Fitoterapi bitkileri nelerdir, akneye iyi gelen bitkiler nedir? Fitoterapi bitkileri ne işe yarar, faydaları nedir?

Şifalı bitkisel kaynaklarla tedavi anlamına gelen fitoterapi, hastaların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olabilir. Farklı hastalıklar ve hastalar için kullanılması gereken bitkisel kaynaklar ise değişiklik gösterir. "Fitoterapi bitkileri nelerdir?" sorusu oldukça merak edilen bir konudur. Bu alanda kullanılan pek çok bitki olduğu ve her birinin farklı etkileri bulunduğu söylenebilir. Fitoterapi uygulamasında kullanılan bitkiler de her ne kadar bitkisel kökenli ve doğal olsalar da asla ama asla bir doktor yönlendirmesi ve önerisi olmadan, tek başına kullanılmamalıdır.

Fitoterapi hangi bitki neye yarar?

Fitoterapide kullanılan birden fazla bitki ve bitkisel kaynaklı ürün bulunur. Ancak bu ürünlerin tam olarak neye iyi geldiğini ve ne işe yaradığını kesin olarak belirtmek mümkün değildir. Fitoterapi tedavisinde kullanılan 400'ü aşkın bitki bulunur. Bitkilerle tedavi ve nasıl kullanılacakları kişiden kişiye farklılık gösterir. Ancak bitkilerin genel olarak ne amaçla kullandıkları özetlenebilir. Örneğin karahindiba bitkisi detoksifikasyona iyi gelir ve böbrek, karaciğer sağlığını destekler. Yeşil çay antioksidan kaynağı olarak kabul edilir ve kansere karşı korunmaya yardımcı olur. Lavanta ise enfeksiyonları gidermede yardımcı olur. Bir diğer sık kullanılan fitoterapi bitkilerinden birisi olan sarı kantaron yağı da cilt sorunlarına iyi gelir.

Fitoterapi bitkileri nelerdir?

Fitoterapi uygulama şekli kişiden kişiye farklılık gösterse de fitoterapi bitkisel tedavi, kişinin bütün durumları (yaş, cinsiyet, sağlık durumu, vücut yapısı vb.) göz önünde bulundurularak bitki ya da bitkiler seçilir. Fitoterapi uzmanlık gerektiren bir alandır ve Eczacılığın ileri uzmanlık dalıdır. Dolayısıyla fitoterapi uygulaması için mutlaka bilimsel eğitim alınması gerekir. Kanıta dayalı ve rasyonel bir bilim olan fitoterapide kullanılan bitkisel kaynakların biyolojik olarak nasıl bir etki gösterdiği somut bir şekilde veriler ve çalışmalarla ortaya konuştur. Hangi bitkinin ne için ve kimin için nasıl kullanılacağı yalnızca uzmanlar tarafından belirlenebilir. Fitoterapi bitkileri çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılabilir. Hangi bitkinin neye iyi geldiği ve ne amaçla kullanıldığını şu şekilde özetleyebiliriz:

Civanperçemi ne için kullanılır, faydaları nelerdir?

Papatya ailesinden bir bitki olan civanperçemi hazımsızlığı, gaz problemini ve hafif spazmı gidermede kullanılır. Ayrıca karaciğer ve safra şikayetlerinde de tüketilebilir. Özellikle adet döneminde olan kadınların ağrılarını ve sancılarını hafifletmeye yardımcı olur. Sakinleştirici etkiye sahip civanperçemi, çay olarak tüketilir. Ciltteki yaraları ve iltihapları iyileştirmek için civanperçemi harici olarak kullanılabilir. Dâhili olarak kullanıldığında ise kan dolaşımını iyileştirmeye yarar.

Kekik ne için kullanılır, faydaları nelerdir?

Akneye iyi gelen bitkiler fitoterapi uygulamalarında sıkça kullanılır. Kekik de bu bitkilerden biridir. Akne ve lekeli ciltleri iyileştirmeye yardımcı olduğu gibi bakteri ve virüslerle ilişkili egzama ve cilt hastalıklarına da iyi gelir. Bu amaçla kullanılacaksa merhem şeklinde sürülmelidir. Öksürük, astım ve bronşit gibi hastalıklarda balgam söktürücü bir etki gösterir. Ayrıca iltihap önleyici ve spazm giderici bir özelliğe de sahiptir. Kekik, boğazda ve ağızda bulunan mukoza zarının iltihaplanması ile savaşır ve kan dolaşımını iyileştirmeye yardımcı olur.

Sarı kantaron ne için kullanılır, faydaları nelerdir?

Özellikle ülser ve yara tedavisinde kullanılan sarı kantaron daha çok yağ formunda sürülür. Yanık ve yara izlerini gözle görülür bir şekilde giderebilir. Aynı zamanda gastrit, bel ağrısı, romatizma ve gut gibi hastalıkların tedavisinde de kullanılabilir. Dünyada sarı kantaronun yaygın kullanımı ise depresyonla mücadeledir. Stres, kaygı bozukluğu ve depresyona iyi gelir.

Ada çayı ne için kullanılır, faydaları nelerdir?

Çay şeklinde tüketilen ada çayı hazımsızlığa ve iştah kaybı şikayetlerine iyi gelir. Ayrıca soğuk algınlığında terleme nöbetlerini azaltabilir. İçeriğinde bulunan uçucu bileşenler ağız ve boğaz iltihaplarına karşı etkilidir. Çay şeklinde ada çayı ile gargara yapmak faranjit ve diş eti iltihabına iyi gelebilir. Mide krampı ve adet sancısına iyi gelir. Stresi, kaygısı, siniri ve gerginliği azaltmaya yardımcı olur. Fitoterapi bitki çayları denince akla ilk olarak ada çayı gelir.

Biberiye ne için kullanılır, faydaları nelerdir?

Biberiye baharat olarak kullanıldığında bile şişkinliğe iyi gelir. Sindirime yardımcı olan bu bitki aynı zamanda kas ve eklem ağrılarını giderebilir. Bitkilerle tedavi konusunda öne çıkar ve romatizmal hastalıklarda da oldukça etkilidir. Yağ şeklinde kullanıldığında kan dolaşımını hızlandırabilir. Ayrıca baharat halinde tüketilmesi, düşünme hızını artırmaya yardımcı olur.

Melisa ne için kullanılır, faydaları nelerdir?

Gerginlik durumlarında fitoterapi bitkisel tedavi olarak melisa tüketilmesi tavsiye edilir. Uyku bozukluğu, sinir bozukluğu ve huzursuzluğa iyi gelir. Aynı zamanda uçukları rahatlatıp iyileştirmeye de yardımcı olur. Çaylarla sıvı halde, damla şeklinde, tablet ya da pastillerde kuru ekstrakt olarak, yağ şeklinde ve merhem olarak kullanılabilir.

Lavanta ne için kullanılır, faydaları nelerdir?

"Fitoterapi hangi bitki neye yarar?" sorusu oldukça merak edilir. Lavanta sahip olduğu etkiler ile fitoterapide en sık kullanılan bitkilerden biridir. Öksürük, romatizma, huzursuzluk, gut, deri paraziti, migren, huzursuzluk, ağrı, stres, korku gibi sağlık sorunları ile savaşabilir.



