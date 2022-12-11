HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Faydalı sanılıyor ama kansere davetiye çıkartıyor! En tehlikeli yiyeceklerden...

Faydalı sanılıyor ama kansere davetiye çıkartıyor! En tehlikeli yiyeceklerden...

11.12.2022 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kansere neden olan çok çeşitli etkenler bulunuyor. Sağlıksız beslenmenin de başta kanser olmak üzere birçok hastalığa zemin oluşturduğu biliniyor. Üstelik sadece sağlıksız olarak bildiğimiz işlenmiş gıdalar değil faydalı sandığımız besinlerin içerisinde de kanserojen maddeler bulunuyor. Uzmanlar milyonlarca kişinin tükettiği o gıdayı Grup 1 kanserojen olarak değerlendirdi.

Faydalı sanılıyor ama kansere davetiye çıkartıyor! En tehlikeli yiyeceklerden...

Kanser tüm yaşamı etkisi altına alan ve hayati risk taşıyan hastalıklar arasında üst sırada yer alıyor. Her kanser türünün belirtileri ve risk faktörleri değişiklik gösteriyor. Tehlikeli kanser türlerinden olan ağız kanseri vakalarının giderek arttığı belirtiliyor. Bu artışın temel nedeninin yaşam tarzındaki zararlı alışkanlıklar olduğu söyleniyor. Ülkemizde fazla tercih edilmeyen bir fındık türünün ağız kanserine neden olabileceği açıklandı.

FINDIK AĞIZ KANSERİNE YOL AÇABİLİYOR

Ekran görüntüsü 2022-12-11 090018

Yüksek oranda fındık alımının kanser riskinin azalmasıyla önemli ölçüde ilişkili olduğuna dair ikna edici kanıtlar var, ancak tüm kültürler sağlıklı olmak için fındık kullanmaz. Güney ve Güneydoğu Asya'nın bazı bölgelerinde, betel fındık çiğneme kültürel uygulaması yüzyıllardır sosyal geleneklerde önemli bir rol oynamıştır.
Ancak bu alışkanlığın, vücudu ağız kanserine yatkın hale getiren bir durum olan oral submukoz fibroza yol açtığına dair ikna edici kanıtlar var.

POTANSİYEL KANSER RİSKİ TAŞIYOR

Ekran görüntüsü 2022-12-11 085911

Bununla birlikte, Kanser Önleme Araştırmaları dergisinde yayınlanan araştırmalar betel cevizinin de kanserle savaşan özelliklere sahip olduğunu gösterdiğinden, kanıtlar çelişkilidir. Areka cevizinden elde edilen tohum, potansiyel kanser riski taşımasına rağmen dünya çapında milyonlarca insan tarafından çiğnenmeye devam ediyor. Madde, Hindistan, Asya ve Doğu Afrika'ya yerleşen popülasyonlar tarafından yaygın olarak kullanılıyor.

ÖNEMLİ RİSK FAKTÖRLERİ ARASINDA BULUNUYOR

Ekran görüntüsü 2022-12-11 090322

Nature dergisinde bu yılın başlarında yayınlanan bir raporda şöyle deniyordu: "Betek fındığı çiğnemek, ağız kanseri için en önemli risk faktörlerinden biridir."

KAÇINILMASI GEREKEN DİĞER YİYECEKLER

Ekran görüntüsü 2022-12-11 090435

Genel bir kural olarak, ağız kanserinin önlenmesinde kaçınılması gereken en büyük besin grupları tuz, yağ ve alkolle dolu olanlardır. Diş Hekimleri ağız problemlerini önlemek için şekerden uzak durmanızı da öneriyor. Şeker, diş çürümesi ve diş eti hastalığı gibi ağız sorunlarına ilerleyebileceğinden, şeker alımınıza her zaman dikkat etmelisiniz. Bu komplikasyonlar, ağız kanseri için önemli bir risk faktörü olan diş kaybına önemli katkıda bulunur.

