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Faydaları saymakla bitmiyor! Bildiklerinizi unutun, etten daha fazla protein içeren o besin kilo vermenizi sağlayacak

13.11.2023 10:03 | Son Güncelleme:
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Protein vücut direncimiz ve kas gelişimimiz için oldukça önemlidir. Fazla kilolarından muzdarip olan kişiler karbonhidrattan kısıp protein ağırlıklı beslendiklerinde bunun etkilerini kısa sürede görüyorlar. Öte yandan birçok kişi en yüksek protein kaynağının kırmızı et olduğunu düşünüyor. Aslında bu pek de doğru değil. İşte, etten daha fazla protein içeren o besin...

Faydaları saymakla bitmiyor! Bildiklerinizi unutun, etten daha fazla protein içeren o besin kilo vermenizi sağlayacak

Protein denildiğinde ilk akla kırmızı et geliyor. Ancak vejetaryen ve veganların favorisi olan kinoa, protein ihtiyacı olanların yardımına koşuyor.

KİNOA

TAM BİR PROTEİN KAYNAĞI

  • Kinoa birçok tahıldan daha yüksek lif içeriğine sahiptir. Lifler düzenli bağırsak hareketlerini destekler ve bağırsaklardaki faydalı bakterileri besleyerek sindirim sağlığınıza olumlu etki eder ve kabızlığı önlemek için gereklidirler. Ayrıca lifler, diğer besinlere kıyasla daha az kalori içerse de tokluk hissini artırmaya yardımcı olurlar. Kinoa gibi yüksek lifli yiyecekleri yüksek proteinli yiyeceklerle eşleştirmek tok hissetmenize ve porsiyon boyutlarını kontrol altında tutmanıza yardımcı olurlar.

  • Kinoa tam bir protein kaynağıdır. Proteini oluşturan amino asitlerin bazıları vücudumuz tarafından üretilmez ve besinlerden alınması gerekir. Birçok bitkisel besinin tüm amino asitleri içermemesine karşın kinoa 8 temel amino asidin tamamını da içerir. Kinoada özellikle lizin ve metionin amino asitleri yüksek miktarda bulunur. Bitkisel protein kaynağı olması sebebiyle vegan ve vejeteryan diyetlerde sıklıkla kullanılır.

  • Doyuruculuğu yüksek olan kinoa dengeli bir öğünde yer aldığında uzun süre tokluk sağlar. Kilo koruma programlarında kullanılmaya elverişli bir besindir.

KİNOA

  • Kinoanın Vitamin ve mineral içeriği yüksektir. A,B,C ve K vitaminlerini içeren kinoa bu zengin içeriğinin yanı sıra hiç kolesterol ihtiva etmez. Kalp hastalıkları için koruyucudur. Magnezyum, kalsiyum, fosfor, çinko, demir açısından da zengin olan kinoa kansızlık riskini azaltır.

  • Kinoa gluten içermez. Gluten hassasiyeti olanların ve çölyak hastalarının kullanabileceği zengin bir besindir. Öğün sonrası kolay sindirilir ve şişkinlik yapmaz.

  • Kinoa birçok antioksidan içerir ve bu sayede yaşlanmaya karşı geciktirici etkiye sahiptir. Bunun yanında kansere karşı koruyucu etkisi bulunmaktadır.

  • Yüksek besin içeriğine karşın çok az yağ içeren kinoa kolay sindirilen ve kalori içeriği çok yüksek olmayan bir besindir.

  • Kinoa glisemik indeksi düşük bir besindir. Kan şekerini yavaş yükseltip düşüren kinoa uzun süre tokluk sağlar.

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SALATALARIN VAZGEÇİLMEZİ!

Salatalarınıza ekleyebilirsiniz. Kinoayı pişirip soğuttuktan sonra salatalarınıza ekleyerek doyurucu salatalar elde edebilirsiniz. Besin içeriği zengin ve besin öğeleri dengeli olan bu salatalar öğün yerine de geçebilir.

KİNOA NASIL TÜKETİLİR?

  • Yulaf lapası yerine kullanabilirsiniz. Yine pişmiş kinoa tercih ederek üzerine sevdiğiniz meyveleri ekleyebilirsiniz. Doyurucu ve hafif bir kahvaltı seçeneği olacaktır.

  • Kinoanın bağlayıcı yapısı ve dolgun dokusu ile köfte yapımında kullanmak ta oldukça idealdir. Sebze köfteleri için harika bir temel olan kinoa yine burada da pişmiş tercih edilmelidir.

  • Kinoayı herhangi bir içeceğinize karıştırabilirsiniz. Yaptığınız smoothielere biraz kinoa ekleyerek onları daha sağlıklı hale getirebilirsiniz. Bu sizin gün boyunca enerjik olmanızı sağlayacak, protein açısından zengin doğal bir içecek ortaya çıkaracaktır.

  • En sevdiğiniz tavuk veya sebze çorbasının içine diğer malzemeler gibi biraz kinoa ekleyebilirsiniz, oldukça basit ve çok sağlıklı bir başlangıç yemeği olacaktır.

  • Menülerinizde hiç pirinç yerine kinoa kullanmayı denediniz mi? Bir daha pilav yapmayı planladığınızda, beyaz pirinci, protein açısından zengin kinoa ile değiştirebilirsiniz, ona taze bir dokunuş vermek için sevdiğiniz tüm mevsim sebzelerini de içine ekleyebilirsiniz.
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