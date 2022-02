Faydaları saymakla bitmeyen C vitaminini cilt bakım rutininize eklemeyi hiç düşündünüz mü? İşte C vitamini maskeleri...

Sizler de cildinizdeki ince çizgileri ortadan kaldırmak, cildi daha elastik hale getirmek ve cildin pH değerini dengelemek için C vitamini içeren maskelerden faydalanabilirsiniz. İster toz veya ampul formundaki C vitaminini isterseniz bu vitamini içeren sebze ve meyveleri kullanarak C vitamini maskeleri hazırlayabilirsiniz. İşte sizler için derlediğimiz ev yapımı C vitamini maskeleri...

BALLI C VİTAMİNİ MASKESİ

MALZEMELER

1 tatlı kaşığı bal

Yarım tatlı kaşığı şeker

Yarım çay kaşığı C vitamini tozu ya da limon suyu

1-2 damla lavanta esans yağı

HAZIRLANIŞI

Bir porselen ya da cam kavanoza şeker, bal ve C vitamini tozunu ya da limon suyunu ekleyin.

Karışımın üzerine 1-2 damla lavanta esans yağını ekleyin ve tüm malzemeleri karıştırın.

Yüzünüze bu karışımı 1-2 dakika boyunca dairesel hareketlerle uygulayın.

5-45 dakika arası bekletin ve ılık su ile yüzünüzü durulayın.

ANTİOKSİDAN DEPOSU AVOKADOLU C VİTAMİNİ MASKESİ

MALZEMELER

1/2 limon suyu

1/4 portakal suyu

1/2 avokado

1 yumurtanın beyazı

1 tatlı kaşığı bal, yulaf unu ya da yulaf ezmesi (İsteğe bağlı kullanılabilir.)

HAZIRLANIŞI

Olgunlaşan avokadoyu bir çatal yardımı ile ezip püre haline getirin.

Limon suyunu üzerine ekleyip karıştırın.

Yumurta akını karışıma ekleyip macun kıvamına getirin.

Karışım çok sıvı kaldıysa kıvamını artırmak için bal ya da yulaf ekleyebilirsiniz.

Temiz cilde, boyun bölgesinden başlayarak dekolte bölgesine kadar sürün.

20-25 dakika beklettiğiniz maskeyi ilk olarak ılık suyla daha sonra soğuk suyla yıkayın.

C VİTAMİNİ SERUMLU MASKE

MALZEMELER

1/2 çay kaşığı C vitamini tozu

1 su bardağı içme suyu

1 çay kaşığı gliserin

1 tatlı kaşığı aloe vera jeli

1 ampul E vitamini ya da 1 çay kaşığı E vitamini yağı

HAZIRLANIŞI

Spreyli bir şişeye C vitamini tozunu ekleyip suda çözdürün.

Daha sonra gliserin, aloe vera jeli ve E vitaminini ekleyip şişeyi güzelce çalkalayın.

İster yüzünüze direkt püskürtün ister bir pamuk yardımıyla cildinize sürün.