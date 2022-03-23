HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. FBI'dan çarpıcı uyarı: Saldırabilirler!

FBI'dan çarpıcı uyarı: Saldırabilirler!

23.03.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI)'dan flaş bir uyarı yapıldı. FBI, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Rus bilgisayar korsanlarının ABD’deki enerji şirketlerine saldırı riskinin artabileceği uyarısında bulundu.

FBI'dan çarpıcı uyarı: Saldırabilirler!

FBI, Rus hacker grupların ABD enerji firmalarına saldırı riski konusunda endişeli. Çünkü FBI verilerine göre, Rus hackerlar savaşın başından bu yana 5'i enerji şirketi olmak üzere ülkede faaliyet gösteren 20'den fazla şirketin güvenlik açığını bulmaya yönelik tarama yaptı.

Buna bağlı olarak, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası ABD'li enerji şirketlerinin Rus siber saldırısına uğrama riski arttı.

hacker

ŞİRKETLER BAŞARISIZ OLDU

Hafta başında konuya ilişkin basına açıklamalarda bulunan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Anne Neuberger, Rusya’nın ABD’ye yönelik siber saldırı başlatacağına ilişkin istihbaratın arttığını ancak bazı şirketlerin güvenlik açıklarını kapatmada başarısız olduğunu belirtmişti.

Ukrayna'nın önemli isimlerine hacker şoku! Facebook üzerinden yapmışlarUkrayna'nın önemli isimlerine hacker şoku! Facebook üzerinden yapmışlar

ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansı, dün 13 binden fazla şirkete siber saldırılara karşı güvenlik kapasitelerini güçlendirme çağrısı yapmıştı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elon Musk'ı hiç böyle görmediniz! O anlar sosyal medyayı salladıElon Musk'ı hiç böyle görmediniz! O anlar sosyal medyayı salladı
DNA testi her şeyi ortaya çıkardı! '45 ay yattım'DNA testi her şeyi ortaya çıkardı! '45 ay yattım'
Anketten dikkat çeken sonuç! Vatandaş hemfikir: Fark büyükAnketten dikkat çeken sonuç! Vatandaş hemfikir: Fark büyük
Anahtar Kelimeler:
siber saldırı Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Akaryakıta büyük zam! İşte yeni benzin ve motorin fiyatları

Son dakika: Akaryakıta büyük zam! İşte yeni benzin ve motorin fiyatları

Düğmelerini açık bıraktı! Sütyensiz pozu olay

Düğmelerini açık bıraktı! Sütyensiz pozu olay

Canan Karatay net konuştu: Lamı cimi yok, içi dışı zehir

Canan Karatay net konuştu: Lamı cimi yok, içi dışı zehir

Sözleri gündem yarattı: Onlardan 35-40 yıl öndeyiz

Sözleri gündem yarattı: Onlardan 35-40 yıl öndeyiz

'Dershaneye gidiyorum' diye evden çıktı! Hastanenin 5.katından atladı

'Dershaneye gidiyorum' diye evden çıktı! Hastanenin 5.katından atladı

Uzman çavuşu alkışlı protestoya katılmışlardı!

Uzman çavuşu alkışlı protestoya katılmışlardı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.