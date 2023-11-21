'Akşener' ve 'taciz' iddialarının ardından eşine tam destek çıktı! Ümit Dikbayır'ın eşi Nigar Dikbayır'ın paylaşımı dikkat çekti

Partinin kurucuları arasında yer alan ve Meral Akşener ile yakın bağıyla bilinen, şimdiyse partiden kesin ihracı istemiyle disipline sevk edilen Ümit Dikbayır'ın eşi Nigar Dikbayır'dan eşine tam destek geldi. Nigar Dikbayır'ın sosyal medya paylaşımına düştüğü notta verdiği mesajlar dikkat çekti.

"BURAYA KADAR DÜŞTÜNÜZ MÜ?"

Eşinin, Akşener'in hesaplarını incelettiği iddialarını "yalan" olarak niteleyen Nigar Dikbayır, paylaşımında "Hesap inceletme yalanından buraya kadar düştünüz mü?" diye sordu ve şunları ekledi:

"EVLATLARI DA EŞİ DE KEFİL"

"Düne kadar namusunuzu emanet ettiniz. Bugün haysiyet cellatlığına soyundunuz. Kızlarımın babası, hayat arkadaşım, sizin anlayamayacağınız kadar namusludur. Evlatları da eşi de kefildir."

CİNSEL İSTİSMAR İDDİALARI GÜNDEMDE

Gazeteci Yavuz Selim Demirağ, Halk TV'de katıldığı canlı yayında İYİ Parti'deki iddialara değinirken "İYİ Partili bir milletvekilinin oğlu ve yeğeni hakkında cinsel istismar iddiaları var. Bazı polisler tarafından kapatılmaya çalışılan bir olay olduğuna yönelik iddialar da söz konusu" demişti.