Faydaları saymakla bitmeyen C vitaminini cilt bakım rutininize eklemeyi hiç düşündünüz mü? İşte C vitamini maskeleri...

Sizler de cildinizdeki ince çizgileri ortadan kaldırmak, cildi daha elastik hale getirmek ve cildin pH değerini dengelemek için C vitamini içeren maskelerden faydalanabilirsiniz. İster toz veya ampul formundaki C vitaminini isterseniz bu vitamini içeren sebze ve meyveleri kullanarak C vitamini maskeleri hazırlayabilirsiniz. İşte sizler için derlediğimiz ev yapımı C vitamini maskeleri...
MALZEMELER
1 tatlı kaşığı bal
Yarım tatlı kaşığı şeker
Yarım çay kaşığı C vitamini tozu ya da limon suyu
HAZIRLANIŞI
Bir porselen ya da cam kavanoza şeker, bal ve C vitamini tozunu ya da limon suyunu ekleyin.
Karışımın üzerine 1-2 damla lavanta esans yağını ekleyin ve tüm malzemeleri karıştırın.
Yüzünüze bu karışımı 1-2 dakika boyunca dairesel hareketlerle uygulayın.
MALZEMELER
1/2 limon suyu
1/4 portakal suyu
1/2 avokado
1 yumurtanın beyazı
HAZIRLANIŞI
Olgunlaşan avokadoyu bir çatal yardımı ile ezip püre haline getirin.
Limon suyunu üzerine ekleyip karıştırın.
Yumurta akını karışıma ekleyip macun kıvamına getirin.
Karışım çok sıvı kaldıysa kıvamını artırmak için bal ya da yulaf ekleyebilirsiniz.
Temiz cilde, boyun bölgesinden başlayarak dekolte bölgesine kadar sürün.
MALZEMELER
1/2 çay kaşığı C vitamini tozu
1 su bardağı içme suyu
1 çay kaşığı gliserin
1 tatlı kaşığı aloe vera jeli
HAZIRLANIŞI
Spreyli bir şişeye C vitamini tozunu ekleyip suda çözdürün.
Daha sonra gliserin, aloe vera jeli ve E vitaminini ekleyip şişeyi güzelce çalkalayın.
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