HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fatma Mavi'nin ölümüyle ilgili iddianamede kan donduran satırlar

Fatma Mavi'nin ölümüyle ilgili iddianamede kan donduran satırlar

23.04.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bahçelievler'de Fatma Mavi'nin boğularak ve yakılarak öldürülmesine ilişkin 2 kişiye dava açıldı. İddianamede ''Sanık Aktürk'ün maktulün evine giderek onu önce elleriyle boğduğu, akabinde de evi ateşe verip buradan ayrıldığı, maktulün de yanarak ve dumandan boğularak öldüğü tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, ticari amaçla usulsüz şekilde yolcu taşımacılığı yapan sanık Ergin Aktürk'ün olay tarihi 1 Kasım 2020'dan bir ay önce tanıştığı maktul Fatma Mavi'yi de gideceği yerlere aracıyla götürüp-getirdiği ve ikili arasında bu süreçte güvene dayalı bir ilişki oluştuğu belirtildi.

Otoparkta çalışırken tanışan diğer sanık Ali İlkay Sarı ile Aktürk'ün olay tarihinde akaryakıt istasyonuna gittiği anlatılan iddianamede, Sarı'nın buradan bir bidon benzin aldığı, sonrasında birlikte Aktürk'ün evine gittikleri, evden yaya olarak ayrılıp minibüse bindikleri kaydedildi.

TELEFON KAYITLARI İNCELENDİ

Sonrasında da Aktürk'ün tek başına gittiği maktulün evini ateşe verdiğinin tahmin edildiği vurgulanan iddianamede, sanıkların telefon kayıtlarının incelenmesinde de maktul Mavi ve sanık Aktürk'ün olay tarihinde iletişim halinde oldukları aktarıldı.

İddianamede Aktürk ile maktul arasında başta normal seyreden görüşmenin giderek münakaşaya dönüştüğü bilgisine yer verilerek, maktul Mavi'nin sanık Aktürk'te emaneten duran 5 bin lira civarındaki parayı iade etmesini istediği, sanığın lafı dolandırması üzerine münakaşanın giderek büyüdüğü, küfürleşmeler olduğu ve Aktürk'ün maktulün evine gideceğini bildirdiği anlatıldı.

SANIKTAN "ÇAYDANLIK DEVRİLDİ" SAVUNMASI

Sonrasında maktul Mavi'nin, evinde yanmış olarak bulunduğu belirtilen iddianamede, maktulün en son görüştüğü sanık Aktürk'ün yakalandığında vücudunda da yanık bulgularının tespit edildiği, bunların çaydanlık devrilmesiyle oluştuğunu söylediği kaydedildi.

İddianamede, sanık Aktürk'ün babasına da elindeki yanıkların, benzin istasyonunda yakıt alırken yere dökülen akaryakıtın alev almasıyla oluştuğunu söylediği ifade edildi.

İddianamede, "Para konusunda telefonla konuşurken sanık Ergün Aktürk'ün sakin bir üslup benimseyerek maktule akşam geleceğini, yüz yüze görüşeceklerini bildirdiği ve böyle yazarken bir yandan da beraberinde bulunan sanık Ali İlkay Sarı ile maktulün evine gitmekte olduğu anlaşılmıştır. Sanık Aktürk'ün saat 08.50-09.00 arasında kalan zaman diliminde maktulün evine giderek onu önce elleriyle boğduğu, akabinde de evi ateşe verip, buradan ayrıldığı, maktulün de yanarak ve dumandan boğularak öldüğü tespit edilmiştir." denildi.

Sanık Aktürk'ün olayı tasarlayarak işlediği belirtilen iddianamede, iki sanığın da "tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "yangınla mala zarar verme" suçundan 8 aydan altışar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Davanın duruşması önümüzdeki günlerde Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Salyalar kapladı! Tuzla sahilinde endişelendiren görüntüSalyalar kapladı! Tuzla sahilinde endişelendiren görüntü
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
cinayet İstanbul

En Çok Okunan Haberler

Thodex operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Thodex operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Ülke kabusu yaşıyor! Bu kadarı ilk kez oldu

Ülke kabusu yaşıyor! Bu kadarı ilk kez oldu

Kardeşim bizi de vurup gitti!

Kardeşim bizi de vurup gitti!

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in sevgilisi bakın kim çıktı?

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in sevgilisi bakın kim çıktı?

Flaş! Büyükşehir olacaklar

Flaş! Büyükşehir olacaklar

Dehşete düşüren olay! Kripto para mağduru emlakçı kendini vurdu

Dehşete düşüren olay! Kripto para mağduru emlakçı kendini vurdu

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son Dakika: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

Son Dakika: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Son Dakika: 21 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 21 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Otomobilde kanlı infaz!

Otomobilde kanlı infaz!

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan: Tam kapanma önemli bir seçenek

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan: Tam kapanma önemli bir seçenek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.