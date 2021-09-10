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Fehmi Koru'nun Abdullah Gül çıkışına Ahmet Hakan'dan yanıt!

10.09.2021 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün olası Millet İttifakı adaylığı için "Bence düşünülecek bir isim" diyen gazeteci Fehmi Koru'ya Ahmet Hakan'dan yanıt geldi. Hakan, böyle bir durumun mümkün olmadığını savundu.

Fehmi Koru'nun Abdullah Gül çıkışına Ahmet Hakan'dan yanıt!
  1. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül için "Millet İttifakı'nın ortak adayı olabileceği" iddiaları siyaset kulislerinde yeniden konuşulmaya başladı.

Gazeteci Fehmi Koru, katıldığı bir canlı yayında Gül iddiasını sürdürerek, "Abdullah Gül nitelikleri ve deneyimiyle Millet İttifakı için hâlâ düşünülebilecek bir isim" ifadelerini kullandı.

Koru'nun bu sözleri "Abdullah Gül" tartışmalarını yeniden alevlendirirken, gazeteci Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısı dikkat çekti.

AHMET HAKAN'DAN FEHMİ KORU'YA YANIT

Hürriyet gazetesindeki köşesinde Hakan, Koru'nun iddialarını kaleme aldı. Böyle bir şeyin mümkün olamayacağını belirten Hakan "İlahi Fehmi Abi! Hayrünnisa Gül bile Abdullah Gül’ün adaylığından vazgeçti. Ama sen vazgeçmiyorsun." ifadelerini kullandı.

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FEHMİ KORU NE DEMİŞTİ?

Fehmi Koru yaptığı açıklamada "Ben baştan itibaren Abdullah Gül ismini zikretmedim. 'Millet İttifakı'nın göstereceği aday Abdullah Gül gibi bir isimle oy alacaksa bu isim Abdullah Gül gibi biri olur' dedim. Aynı şeyi Erdoğan için de söyledim. Eğer aday olmazsa Gül gibi birini aday gösterir dedim. Bu Abdullah Gül olur mu tabiki bence düşünülecek bir isim." ifadelerini kullanmış, siyaset kulisleri hareketlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Hakan Abdullah Gül
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Cumhur ittifakı sağ gösterip sol vurabilir bir bakmışsın asıl onların adayları Abdullah Gül olmuş siyasette her şey olur .
Yine milli bayramlar da rapor alsın diyemi seçelim. Başka kapıya naş.
bunlara devlet teslim edilir mi

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