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  4. Fenomenler birbirine girdi! Abdüsselam Yılmaz ve Batuhan Şahin'in de bulunduğu partide ortalık karıştı

Fenomenler birbirine girdi! Abdüsselam Yılmaz ve Batuhan Şahin'in de bulunduğu partide ortalık karıştı

05.04.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da aralarında YouTube fenomenleri Abdüsselam Yılmaz ve Batuhan Şahin'in de bulunduğu fenomen partisinde ortalık birbirine girdi. Yumrukların konuştuğu kavgada masa, şişeler havada uçuşurken fenomenlerden ikisi yaralandı.

Eğlenmek için bir araya gelenlerin fenomenlerin partisinde geceye yumruklu kavga damgasını vurdu. Gece kulübündeki partide çıkan kavgada iki fenomen yaralandı. YouTube fenomeni Batuhan Şahin emniyete giderek şikayetçi oldu.

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Olay, önceki hafta cumartesi günü Beyoğlu Karaköy’deki bir gece kulübünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aralarında Abdüsselam Yılmaz ve Batuhan Şahin’in de olduğu sosyal medya fenomenleri, parti düzenledi. Gecenin ilerleyen saatlerinde fenomenler arasında laf atma yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine masa, şişe ve yumruklar havada uçuştu.

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MASA, YUMRUK VE ŞİŞELER HAVADA UÇUŞTU

Kavga sonucunda Batuhan Şahin ve diğer iki fenomen genç aldığı darbelerle yaralanırken, hem içeride hem de dışarıda yaşanan kavga ise kameralara yansıdı. Olayın ardından hastanede tedavi gören ve darp raporu alan Şahin ardından emniyete giderek şikayette bulundu. Öte yandan Abdüsselam Yılmaz ve Batuhan Şahin, sosyal medya hesaplarından olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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