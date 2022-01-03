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Filmde terörist rolünü oynadı, paylaştığı fotoğrafla hayatı kâbusa döndü

03.01.2022 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da kuryelik yapan Vedat Gümüşgöz, 5 yıl önce bir filmde 'terörist' rolünde figüranlık yaptı. Gümüşgöz, yıllar sonra film setinde çektiği hatıra fotoğrafını internette paylaşınca başına gelmeyen kalmadı. Terörist damgası yiyen 26 yaşındaki Gümüşgöz, önce işlinden oldu sonra toplumda dışlanmaya başlandı. Savcılığa suç duyurusunda bulunan Gümüşgöz, "Hayatım bitmiş gibi hissediyorum. Hiçbir yerde iş bulamaz oldum." diye konuştu.

Filmde terörist rolünü oynadı, paylaştığı fotoğrafla hayatı kâbusa döndü

Erzurumlu kurye emekçisi Vedat Gümüşgöz'ün başına gelenleri duyan şaşırıp kalıyor. Bursa'nın Yıldırım İlçesi'nde yaşayan 26 yaşındaki Vedat Gümüşgöz, 5 yıl önce kayıtlı olduğu oyunculuk ajansı aracılığıyla "Bordo Bereliler 2: Afrin" filminde figüran olarak yer aldı. Filmin küçük bir bölümünde görünen ve vurularak öldürülen bir "terörist"i canlandıran Gümüşgöz, üzerindeki kamuflaj kostümle set arkadaşlarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çekti.

'TERÖRİST' ROLÜNDEKİ FOTOĞRAFI 5 YIL SONRA BAŞINA BELA OLDU

O fotoğrafın üzerinden 5 yıl geçti, Erzurumlu Vedat hatırasını "Film setinden bir kare" notuyla sosyal medya üzerinden paylaşmaya karar verdi. Ancak iddiaya göre Gümüşgöz ile aynı firmada kurye olarak çalışan iş arkadaşı Murat K., Erzurumlu gencin o fotoğrafını kaydederek firma yetkililerine gönderdi. Fotoğrafı gören yetkililer Gümüşgöz'ün işine son verdi.

GİRDİĞİ İŞLERDEN PEŞ PEŞE KOVULDU

"Terörist" damgası yiyen genç adam, derdini anlatamayınca başka bir firmada yine kurye olarak iş başı yaptı. Ancak onu ötekileştiren kabus Gümüşgöz'ün peşini bırakmadı. Kendisine bela olan o fotoğraf, döndü dolaştı yeni göreve başladığı firmanın yetkililerinin eline geçti. Aynı şekilde ikinci işinden de kovulan Erzurumlu Vedat, soluğu savcılıkta aldı.

"ROL GEREĞİ TERÖRİST"

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Gümüşgöz şikayet dilekçesinde "Şüpheli Murat K. ve Mustafa O. D., Terörle Mücadele Birimi'ne giderek hakkımda şikayette bulunup ifade vermiş, fakat ilgili ekiplerin yapılan incelemesi sonucu, sinema filminde rol almış olduğum bir ana ait rol gereği terörist kılığına girdiğim açıkça anlaşılmış olup, masumiyetim kanıtlanmıştır.

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Şüpheliler ikinci kez işten çıkarılmama neden olup, farklı bir işe girdiğim taktirde de tekrar işten atılmama yönelik asılsız iftiralarına devam edeceklerini düşündüğümden bir an önce cezalandırılmalarını talep ediliyorum" ifadelerine yer verdi.

"'FİLM SETİNDEN BİR KARE'" DİYE PAYLAŞTIM

Yaşadıklarını Sabah Gazetesine aanlatan Vedat Gümüşgöz "Ek gelir için figüranlık yapmaya karar vermiştim. 5 yıl önce bir filme çağırdılar, sete giderken rolümü bile bilmiyordum. Teröristi oynayacaksın dediler, kostüm verdiler. Kostümü giydim, bir iki sahnede göründüm daha sonra işim bitti. Sette de bir hatıra fotoğrafı çekmiştik. 5 yıl sonra o fotoğrafa denk geldim, güzel bir hatıra diye "Film setinden bir kare" notuyla paylaştım" dedi.

FILM SETI

"HAYATIM KARARDI"

"İş arkadaşım görmüş, art niyetiyle yazdığım yazıyı silip sadece fotoğrafı kullanarak müdürlerimize şikayet etmiş. Ben daha ne oluyor diyemeden işten atıldım. Yeni işe girdim, o kişi fotoğrafımı alıp yeni işimdeki birine atmış, o da müdürlere atmış. Pandemi döneminde zar zor bulduğum ikinci işimden de haksız yere kovuldum. 6 kardeşiz, annem babam çok yaşlı. Aileme bakmak zorundayım ama ekmeğimle oynuyorlar. Ben vatanını, bayrağını çok sevem, haram yemeyen vergisini ödeyen bir insanım. Bana neden böyle yapılıyor, hayatım karardı."

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Bursa
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