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Finlandiya'da üniversitelilerden "iklim grevi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 15:36 | Son Güncelleme

Küresel iklim değişikliklerine dikkat çekmek amacıyla okula gitmeyen öğrenciler, üniversite bulunan şehirlerde gösteriler düzenledi

HELSİNKİ (AA) - Finlandiya'da küresel iklim değişikliklerine dikkat çekmek amacıyla "grev" başlatan üniversite öğrencileri, üniversite bulunan tüm şehirlerde gösteriler yaptı.

Ülkede 14 Nisan'da yapılacak genel seçime az bir zaman kala hareketlenen siyasi iklimden yararlanmak isteyen öğrenciler, grev yaparak küresel iklim değişikliklerine dikkat çekmeyi hedefliyor.

Grev başlatarak okula gitmeyen ve gösterilere katılan öğrencilerin talepleri arasında çevre bilincine ilişkin dersleri eğitim sisteminin merkezine taşıyacak somut adımlar atılması, iklimdeki ısınmanın 1,5 dereceyle sınırlı kalmasını sağlayacak önlemler alınması, çevreye zarar veren firmalara yapılan devlet desteklerin kesilmesi ve karbon emisyonunu temel alan sıkı bir vergilendirme programı uygulanması yer alıyor.

Başkent Helsinki'deki Senato Meydanı'nda yapılan gösteriye, eski cumhurbaşkanlarından Tarja Halonen de katıldı.

Greve üniversitelerin yanı sıra yüksek okullar ve meslek okullarından öğrenciler de destek veriyor.

Fosil yakıtların kullanımının 2035'te tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik önlemler alınması durumunda, Finlandiya'nın 2028'de karbon emisyonunu sıfıra indirmiş olması planlanıyor.

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Finlandiya genel seçim iklim grevi

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