ALKOL TÜKETMEK KANSER RİSKİNİ ARTIRABİLİR

Ekran görüntüsü 2022-12-11 090515

"Bazı tıp uzmanları, herhangi bir miktarda alkol tüketiminin ağız, gırtlak, gırtlak, yemek borusu ve meme kanseri riskini artırabileceğine inanıyor. Ayrıca, her gün üç veya daha fazla içki içiyorsanız, bu mide kanseri, karaciğer kanseri ve kolorektal kansere yakalanma riskinizi artırabilir."

KIZARMIŞ YİYECEKLER DE RİSK TAŞIYOR

Ekran görüntüsü 2022-12-11 090548

Araştırmalar sürekli olarak kızarmış yiyeceklerin mide, rektal ve kolon kanseri ile doğrudan bağlantılı olduğunu göstermiştir, ancak ağız kanserine katılımı daha az belirgindir. Bu bağlantıyı aydınlatmak için yola çıkan birkaç çalışma, erkeklerde orta derecede artmış orofaringeal karsinom riski bulmuştur.

KIRMIZI ETE DİKKAT

Ekran görüntüsü 2022-12-11 090647

Bazı temel hücresel işlevlere katılan demir, yüksek miktarlarda tüketildiğinde oral skuamöz hücreli karsinom ile de ilişkilendirilmiştir. Bu, nitrojen bileşiklerinin üretimine yol açabilmesi ve hücre hasarına neden olan serbest radikallerin oluşumunu katalize etmesi ile açıklanmaktadır. Demirin yanı sıra kırmızı et, ağız kanseri gelişimine katkıda bulunduğu bilinen nitratlar ve nitritler gibi başka bileşikler de içerir. Et pişirildiğinde vücut için toksik bileşikler oluşturan ciddi kanserojen mekanizmalarla ilişkilendiriliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Yakında ilan edeceğiz" diyerek duyurdu"Yakında ilan edeceğiz" diyerek duyurdu
Bakan Soylu'yla CHP'li Altay arasında sahte evlilik tartışması!Bakan Soylu'yla CHP'li Altay arasında sahte evlilik tartışması!
"Cinli video..." Milyonlarca kişi izledi! "Cinli video..." Milyonlarca kişi izledi!
Anahtar Kelimeler:
alkol fındık ağız kanseri kanser kırmızı et risk zarar

En Çok Okunan Haberler

Bir ilin doğal gazı kesildi! Vatandaşlar tüpçülere akın etti

Bir ilin doğal gazı kesildi! Vatandaşlar tüpçülere akın etti

Bakan Soylu'yla CHP'li Altay arasında sahte evlilik tartışması!

Bakan Soylu'yla CHP'li Altay arasında sahte evlilik tartışması!

Parodilere konu olmuştu! Müge Anlı'yı çılgına çeviren Zeynep Ergül son haliyle TikTok'ta dikkat çekti

Parodilere konu olmuştu! Müge Anlı'yı çılgına çeviren Zeynep Ergül son haliyle TikTok'ta dikkat çekti

Lanet devam ediyor! Harry Kane, İngiltere'yi eledi...

Lanet devam ediyor! Harry Kane, İngiltere'yi eledi...

"Yakında ilan edeceğiz" diyerek duyurdu

"Yakında ilan edeceğiz" diyerek duyurdu

İstanbul sokaklarında akılalmaz görüntüler!

İstanbul sokaklarında akılalmaz görüntüler!

İlginizi Çekebilir

Böyle destek görülmedi! Komşuları için 'soyundular'

Böyle destek görülmedi! Komşuları için 'soyundular'

Bacağı rögara girince vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

Bacağı rögara girince vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

Hem etkileyici hem uygun fiyatlı! 1000 TL altı en sevilen erkek parfümleri

Hem etkileyici hem uygun fiyatlı! 1000 TL altı en sevilen erkek parfümleri

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Duygu Özaslan'ın parfüm önerisine kulak verin! Zarif kokulardan hoşlananlar bu parfüme bayılacak

Duygu Özaslan'ın parfüm önerisine kulak verin! Zarif kokulardan hoşlananlar bu parfüme bayılacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.