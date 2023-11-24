Fiyatı 2 bin 538 TL'ye düştü! Hakiki deri Camper ayakkabıda indirim

"Alacağım ayakkabı hem rahat olsun hem de tüm kıyafetlerime uysun!" diyenler buraya, harika bir öneriyle karşınızdayız! Stil ve konforu buluşturan, hakiki deri materyali sayesinde esnekliği ve hafifliği yaşamanızı sağlayan yılların eskitemediği marka Camper'ın en sevilen modellerinden Peu Touring indirimde! Sizin için ayakkabıyı inceledik. Kısa süreli bu fırsatı kaçırmamanızı tavsiye ederiz. İşte detaylar!

Hakiki derinin konforunu ve esnekliğini yaşayın: Camper Peu Touring Spor Deri Ayakkabı

Spor ve şık bir tasarıma sahip olan CAMPER Erkek Peu Touring Spor Deri Ayakkabı, ayak yüzeyini kaplayan kauçuk tabanı yapısı sayesinde rahat ve esnek bir kullanım sunar. Bağcıklı tasarımı, ayakkabının ayağa tam oturmasını sağlar ve ayakkabıyı güvenli bir şekilde sabitler. İç kısmında bulunan tekstil astar, konforlu bir deneyim sunar. Orta tabanı, yastıklama ve destek sunarak ayağı korur ve ayak yorgunluğunu azaltır.

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok klas bir ayakkabı. Teşekkür ederim."

"Dışı tamamen deri, topuğun geldiği yer de deri, inanılmaz hafif, pelotas XL dan bile hafif, ama tabanı Eva nasıl olur hiç kullanmadım o tabanı."

Bu içerik 24 Kasım 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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