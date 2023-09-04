HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Fiyatı 805 TL'ye düştü! Gardırobunuzun yıldızı olacak Levi's pantolonda 850 TL indirim

Fiyatı 805 TL'ye düştü! Gardırobunuzun yıldızı olacak Levi's pantolonda 850 TL indirim

04.09.2023 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek kalitesi ve şık tasarımlarıyla adından söz ettiren Levi's, şıklığı ve rahatlığı bir araya getirerek her zevke hitap ediyor. Markanın geniş ürün yelpazesi içinde öne çıkan jeanler moda severler tarafından övgü topluyor. Okula ve Şehre Dönüş fırsatları kapsamında indirime giren Levi's jeanler, alışveriş severlerin yüzünü güldürüyor. Levi's'in ikonikleşmiş modellerden biri olan 511 Slim Jean'deki kısa süreli indirimi kaçırmamak için acele edin.

Fiyatı 805 TL'ye düştü! Gardırobunuzun yıldızı olacak Levi's pantolonda 850 TL indirim

Levi's'in yüksek kaliteli jean modellerine yarı fiyatına sahip olmak ister misiniz? Çabasız şıklığın anahtarı haline gelen Levi's jeanler ile kombinlerinizi taçlandırabilir, her ortamda havalı görünebilirsiniz. Kalitesine hayran kalacağınız Levi's jean modelleri içinde şıklığı ve rahatlığıyla öne çıkan, Okula ve Şehre Dönüş fırsatları kapsamında Prime üyelerine özel kısa süreliğine indirimde olan 511 Slim Jean'i sizin için inceledik. Prime üyesi olmak ve indirimlerden yararlanmak için buraya tıklayabilirsiniz. Eğer hazırsanız şimdi bu jeani incelemeye geçebiliriz!

Levi's LSE_511 Slim Jean Erkek

Adsız tasarım - 2023-09-04T151618.746

Levi's LSE_511 Slim Jean, tarzınıza hava katmanız için mükemmel bir seçenek. İkonik Levi's kalitesiyle üretilen bu jean, hareket özgürlüğü sağlayan esnek bir yapıya sahip ve her adımda maksimum konfor sunuyor. Dayanıklı ve uzun ömürlü malzemelerden yapılan bu ürün, günlük giyimden özel görünümlere kadar her durum için uygun bir seçim. Klasik beş cep tasarımıyla şıklığa modern bir dokunuş katıyor ve size hem pratik hem de stil sahibi bir görünüm sunuyor. Hem casual hem de resmi kombinlerinizde mükemmel bir uyum sağlayan bu jeanler, gardırobunuzun vazgeçilmez parçası olacak.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Güzel ürün. Çok rahat ve kaliteli."

  • "Tam bir levi's kalitesi kesinlikle tavsiye ediyorum."
Ürünü İncele

Bu içerik 4 Eylül 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

51Uc8IUaFEL

İlginizi Çekebilir

Ömür boyu garantili! Stanley termostaki indirimi kaçırmayın

Ömür boyu garantili! Stanley termostaki indirimi kaçırmayın

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

 Okula ve Şehre Dönüş fırsatları başladı! Binlerce ürün yarı fiyatına...

Okula ve Şehre Dönüş fırsatları başladı! Binlerce ürün yarı fiyatına...

 Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

 Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

 Ayağınızdan çıkarmak istemeyeceksiniz! Puma spor ayakkabı indirimde

Ayağınızdan çıkarmak istemeyeceksiniz! Puma spor ayakkabı indirimde

 Seyahat severlerin ilk tercihi Samsonite çantada büyük fırsat

Seyahat severlerin ilk tercihi Samsonite çantada büyük fırsat

 Puma, Adidas ve dahası! Favori spor giyim markalarında indirim

Puma, Adidas ve dahası! Favori spor giyim markalarında indirim

Ayaklarınızın hak ettiği konfor onda! Merrell ayakkabıda fırsat

Ayaklarınızın hak ettiği konfor onda! Merrell ayakkabıda fırsat

 Zamanınız ve enerjiniz size kalsın! Çok satan süpürgeyi sizin için inceledik

Zamanınız ve enerjiniz size kalsın! Çok satan süpürgeyi sizin için inceledik

İndirim bittiyse üzülmeyin!

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının tamamını görmek için buraya tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
erkek kot pantolon kot pantolon kot pantolon erkek levi’s

İş birliği İçerikleri

Ömür boyu garantili! Stanley termostaki indirimi kaçırmayın

Ömür boyu garantili! Stanley termostaki indirimi kaçırmayın

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Okula ve Şehre Dönüş fırsatları başladı! Binlerce ürün yarı fiyatına...

Okula ve Şehre Dönüş fırsatları başladı! Binlerce ürün yarı fiyatına...

