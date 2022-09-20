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Fatih'te 2 polisi vuran saldırganla ilgili şok detay! 'Üzeri cephanelik gibiydi'

20.09.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir'de Güven Güler, 2 kişiyi öldürüp 2 kişi yaraladıktan sonra Fatih'te 2 polise silahlı saldırı düzenleyerek yaraladı. Polisin operasyonuyla yakalanan şüpheli Güven Güler'i yakalanmadan önce saklandığı viyadükte gören Emrah G. yaşananları anlattı. Emrah G., "İki kutu mermi vardı. Yakalanmasaydı, katliam bile yapabilirdi. Üzeri cephanelik gibiydi" dedi.

Fatih'te 2 polisi vuran saldırganla ilgili şok detay! 'Üzeri cephanelik gibiydi'

Başakşehir'de dün 2 kişiyi öldürüp, Fatih'te kimlik kontrolü yapan 2 polis memurunu vuran Güven Güler, Başakşehir'de bir viyadüğün altında yakalandı. Viyadüğün altında çadırda kalan ve operasyon öncesi şüpheliyi gören Emrah G. yaşananları anlattı.

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"KARNINI BURADA DOYURACAKMIŞ, BURADA DA YAKALANDI"

Emrah G., "Polisi vuran şahsı burada yakaladılar. Burası bayağı kalabalıktı, bir sürü polis memuru geldi. Silahı buradaydı, mermiler yerdeydi. Silahında uzun bir şarjörü vardı, bayağı da mermisi vardı. 2 kutu mermi vardı belki de cephanelik gibiydi. Yakalanmasaydı, katliam bile yapabilirdi, üzeri cephanelik gibiydi. Burada domates almış, ekmek almış, aç bitir almış, karnını doyuracakmış burada. Burada da yakalandı" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Fatih silahlı saldırı
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