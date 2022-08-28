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Faydalı değil! Bağımlılık yaparak hastalıklara neden oluyor

28.08.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok insan sadece gıda değil çeşitli zararlı maddeleri de yiyor. Halk arasında faydalı olduğu düşünülen kil de yenilen zararlı maddeler arasında bulunuyor. Özellikle çocuklarda ve hamilelerde görülen kil tüketimi çeşitli hastalıklara yol açabiliyor. Uzmanlar pika sendromu hakkında uyarılarda bulunuyor.

Faydalı değil! Bağımlılık yaparak hastalıklara neden oluyor

Toplumda sıklıkla görülen yabancı madde yeme alışkanlığı sağlığı tehlikeye atıyor. Pika sendromu birçok nedene bağlı olarak gelişebiliyor. Pika sendromunun ciddi sonuçlara yol açmaması için tedavi ettirilmesi gerekiyor. Çocuklar başta olmak üzere; vitamin-mineral özellikle de demir eksikliği bulunan hamile kadınların bolca tükettiği kil, sanılanın aksine faydadan çok zarar veriyor. Cerrahi Diyetisyen Cansu Arslan, kil, toprak, kağıt, boya ve kül gibi maddelerin devamlı ve ısrarlı bir şekilde yenilmesinin Pika Sendromu olarak adlandırıldığını belirterek, bu tür maddelerden şifa arayanları uyardı. Arslan, Pika Sendromunun tedavi edilmediği takdirde kişide gelişme geriliği, yenilen sert maddelerden dolayı bağırsaklarda hasarlar ve vücutta kurşun birikmesi gibi istenmeyen durumların görülebileceğini söyledi. Kentte aktarcılık yapan Orhun Özfidancı ise bu tür ürünlerin kullanılmasını tavsiye etmediklerini ama müşterilerin yoğun taleplerinden dolayı satış yaptıklarını dile getirdi.

EN ÇOK ÇOCUKLARDA GÖRÜLÜYOR

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Cansu Aslan, Pika Sendromunun en sık çocuklarda görülen bir rahatsızlık olduğunu söyleyerek, “Pika Sendromu, bir aydan uzun süren besin olarak kabul edilmeyen kil, toprak, kağıt, boya, kül gibi maddelerin devamlı ve ısrarlı bir şekilde yenilmesi alışkanlığıdır. Halk arasında daha çok toprak, kil yeme alışkanlığı olarak bilinen ve en sık çocuklarda görülen bir rahatsızlıktır. Pika Sendromunun kesin nedeni bilinmemektedir. Ancak çoğunlukla psikososyal gelişim bozuklukları ve bazı vitamin-mineral eksikliklerinden kaynaklanabiliyor. Demir, kalsiyum çinko, B1 vitamini, B6 vitamini gibi eksikliklerde Pika Sendromu görülebildiği bildirilmişse de nedeni tam açıklanamamıştır. Örneğin; toprak ve kil yiyen kişilerde görülen demir eksikliği anemisinde hastanın demir eksikliğinden dolayı mı toprak yediği ya da yediği toprak nedeniyle mi demir eksikliği oluştuğu açık değildir. Ancak bu durum tedavi edilmeli, alışkanlık üzerine gidilmelidir” dedi.

GELİŞME GERİLİĞİNE NEDEN OLABİLİR

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Arslan, Pika Sendromu hastalığının tedavi edilmediği takdirde gelişme geriliği gibi birçok hastalığın ortaya çıktığını ifade ederek, “Pika sendromunun tedavisi altta yatan nedene göre değişiyor. Öncelikle kişinin tam bir kan sayımı yapılmalı, besin eksiklikleri araştırılmalıdır. Sonrasında psikososyal ve nörolojik gelişim değerlendirilmelidir. Özellikle çocuklarda böyle bir alışkanlık varsa aile iyi bir gözlemci olmalıdır. Çünkü Pika Sendromu ihmal edilmesi halinde gelişme geriliği, bağırsaklarda yenilen sert maddelere bağlı hasarlar, vücutta kurşun birikmesi gibi istenmeyen durumlar görülebilir” şeklinde konuştu.

KİL TALEBİ OLDUKÇA FAZLA

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Aktar Orhun Özfidancı, kil tüketimini tavsiye etmediklerine değinerek, “Genelde hamile kadınların toprak yeme ve aşerme konusu olduğu için yeniyor. Bazı vatandaşların kansızlık, demir eksikliği veya çinko eksikliğinde toprak yeme istediği geliyor. Temiz toprak bulamadıkları için kile yöneliyorlar. O yüzden de Sivas’ta Zara bölgesinde bulunan yemek için ayrılan bir kil çeşidi var, onu da biz satıyoruz. Normalde fazla yenmemesi gereken bir ürün ama vatandaşların canı istediğinde tüketme ihtiyacı duydukları zaman alıyorlar. Sindirimi rahatlatıyor. Bunun dışında da kansızlıkta demir eksikliği için de kullanıyorlar. Kansızlık için kullanılması gereken ürünler belli onun dışında bu gibi ürünlerin kullanılmasını tavsiye etmiyoruz. Ama müşterilerin talepleriyle paketlenip satışa sunuluyor” ifadelerini kullandı.

BAĞIMLILIK YAPABİLİYOR

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Özfidancı, kil yemenin bağımlılık yaptığını belirterek, “Kili cilt maskesi olarak kullanırız ama yemeyi isteyen bir grup var. İstemeyen bir grup var. İsteyen grup da toprağı yeme isteği geliyor. Toprağı da temiz olarak bulamayınca kile yöneliyorlar. Sivas Zara bölgesinde çıktığı için Sivaslılar da bunu bildiği için rahatlıkla gelip alıyorlar. Şehir dışına da kargo yoluyla gidiyor. Kille alakalı çok ürün var. Peeling, kil maskesi gibi ürünleri kozmetik alanında çok fazla kullanılıyor. Ama yeme konusunda normal olarak biz önermiyoruz. Bir lokmadan sonra yememeleri gerekir. Bir lokmadan sonra bağımlı olanları da var. Sürekli isteyenler var, sürekli yemek isteyen müşteriler var. Onlarda belirli bir süreden sonra bağımlılık yapıyor” ifadelerine yer verdi.

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gelişim geriliği Aktar Diyetisyen Toprak tedavi çocuk Pika sendromu kül hamile kil
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