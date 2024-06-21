Filistin devletini Ermenistan da tanıdı! "İki devletli çözümü destekliyoruz"

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in paylaştığı Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Filistin devletinin Ermenistan tarafından resmi olarak tanındığı belirtildi.

Açıklamada, "Ermenistan, uluslararası hukuka, halkların eşitliği, egemenliği ve barış içinde bir arada yaşaması ilkelerine bağlılığını bir kez daha teyit ediyor ve Filistin devletini tanıyor." ifadesi kullanıldı.

Ermenistan'ın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun Gazze'de derhal ateşkes çağrısında bulunan kararlarına katıldığı kaydedilen açıklamada, ülkenin iki devletli çözümü desteklediği vurgulandı.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





