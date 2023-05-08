Fatih Erbakan'dan ses getirecek çıkış... "Milli Eğitim müfredatı değiştirilecek"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, milli eğitim müfredatının değiştirileceğini söyleyerek, "Eğitim sistemi, ahiret öncelikli nesiller yetiştirecek. Allah korkusu olan nesiller yetiştirecek. Nefsi esaret yerine, nefis terbiyesini esas alan, materyalist değil, maneviyatçı nesiller yetiştirecek. Sadece eğitim yetmez, medyada ahlakın düzenini bozan yayınların da ıslah edilmesi lazım. Medyanın değerlerimize, kültürümüze, tarihimize, aile yapımıza uygun yayınlar yapar hale getirmemiz lazım." dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçim çalışmaları kapsamında Konya'ya geldi. Partisi tarafından düzenlenen 'Sevgi Yürüyüşü'ne katılan Fatih Erbakan, yürüyüş öncesi partililerine seslendi. Millet İttifakı’nı eleştiren Erbakan, "Aziz Konyalılar, Türkiye'yi 28 Şubat'ın karanlıklarına sürüklemek isteyen, 7'li masaya geçit vermeyecek. Bu milletin tarihiyle, inancıyla, değerleriyle sorunu olan 7'li masanın, iktidar olmasına müsaade etmeyecektir." ifadesini kullandı.

"KONYA, LGBT'CİLERE OY VERMEYECEK"

Fatih Erbakan, "Başörtüsüne gelince, başörtüsünü genç kızlarımızın başından çekerek açmaya çalışan tıp fakültesini birincilikle bitiren kızımıza, 'Başını aç, sahneye, kürsüye çıkamazsın. Diplomanı, ödülünü alamazsın' diyen bu zihniyet, LGBT'ye gelince insan haklarından bahsediyor. Kişisel tercihlerden bahsediyor, insan haklarından, özgürlükten bahsediyor. Aynı insan hakları, aynı özgürlük, aynı kişisel tercihler başörtüsüne gelince neden olmuyor? İşte bunların gerçek zihniyeti bu. CHP zihniyeti 70 seneden beri değişmemiştir. Ne kadar makyaj yaparsa yapsın, ne kadar kıyafetini değiştirirse değiştirsin, ne kadar maske takarsa taksın, gerçek özellikleri aynen devam ediyor. Cenabı-ı Allah bunlara fırsat vermesin. Bu LGBT'cilere Konya inşallah geçit vermeyecek." diye konuştu.

"MİLLİ EĞİTİM MÜFREDATI DEĞİŞECEK"

Eğitim sistemini değiştireceklerini söyleyen Erbakan, şöyle devam etti:



"Ailemizi korumamız lazım. Gençlerimizi korumamız lazım. Çocuklarımızı korumamız lazım. Milli Eğitim müfredatı, milli ve manevi değerleri önceleyen bir hale getirilecek. Erbakan hocamızın tabiriyle 5'in 4'ten büyük olduğunu öğrettiği kadar, 4 helalin de 5 haramdan büyük ve kıymetli olduğunu öğreten bir eğitim sistemine geçilecek. Eğitim sistemi, ahiret öncelikli nesiller yetiştirecek. Allah korkusu olan nesiller yetiştirecek. Nefsi esaret yerine, nefis terbiyesini esas alan, materyalist değil, maneviyatçı nesiller yetiştirir."

"MEDYADA AHLAKIN DÜZENİNİ BOZAN YAYINLARIN ISLAH EDİLMESİ LAZIM"

Medyada da değişiklikler yapacaklarını ifade eden Erbakan, "Sadece eğitim yetmez, medyada ahlakın düzenini bozan yayınların da ıslah edilmesi lazım. Medyanın değerlerimize, kültürümüze, tarihimize, aile yapımıza uygun yayınlar yapar hale getirmemiz lazım. Çünkü medya yeni nesillerin gençlerin üzerinde çok etkili. Bunun da önce ahlak ve maneviyat düsturuyla ıslah edilmesi lazım." dedi. (DHA)