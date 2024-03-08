Fatih Portakal, iddiasıyla Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkarttı: "Alçakça iftira! Kepazelik, çukurluk!"

31 Mart yerel seçimlerine kısa süre kala CHP'yi karıştıran bir gelişme yaşandı. Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Genel Başkan Özgür Özel'in yanında "Seçildiğimde belediyenin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" dedi. Köksal'dan kısa süre sonra mikrofonu alan Özel bu sözleri "sürç-ü lisan" olarak düzeltmeye çalışsa da Köksal geri adım atmadı. Giderek büyüyen tartışmaya son olarak eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sert bir şekilde dahil oldu.

İMAMOĞLU REST ÇEKTİ: YA BAŞKA İŞ BULUR YA DA BAŞKA PARTİ

Köksal'ın kriz yaratan sözlerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Ben belediye başkanı olursam, şu partilileri belediyeye almam, şu partililer hariç şunlarla görüşürüm, diyen ya kendine başka bir iş bulacak, ya da başka parti bulacak onu söyleyeyim" diyerek rest çekmişti.

PORTAKAL: TALİMAT KILIÇDAROĞLU'NDAN

Bunun üzerine bir de gazeteci Fatih Portakal'ın iddiası ses getirdi:

"Ben bunun bir talimatla yapıldığını düşünüyorum. Açık açık net ismini de söyleyeyim Kılıçdaroğlu'nun yakınındaki isimlerden biri. Birazdan bir görüntü de ekrana getireceğim. Özgür Özel'in de kendisini Kılıçdaroğlu'yla arasını bozmak istemediği için aday gösterdiğini tahmin ediyorum. Talimatı kanıtlayamam ama Kılıçdaroğlu'ndan geldiğini bile düşünüyorum. Bak bu kadar da net konuşuyorum. Çünkü ben de net konuşmayı seven bir insanım. Çünkü Kılıçdaroğlu; onun için önemli olan İmamoğlu'nun kaybetmesi. Kılıçdaroğlu 1 Nisan'dan sonrasının hesaplarını yapıyor. Ama özellikle İstanbul'un kazanılıp kazanılmaması çok daha önemli. Partinin içerisinde böyle insanlar da var ama bu insanlara yurttaş olarak tepki verenler de var."

KILIÇDAROĞLU SESSİZLİĞİNİ BOZDU: PORTAKAL BUNU AÇIKLAMAK ZORUNDA

Kemal Kılıçdaroğlu, Portakal'ın bu iddiası karşısında sessiz kalmadı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu ağır ifadeler de kullandı. İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklaması:

"Aziz Milletime; toplumsal muhalefeti, herkese ve her şeye rağmen örgütlemiş, bu uğurda suikastlere, saldırılara, linç girişimlerine ve iftiralara göğüs germiş, toprağa dikilen bir fidanı büyütür gibi Millet İttifakını büyütmüş, serpilmesini gururla izlemiş Kemal Kılıçdaroğlu hiç diktiği fidana kıyar mı? Koca bir çınar gibi gölgesinde serinlediği partisinin hiç kötülüğünü ister mi? Evine ateş atar mı? Sizlerin vicdanına bırakıyorum çünkü gidecek başka yerim yok…

ÖZGÜR ÖZEL'E SAHİP ÇIKTI

Had bilmez edepsizlere;

1- Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut Genel Başkanı'na basiretsiz demek; seviyesizliktir, terbiyesizliktir! Buna en başta ben müsaade etmem!

PORTAKAL'I HEDEF ALDI: İNSANLIK DEĞİL, KEPAZELİK, ÇUKURLUK!

2- "İspatlayamam ama" diyerek ağız dolusu iftira atmak bırak gazeteciliği, insanlık değildir. Kepazeliktir! Çukurluktur!

"İSPATLAYAMAYACAĞI İDDİAYI ORTAYA ATAN NAMERTTİR"

3- Bırak böyle talimat vermeyi, aklının ucundan geçiren, bir an dahi partisinin kötülüğünü isteyen bir Genel Başkan namerttir! Birilerine iyi görünmek için kin kusan ve ispatlayamayacağı iddiayı ortaya atan da NAMERTTİR!

"SENİN İFTİRALARININ İKTİDARIN İFTİRALARINDAN FARKI YOK"

Fatih Portakal senin iftiralarının da mevcut iktidarın seçim zamanında attığı iftiralardan, sahte ve montaj videolarından bir farkı yoktur, müfterilerden yine Allah'a sığınıyorum. Seni milletimin ve namuslu gazetecilerin vicdanına havale ediyorum."

"PORTAKAL BUNU AÇIKLAMAK ZORUNDA"

Kılıçdaroğlu ayrıca konuyla ilgili t24'ten Murat Sabuncu'ya da şöyle konuştu: "Fatih Portakal, Burcu Köksal'ın DEM Parti ile ilgili sözleri söylemesi için benim talimat verdiğimi, yakınımdaki isimlerden biri vasıtasıyla bunu yaptığımı söylüyor. Bakın açıkça çağrı yapıyorum: Bu yakınımda olduğu ya da böyle bir cümle kurulmasını söylenen isim kimse açıklanması gerekir. Böyle bir cümlenin sarf edilmesini söyleyen kişi alçak ve şahsiyetsiz bir kişidir. Ne böyle bir talimat verdim, ne de böyle bir yakınım vardır. Fatih Portakal bunu açıklamak zorundadır. Açıklamıyorsa yalan haber ürettiğini ben söyleyeceğim.

"PARTİME ZARAR GELECEKSE KİMSE BENİ SUSTURAMAZ"

Bir kez daha açıkça söyleyeyim: Burcu Köksal'a böyle konuşması yönünde talimat verdiğim alçak bir iftiradır. Benim yakınımdaki her kişi şunu çok iyi bilir. Ben CHP'nin tüm belediye başkanlarının başarısını isterim, bu benim en büyük dileğim. Ne yazık ki aleyhime kasıtlı yalan bir haber yapılıyor. Aleyhimde yapılan kasıtlı yalan haberlere ve iftiralara ne yazık ki ben alışığım ama daha vahimi bu seferki operasyonda yıpranan sadece ben değilim, Cumhuriyet Halk Partisidir. Ben bana yapılana kan kusar kızılcık şerbeti içtim der susarım ama partime gelecek en ufak bir zarar varsa kimse beni susturamaz ve sindiremez. Sonucu ne olursa olsun."