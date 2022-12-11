Faydalı sanılıyor ama kansere davetiye çıkartıyor! En tehlikeli yiyeceklerden...

Kanser tüm yaşamı etkisi altına alan ve hayati risk taşıyan hastalıklar arasında üst sırada yer alıyor. Her kanser türünün belirtileri ve risk faktörleri değişiklik gösteriyor. Tehlikeli kanser türlerinden olan ağız kanseri vakalarının giderek arttığı belirtiliyor. Bu artışın temel nedeninin yaşam tarzındaki zararlı alışkanlıklar olduğu söyleniyor. Ülkemizde fazla tercih edilmeyen bir fındık türünün ağız kanserine neden olabileceği açıklandı.

FINDIK AĞIZ KANSERİNE YOL AÇABİLİYOR

Yüksek oranda fındık alımının kanser riskinin azalmasıyla önemli ölçüde ilişkili olduğuna dair ikna edici kanıtlar var, ancak tüm kültürler sağlıklı olmak için fındık kullanmaz. Güney ve Güneydoğu Asya'nın bazı bölgelerinde, betel fındık çiğneme kültürel uygulaması yüzyıllardır sosyal geleneklerde önemli bir rol oynamıştır.

Ancak bu alışkanlığın, vücudu ağız kanserine yatkın hale getiren bir durum olan oral submukoz fibroza yol açtığına dair ikna edici kanıtlar var.

POTANSİYEL KANSER RİSKİ TAŞIYOR

Bununla birlikte, Kanser Önleme Araştırmaları dergisinde yayınlanan araştırmalar betel cevizinin de kanserle savaşan özelliklere sahip olduğunu gösterdiğinden, kanıtlar çelişkilidir. Areka cevizinden elde edilen tohum, potansiyel kanser riski taşımasına rağmen dünya çapında milyonlarca insan tarafından çiğnenmeye devam ediyor. Madde, Hindistan, Asya ve Doğu Afrika'ya yerleşen popülasyonlar tarafından yaygın olarak kullanılıyor.

ÖNEMLİ RİSK FAKTÖRLERİ ARASINDA BULUNUYOR

Nature dergisinde bu yılın başlarında yayınlanan bir raporda şöyle deniyordu: "Betek fındığı çiğnemek, ağız kanseri için en önemli risk faktörlerinden biridir."

KAÇINILMASI GEREKEN DİĞER YİYECEKLER

Genel bir kural olarak, ağız kanserinin önlenmesinde kaçınılması gereken en büyük besin grupları tuz, yağ ve alkolle dolu olanlardır. Diş Hekimleri ağız problemlerini önlemek için şekerden uzak durmanızı da öneriyor. Şeker, diş çürümesi ve diş eti hastalığı gibi ağız sorunlarına ilerleyebileceğinden, şeker alımınıza her zaman dikkat etmelisiniz. Bu komplikasyonlar, ağız kanseri için önemli bir risk faktörü olan diş kaybına önemli katkıda bulunur.

ALKOL TÜKETMEK KANSER RİSKİNİ ARTIRABİLİR

"Bazı tıp uzmanları, herhangi bir miktarda alkol tüketiminin ağız, gırtlak, gırtlak, yemek borusu ve meme kanseri riskini artırabileceğine inanıyor. Ayrıca, her gün üç veya daha fazla içki içiyorsanız, bu mide kanseri, karaciğer kanseri ve kolorektal kansere yakalanma riskinizi artırabilir."

KIZARMIŞ YİYECEKLER DE RİSK TAŞIYOR

Araştırmalar sürekli olarak kızarmış yiyeceklerin mide, rektal ve kolon kanseri ile doğrudan bağlantılı olduğunu göstermiştir, ancak ağız kanserine katılımı daha az belirgindir. Bu bağlantıyı aydınlatmak için yola çıkan birkaç çalışma, erkeklerde orta derecede artmış orofaringeal karsinom riski bulmuştur.

KIRMIZI ETE DİKKAT

Bazı temel hücresel işlevlere katılan demir, yüksek miktarlarda tüketildiğinde oral skuamöz hücreli karsinom ile de ilişkilendirilmiştir. Bu, nitrojen bileşiklerinin üretimine yol açabilmesi ve hücre hasarına neden olan serbest radikallerin oluşumunu katalize etmesi ile açıklanmaktadır. Demirin yanı sıra kırmızı et, ağız kanseri gelişimine katkıda bulunduğu bilinen nitratlar ve nitritler gibi başka bileşikler de içerir. Et pişirildiğinde vücut için toksik bileşikler oluşturan ciddi kanserojen mekanizmalarla ilişkilendiriliyor.