Her adımda konforu hissedin! Adidas outdoor ayakkabıda indirim

Her adımda konforu hissedin! Adidas outdoor ayakkabıda indirim

Rahat, kaliteli, uygun fiyatlı! "İyi ki aldım" diyeceksiniz! Şimdi indirimde

Rahat, kaliteli, uygun fiyatlı! "İyi ki aldım" diyeceksiniz! Şimdi indirimde

Yaz Şarkısı oyuncularının sevilen kombinlerine alternatifleri sizin için seçtik

Yaz Şarkısı oyuncularının sevilen kombinlerine alternatifleri sizin için seçtik

Tümünü Gör
Yaz Şarkısı oyuncularının sevilen kombinlerine alternatifleri sizin için seçtik

Yaz Şarkısı oyuncularının sevilen kombinlerine alternatifleri sizin için seçtik

Çocuğunuz için tam koruma sağlayan temiz içerikli güneş koruyucular

Çocuğunuz için tam koruma sağlayan temiz içerikli güneş koruyucular

İster sporda ister plajda giyin! İşte en iyi şort etek modelleri

İster sporda ister plajda giyin! İşte en iyi şort etek modelleri

Çok satanlarda zirvede! Su geçirmez Columbia Woodburn 2'yi sizin için inceledik

Çok satanlarda zirvede! Su geçirmez Columbia Woodburn 2'yi sizin için inceledik

Mangal tutkunları buraya! Alandan tasarruf ettirecek en iyi katlanır mangallar

Mangal tutkunları buraya! Alandan tasarruf ettirecek en iyi katlanır mangallar

Yurt dışı seyahatlerinizde kurtarıcınız olacak universal priz dönüştürücüleri

Yurt dışı seyahatlerinizde kurtarıcınız olacak universal priz dönüştürücüleri

Tümünü Gör
Yurt dışı seyahatlerinizde kurtarıcınız olacak universal priz dönüştürücüleri

Yurt dışı seyahatlerinizde kurtarıcınız olacak universal priz dönüştürücüleri

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Okula Dönüş Fırsatları'ndan alabileceğiniz indirimli çocuk ayakkabısı modelleri

Okula Dönüş Fırsatları'ndan alabileceğiniz indirimli çocuk ayakkabısı modelleri

Seyahatlerinizde en yakın arkadaşınız olacak! İşte en iyi seyahat çantaları

Seyahatlerinizde en yakın arkadaşınız olacak! İşte en iyi seyahat çantaları

Çocuğunuzun yabancı dil öğrenmesini kolaylaştıracak püf noktalar

Çocuğunuzun yabancı dil öğrenmesini kolaylaştıracak püf noktalar

Espresso aşıkları buraya! Kahvenizin tadına tat katacak en iyi portafilter önerileri

Espresso aşıkları buraya! Kahvenizin tadına tat katacak en iyi portafilter önerileri

Tümünü Gör

Benzer İndirim İçerikleri

Ömür boyu garantili! Stanley termostaki indirimi kaçırmayın

Ömür boyu garantili! Stanley termostaki indirimi kaçırmayın

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Okula ve Şehre Dönüş fırsatları başladı! Binlerce ürün yarı fiyatına...

Okula ve Şehre Dönüş fırsatları başladı! Binlerce ürün yarı fiyatına...

Okula Dönüş Fırsatları'ndan alabileceğiniz indirimli çocuk ayakkabısı modelleri

Okula Dönüş Fırsatları'ndan alabileceğiniz indirimli çocuk ayakkabısı modelleri

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

Ayaklarınızın hak ettiği konfor onda! Merrell ayakkabıda fırsat

Ayaklarınızın hak ettiği konfor onda! Merrell ayakkabıda fırsat

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Kaliteli termos arayanlar buraya! Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

Ömür boyu garantili! Stanley termostaki indirimi kaçırmayın

İstanbul’da satırlı ve sopalı meydan kavgası! Kadını yerde sürükleyip dövdüler

İstanbul’da satırlı sopalı meydan kavgası! Kadını sürükleyip dövdüler

Yine 2 Eylül, yine aynı il... Tesadüfün bu kadarı! Hane sakinleri heyecanlandı

Yine 2 Eylül, yine aynı il... Tesadüfün bu kadarı!

Aynı evden 4 kişi EYT'den emekli oldu! 'İlk emeklilik paramızla...' Sevinçlerini böyle paylaştılar

Aynı evden 4 kişi EYT'den emekli oldu! 'İlk emeklilik paramızla...'

13 katlı lüks binayı yıkmak için ilginç çözüm! Vatandaşların ilgi odağı oldu... "Bize garip geliyor"

Lüks binayı yıkmak için ilginç çözüm! Vatandaşların ilgi odağı oldu

Okula ve Şehre Dönüş: Prime'a özel binlerce üründe kaçırılmayacak fırsatlar

Okula ve Şehre Dönüş fırsatları başladı! Binlerce ürün yarı fiyatına...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.