Filistin asıllı İngiliz vekil parlamentoda İsrail'in öldürdüğü çocukların isimlerini okudu

İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya saldırıları, parlamentoda da gündeme geldi.

Söz alan Liberal Demokrat Parti üyesi olan Filistin asıllı Leyla Moran, konuşmasına İsrail'in öldürdüğü çocukların isimlerini ve yaşlarını okuyarak başladı.

"KALBİM ONLAR İÇİN ACIYOR"

Saldırılarda bir İsrailli çocuğun da öldüğünü kaydeden Moran, "Kalbim onlar için acıyor. İçim Filistin için, ailemin şehri Kudüs için, Ramazan'ın en kutsal gecesi El Aksa Camii'nde aşırılık yanlılarının saldırısına uğrayanlar ve tüm masum siviller, İsrailli ve Filistinliler için kan ağlıyor." dedi.

İsrail hükümetinin Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde zoraki tahliye tehdidiyle bir kavgayı ateşlediğini kaydeden Moran, hükümetin hem çatışmalara hem de soruna kalıcı bir çözüm bulmak için ne yaptığını sordu.



Leyla Moran

"İSRAİL'İN TÜM EYLEMLERİ, ULUSLARARASI İNSANİ HUKUK ÇERÇEVESİNDE ORANTILI OLMALI"

İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Bakanı James Cleverly ise İsrail'e roket atılmasını "kesin olarak kınadıklarını" ifade etti.

"İsrail'in kendini savunma hakkı" olduğunu belirten Cleverly, ancak bunu yaparken "tüm eylemlerinin uluslararası insani hukuk çerçevesinde orantılı olması ve sivil kayıpları önlemek için her türlü çabayı göstermesinin hayati önem taşıdığını" söyledi.