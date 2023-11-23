Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak sözler! 'Akşener'i daha fazla kandırmasınlar' diyerek yaşanan olayı açıkladı

İYİ Parti'de sular durulmuyor. Peş peşe yaşanan istifalar sonrasında partide 'Ümit Dikbayır' krizi yaşanıyor. Son yaşanan gelişmede Dikbayır'ın partinden ihracı talep edilmişti.

Gazeteci Fatih Altaylı, Youtube'daki programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İYİ Parti'deki durumu ele alan Altaylı, Akşener'in partililer tarafından kandırıldığını ifade ederek 'Bu tam batık şirket durumudur' açıklamasını yaptı.

Altaylı'nın açıklamasından satır başları:

"Bu partinin köklü isimlerine yönelik ağır ithamlarda bulunuyorlarsa işler yolunda değildir. Bu işlerin yolunda olduğunu söyleyenler büyük yanılgı içerisindedir.

"PROJENİZE HER YERDE TAM DESTEK VAR"

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'den birileri ile konuşuyorum. Ümit Dikbayır ile değil. Kuruluşundan itibaren partide yer alan bir dönem Akşener'e yakın, belki helen yakındır emin değilim.

Şöyle bir şey olmuş; Genel Başkan Yardımcılarından bir tanesi il örgütlerini gezmiş. Gelmiş, Akşener'e '81 ilde 81 aday projenize her yerde tam destek var' demiş.

Bu olaydan sonra Antalya İl Başkanı, bir başka İYİ Parti yetkilisini arayıp 'Bu karar bizi mahvetti, tek bir belediye bile kazanamayız' diye sızlanıyor. İYİ Parti yetkilisi de, 'Sizinle görüşen genel başkan yardımcısı, genel başkana tam tersini söyledi' deyince, il başkanı bunu reddetmiş, genel başkan yardımcısına da bu karardan memnun olmadıklarını ilettiğini söylemiş.

"MORALİ ÇOK BOZUKTU, DAHA DA BOZMAK İSTEMEDİM"

Bunun üzerine bu İYİ Parti yetkilisi, genel başkan yardımcısına giderek, Antalya il başkanı kararı eleştirdiği halde neden genel başkana karardan memnun olunduğunu anlattığını sormuş. Genel başkan yardımcısı da 'Genel başkanın morali çok bozuktu, daha da bozmak istemedim' demiş.

"DAHA FAZLA KANDIRMASINLAR"

Bu tam batık şirket durumudur. Meral Akşener'i daha fazla kandırmasınlar."







