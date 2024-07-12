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Açık havada kahve keyfi yapmanızı sağlayacak pratik ürünler

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
11.07.2024 11:29
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Açık havada barista kalitesinde kahve keyfine ne dersiniz? Elektriğe ihtiyaç duymadan da sıcacık kahveler yapmak mümkün! Kamp, piknik ve doğa aktivitelerinizde, pratik ve hızlı çözümler sunan bu ürünlerle her yerde mükemmel kahve deneyimini yaşayabilirsiniz. Nasıl mı? İşte detaylar!

Açık havada kahve keyfi yapmanızı sağlayacak pratik ürünler

Doğada keyifli vakit geçirmenin en güzel yanlarından biri de sıcacık kahvenizi yudumlamak! Ancak bu doğal güzelliklerin tadını çıkarırken elektrik bulma şansınız olmadığında bile, pratik ve hızlı çözümlerle kahve keyfinizden ödün vermek zorunda değilsiniz. Dışarıda bulunduğunuz aktivitelerde de kahvenizin tadını çıkarmanıza yardımcı olacak en hızlı ve pratik ürünleri sizler için bir araya getirdik. Artık her yerde, her koşulda mükemmel bir kahve deneyimi yaşayabilirsiniz.

1. Her yerde kahve keyfi için: Aeropress 10R11 Go Travel Kahve Makinesi

Aeropress 10R11 Go Travel Kahve Makinesi, Plastik, Gri

Kompakt, hafif ve dayanıklı bir ürün olan AeroPress 10R11 Go Travel Kahve Makinesi her yerde lezzetli kahve hazırlamanızı sağlıyor. Kampta kullanmak için ideal olan ürünün kullanımı çok kolay ve saniyeler içinde de temizlenebilmesi en büyük artılarından. AeroPress Go, hem sıcak hem de soğuk demlenmiş kahve hazırlama imkanı sunarak enerji verici ve ferahlatıcı kahve kombinasyonlarını her yerde keyifle yudumlamanıza olanak tanıyor. Siz de AeroPress 10R11 Go Travel Kahve Makinesi ile hareket halindeyken bile mükemmel tatta kahve deneyimini yaşayabilirsiniz.

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2. Sert preslenmiş ince öğütülmüş kahve için çok uygun: WACACO Nanopresso

WACACO

Pil ya da elektriğe gerek kalmadan kullanabileceğiniz bir ürün olan WACACO Nanopresso; nerede olursanız olun ilk yudumdan son yuduma kadar kaliteli espresso içmenin keyfini yaşamanızı sağlar. Bir sonraki espressonuz için ihtiyacınız olan tek şey öğütülmüş kahve, sıcak su ve Nanopresso. Dayanıklı EVA malzemeden yapılmış koruyucu kılıfı sayesinde darbelere, çiziklere ve toza karşı koruma sağlayan bu ürün, kendi baristanız olmanın en pratik yolunu sunuyor!

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3. French press sevenlerin gözdesi: Stanley French Press Termos

Stanley French press termos

Kamp için ideal bir ürün olan Stanley French Press Termos, 18/8 yüksek kaliteli gıda sınıfı paslanmaz çelikten üretiliyor. Paslanmaya karşı dirençli ve BPA içermiyor. Tetik eylem kapağı, dökülmeye karşı dayanıklı ve tek elle kullanım kolaylığı sunuyor. Çantanıza sızıntı yapmadan yerleştirebileceğiniz termosu, her yolculuğunuzda yanınızda taşıyabilir, taze ve lezzetli kahve keyfini yaşayabilirsiniz.

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4. Yaklaşık 1 dakikada hazırlayın: Aeropress Kahve ve Espresso Makinesi

Aeropress Orijinal Kahve ve Espresso Makinesi

Aeropress Kahve ve Espresso Makinesi; hızlı demleme sunuyor, acı ve asitliği ortadan kaldırıyor, üstelik mikro French press aksine kum tutmuyor. Sadece kahve ve su eklemeniz, karıştırıp bastırmanız yeterli. Latte, cappuccino ve diğer espresso bazlı içecekleri yaklaşık bir dakikada hazırlayan bu ürün, BPA ile ftalat içermeyen malzemelerden yapılıyor.

