya vuruşu falan… Murat Kurum onun gibi çok böyle samimi durmuyor, söylemleri de eylemleri de… Böyle biraz üstünden dökülüyor ileride öğrenir mi öğrenebilir bilmiyoruz.

Öbürü ise Ekrem İmamoğlu, Tayyip Erdoğan gibi doğal kardeşim bu belli ki sokaktan geliyor ve hareketleri doğal… Aralarındaki benim gördüğüm şu andaki en temel fark o! Bu birinin seçimi kesin kazanır diğerini kesin kaybeder falan anlamında değil bunu asla söylemiyorum.”

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Fatih Altaylı Murat Kurum
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