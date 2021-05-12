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Filistin asıllı İngiliz vekil parlamentoda İsrail'in öldürdüğü çocukların isimlerini okudu

12.05.2021 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Parlamentosu'nun Filistin asıllı ilk üyesi Leyla Moran, parlamentodaki bir oturumda İsrail'in öldürdüğü çocukların isimlerini okudu.

Filistin asıllı İngiliz vekil parlamentoda İsrail'in öldürdüğü çocukların isimlerini okudu

İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya saldırıları, parlamentoda da gündeme geldi.

Söz alan Liberal Demokrat Parti üyesi olan Filistin asıllı Leyla Moran, konuşmasına İsrail'in öldürdüğü çocukların isimlerini ve yaşlarını okuyarak başladı.

"KALBİM ONLAR İÇİN ACIYOR"

Saldırılarda bir İsrailli çocuğun da öldüğünü kaydeden Moran, "Kalbim onlar için acıyor. İçim Filistin için, ailemin şehri Kudüs için, Ramazan'ın en kutsal gecesi El Aksa Camii'nde aşırılık yanlılarının saldırısına uğrayanlar ve tüm masum siviller, İsrailli ve Filistinliler için kan ağlıyor." dedi.

İsrail hükümetinin Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde zoraki tahliye tehdidiyle bir kavgayı ateşlediğini kaydeden Moran, hükümetin hem çatışmalara hem de soruna kalıcı bir çözüm bulmak için ne yaptığını sordu.

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Leyla Moran

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"İSRAİL'İN TÜM EYLEMLERİ, ULUSLARARASI İNSANİ HUKUK ÇERÇEVESİNDE ORANTILI OLMALI"

İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Bakanı James Cleverly ise İsrail'e roket atılmasını "kesin olarak kınadıklarını" ifade etti.

"İsrail'in kendini savunma hakkı" olduğunu belirten Cleverly, ancak bunu yaparken "tüm eylemlerinin uluslararası insani hukuk çerçevesinde orantılı olması ve sivil kayıpları önlemek için her türlü çabayı göstermesinin hayati önem taşıdığını" söyledi.

Hangi inançtan solursa olsun ibadet edenlere yönelik şiddete karşı olduklarını da vurgulayan Cleverly, "Kudüs'teki Filistinli ailelerin Şeyh Cerrah'taki evlerinden tahliye edilmesiyle bağlantılı gerginliklerden endişe ediyoruz. Bu tehdit şimdilik hafifledi, ancak İsrail'i çoğu durumda uluslararası hukuka aykırı olan bu tür eylemleri durdurmaya çağırıyoruz." dedi.

KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail saldırılarında en az 13'ü çocuk 53 Filistinlinin şehit olduğu, yaralı sayısının ise 320'ye çıktığı kaydedilmişti.

Filistin direniş örgütleri de Gazze Şeridi çevresindeki İsrail kent ve bölgelerini roketlerle vurmuştu. İsrail polisi, Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle 5 İsraillinin öldüğünü, 45 kişinin yaralandığını bildirmişti. (AA)

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