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5. Kapsül kahve sevenler için: Minipresso NS2 Taşınabilir Espresso Makinesi

Minipresso NS2 taşınabilir espresso makinesi

Kullanımı kolay, temizliği hızlı hafif ve kompakt bir ürün olan Minipresso NS2 Taşınabilir Espresso Makinesi, Nespresso kapsülleri ile uyumlu. Elektrik veya pil gerektirmeden, sıcak suyu ekleyip pistonu birkaç kez bastırarak 18 BAR/261 PSI'ye ulaşan basınçla yoğun kremalı bir espresso hazırlamanıza imkan tanıyor. Minipresso NS2, buğday bazlı polimerlerden üretilmiş çevre dostu malzemeleriyle dikkat çekerken entegre su tankı ve çift duvar yapısı sayesinde pratik ve güvenli kullanıma sahip.

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6. Kahvenizi istediğiniz her yere kolaylıkla taşıyın: Orcamp Manuel Kahve Makinesi

Orcamp manual kahve makinesi

Orcamp Manuel Kahve Makinesi, kaba ve ince kahve çekirdeği için ayarlanabilir manuel kahve değirmeni özelliği sayesinde kahvenizi istediğiniz şekilde öğütebilmenize olanak tanır. Çift bardaklı yapısı da son derece kullanışlı. Bu hafif ürün ile taze çekilmiş kahvenin her yerde tadını çıkarabilirsiniz. Çift bardaklı yapısı ve paslanmaz çelik kahve filtresi ile birlikte gelen ürün, hafif ve taşınabilir tasarımı sayesinde tüm gün yanınızda olabilecek ideal bir arkadaş. Manuel öğütücü kolunu saat yönünde çevirerek kolayca kullanabileceğiniz makine ile her yudumda taze çekilmiş kahvenin tadını çıkarın, kahve deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyın!

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7. Profesyonel bir deneyim sunan: Picopresso Portatif Espresso Makinesi

Picopresso portatif espresso makinesi

Picopresso Portatif Espresso Makinesi, çift shot espresso yapabilmenize olanak sağlıyor. Elektrik veya pile ihtiyaç duymayan, tamamen elle çalışan bu makine, paslanmaz çelik ve plastik malzemelerle üretiliyor. Dayanıklı kahve makinesi, özellikle taze kahve çekirdekleriyle kullanıldığında en iyi sonuçları veriyor.

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8. Tam 6 fincana kadar kahve yapabilen: Stanley Perfect Brew Pour-Over Paslanmaz Çelik Kahve Demleyici

Stanley Perfect Brew Pour-Over paslanmaz çelik kahve demleyici

Tüm Stanley ürünleri gibi 18/8 paslanmaz çelikten oluşan Stanley Perfect Brew Pour-Over Paslanmaz Çelik Kahve Demleyici, Stanley kahve kupası ve şişesiyle uyumlu olacak şekilde tasarlanıyor. Tek kullanımlık filtrelere ihtiyaç duymadan kolayca temizlenebilen filtresi ile çevre dostu bir çözüm sunan ürün, 6 fincana kadar (600 ml) kahve demleyebilme kapasitesine sahip.

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9. Sıcak su için: Orcamp Siboplu Çakmaklı Kamp Ocak

Orcamp Siboplu Çakmaklı Kamp Ocak

Ve sıcak su için ihtiyacınız olan kamp ocak seti de burada. Paslanmaya dayanıklı krom-nikel kaplı gövdesi ve yerleşik rüzgarlığı ile her türlü hava koşulunda verimli kullanım sağlayan Orcamp Siboplu Çakmaklı Kamp Ocak, kendinden çakmaklı özelliği sayesinde kolayca ateşlenir ve tüm markaların siboplu vidalı gaz kartuşlarıyla uyumlu olarak çalışır. Hafif ve taşınabilir yapısıyla, sadece 270 gr ağırlığında olan ürün, kampta ve dış mekan etkinliklerinizde güvenle kullanabileceğiniz mükemmel bir seçim.

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Kaynak: Onedio

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