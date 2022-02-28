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Ukrayna'nın önemli isimlerine hacker şoku! Facebook üzerinden yapmışlar

28.02.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal girişiminin 5. gününde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Facebook'un sahibi olan Meta'dan şoke eden bir açıklama yapıldı. Meta, bilgisayar korsanlarının Facebook üzerinden aralarında önde gelen ordu yetkilileri, politikacılar ve bir gazetecinin de bulunduğu Ukrayna'nın önemli isimlerini hedef aldığını açıkladı.

Ukrayna'nın önemli isimlerine hacker şoku! Facebook üzerinden yapmışlar

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal girişimi devam ederken, Facebook'un sahibi olan Meta ise Ukrayna'nın önemli isimlerini şoke eden bir açıklama ile gündemde.

HESAPLARI ELE GEÇİRİP VİDEO YAYIMLAMAYA ÇALIŞTILAR

Şirketin açıklamasında Ghostwriter isimli grubun hedefledikleri kişilerin sosyal medya hesaplarını ele geçirmeyi başardığı ifade edildi. Açıklamada korsanların bu hesaplarda Ukrayna birliklerinin zayıflatıldığına yönelik aralarında Ukrayna askerlerinin teslim olduğunu gösteren bir videonun da yer aldığı YouTube videoları yayımlamaya çalıştıkları ifade edildi.

Facebook

KURALLARI İHLAL ETTİLER, KALDIRILDILAR

Meta'dan yapılan açıklamada son 48 saat içerisinde Facebook ve Instagram'dan bir şebeke halinde hareket eden ve Ukrayna'daki insanları hedef alan 40 sahte hesabın ve sayfaların kuralları ihlal ettikleri gerekçesiyle kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada grupların Rusya ve Ukrayna'da bulunan kişiler tarafından yönetildiği ifade edildi.

Twitter da ondan fazla hesabın askıya alındığını ve manipülasyon ve spam'e karşı kuralları ihlal eden bazı bağlantıların paylaşımının yasaklandığını bildirdi. Açıklamada devam eden incelemenin hesapların Rusya'da oluşturulduğunu ve Ukrayna'daki çatışma hakkında yanlış bilgiler yaymaya çalışıldığını gösterdiğini ifade etti.

(Reuters)

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Anahtar Kelimeler:
facebook Ukrayna
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