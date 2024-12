Fiyat performans kulaklık arayanlar buraya! Sony WH-CH520 indirime girdi

Mutluluğumuzda, hüznümüzde, enerjik ya da depresif hissettiğimizde kısacası her an her yerde bizi kendimize getiren, yaşadığımızı hissettiren müzik, hayatınıza anlam katan en güzel eşlikçi. Siz de müzik dinlemeyi seviyorsanız şarkıların hisli dünyasından en iyi şekilde faydalanıp müzik keyfinizi yükseltebilirsiniz. Nasıl mı? Tabii ki de kaliteli bir kulaklığa sahip olarak. "Hani nerede, o kulaklık?" diyenler için müjde: çok satan Sony WH-CH520 Kablosuz Bluetooth Kulaklık Yılın Son Fırsatları kapsamında 600 TL indirimle satışta. İşte detaylar...

Çok satan modellerden: Sony WH-CH520 Kablosuz Bluetooth Kulaklık

Sony WH-CH520, Sony'nin kablosuz bluetooth kulaklık serisinin bir parçası. On-ear (kulak üstü) tasarıma sahip bu kulaklık, uzun süreli kullanımlarda rahatlık sağlıyor. Hafif yapısı, taşınabilirlik açısından avantaj sunuyor. Sony'nin gelişmiş ses teknolojileri sayesinde net ve dengeli bir ses deneyimi sunan kulaklık; bass, mid ve treble aralıklarında tatmin edici bir performans sergiliyor. Kablosuz bağlantı için Bluetooth 5.0 teknolojisini kullananan cihaz, daha hızlı bağlantı ve daha uzun menzil sağlıyor. Ekstra ses ayarları ile kişisel tercihlerinize göre ses dengesini ayarlamanıza olanak tanıyor. Uzun pil ömrü sunan cihazın 35 saate kadar müzik dinleme süresi bulunuyor. Ayrıca hızlı şarj seçenekleri de mevcut. Kulaklık üzerinde bulunan kontrol butonları ile müzik çalma/durdurma, ses seviyesi ayarlama ve çağrıları yanıtlayabilme gibi işlevler gerçekleştirilebiliyor. Google Asistan veya diğer sesli asistanlarla entegrasyon desteği sunabiliyor. Farklı renk seçenekleri de bulunan bu kulaklık kişisel zevklere hitap ediyor. Kısacası Sony WH-CH520, uygun fiyatlı bir kablosuz kulaklık arayan kullanıcılar için iyi bir seçenek.

Kullanıcılar ne diyor?

"Kasım Prime fırsatından eşim için aldım. Sony'nin başlangıç kulak üstü kulaklığı olmasına ragmen, hafifliği, sağlam duruşu ve ses kalitesiyle kulak üstüne oturan kulaklıklar içinde iyi bir yere koyulur. Uygulama kullanışlı, çift bağlantı, 360 audio ses, bas tiz dengesindeki tutarlılık... Normal bir kullanıcı için 2069 TL'ye alınabilecek yegane ürünlerden. Kulak içinde sıkılan, kulağınıza verdiği rahatsızlık için 'Eh yeter be, ben de kulaküstü kulaklığa geçiyorum' diyenlerdenseniz, normal bir dinleyici iseniz, YouTube music, Spotify falan, zaten verdikleri ses kalitesi belli işinizi rahat görür."

"Şarjı uzun gidiyor, güzel fiyat performans ürün."

Siyah rengi de indirimde: Sony WH-CH520 Kablosuz Bluetooth Kulaklık

Kullanıcılar ne diyor?

"Sony=Kalite. Bu fiyat seviyesinde daha iyi bir mal alamazsınız Türkiye'de. Marka zaten yavaş yavaş çekiliyor, tükenmeden alın. Hem kulağa oturması, hem ses kalitesi hem de zarifliği çok güzel. Kaba saba bir kulaklık değil. Şarjının dayanaklılığı bambaşka bir seviyede. İlk aldığımdan bu yana günde 2 saat kadar kullanıyorum. 2 hafta olacak ve şarjı hala 50'nin altına inmedi."

"Ses kalitesi iyi, spor yaparken rahat ve uzun şarj süreli."

Bej rengi de indirimde: Sony WH-CH520 Kablosuz Bluetooth Kulaklık

Kullanıcılar ne diyor?

"Ne zaman bitecek bunun şarjı? Bitmiyor bitiremiyorum. Kablolu kullanma imkanı yok diye üzülmüştüm ama şu an üzülmüyorum çünkü gerek yok, şarjı bitmiyor. Gerçekten çok beğendim ."

"Aldığım, kullandığım en mükemmel kulaklık budur."

Lacivert rengi de indirimde: Sony WH-CH520 Kablosuz Bluetooth Kulaklık

Kullanıcılar ne diyor?

"Yeğenim için aldım. Çok beğendi. Fiyatına göre ses kalitesi güzel."

"Mikrofon kalitesi çok çok iyi. Bağlanma hızı ve şarj uzunluğunu çok beğendim. Jbl ve sony arasında kalmıştım. Ses olarak jbl biraz daha iyi ama bunda da uygulamayı indirip ses ayarını yapabiliyorsunuz. Hiçbir sorun yaşamadım ertesi gün elimdeydi. Güncelleme: son ses müzik dinlediğinizde dışarı baya ses veriyor ama ses seviyesi ortalardayken sıkıntı çıkmıyor."

Bu içerik 18 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

