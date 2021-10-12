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Fatih Sultan Mehmet'in fermanı satışa çıkıyor! Değeri dudak uçuklattı

12.10.2021 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet Han tarafından Vezir-i Azam Zağanos Paşa’nın imaretleri için verdiği Hicri 866 tarihli (1462) ferman, İngiltere’nin başkenti Londra’da müzayedeye çıkıyor. Fermanın satışını yapan mezat sahibi Plakas Auctions, fermanın açılış fiyatının 80 bin paund (980 bin TL) olduğunu söyledi.

Fatih Sultan Mehmet'in fermanı satışa çıkıyor! Değeri dudak uçuklattı

Ferman, Bismillah ile başlıyor. Arapça el yazısı ile siyah mürekkeple yazılmış. Merhum Zağanos Paşa’nın vakfı yazısı kırmızı bir dokuma ile kısmen güçlendirilmiş. Yazıların altında fermana tanık olanların imzası var. Fermanın üzerinde Fatih Sultan Mehmet’in tuğrası var. Son satırda da tarih bulunuyor.

"FATİH TARAFINDAN KORUMA ALTINA ALINDIĞI İLAN EDİLİYOR"

1-10 Cemaziyelevvel 866 (01-10 Şubat 1462) tarihindeki fermanda yazılanlar kısaca şöyle:

"Ferman Zağanos Paşa’nın Balıkesir’de yaptırdığı imaret için Saruhan Sancağı’na bağlı Danişmendli, Süleymanlı Büyük Meder, Küçük Meder, Maracaviran, Numanlı köyleri ile Balıkesir’e bağlı At ve Türkeli köyleri ile yine Balıkesir’de Bakırcılar ve Mellahlar çarşısında vakfettiği dükkanların Fatih tarafından koruma altına alındığı ilan ediliyor. Ferman da tanık olarak Kirmastı Kadısı, Beytülmal Müfettişi, Evkaf Nazırı, Mihaliç ve Balıkesir Kadıları’nın da onayları var."

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DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

Fermanın satışını yapan mezat sahibi Plakas Auctions, fermanın 114 santim uzunluğunda ve 20,5 santim genişliğinde, 21 kat, kırmızı tekstil ile kısmi güçlendirmeler yapılmış bir eser olduğunu belirtirken açılış fiyatının da 80 bin paund (980 bin TL) olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Londra
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