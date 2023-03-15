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  4. Fiyatı 935 TL'ye düştü! Herschel bel çantasında inanılmaz indirim

Fiyatı 935 TL'ye düştü! Herschel bel çantasında inanılmaz indirim

15.03.2023 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Andy Warhol'un ünlü eserlerini taşımanın en çevre dostu ve şık yolu Herschel'in Andy Warhol Koleksiyonu'ndaki bel çantası modellerine sahip olmaktan geçer. Herschel'in en beğenilen modellerinden biri olan Eco Seventeen şimdi inanılmaz bir fırsatla tam %72 indirimle sizleri bekliyor. İşte detaylar!

Fiyatı 935 TL'ye düştü! Herschel bel çantasında inanılmaz indirim

Andy Warhol'un eserleri, Herschel'in Eco Seventeen bel çantası koleksiyonunda yeniden hayat buluyor. Hem şık hem de çevre dostu modelleriyle moda tutkunlarını cezbeden Herschel'in pop art ruhunu taşıyan en beğenilen modeli %72 indirimle kısa süreliğine satışta! Tarzınıza hava katacak, spor şık stilinizi taçlandıracak bel çantasını hazır büyük indirimdeyken kaçırmayın, deriz.

Tarzınıza eşsiz bir hava katacak: Herschel Andy Warhol Koleksiyonu Bel Çantası Eco Seventeen

Adsız tasarım - 2023-03-15T171313.924

Herschel'in Andy Warhol koleksiyonunun en sevilen bel çantalarından biri olan Eco Seventeen, geri dönüştürülmüş 26 adet su sişesinden üretilmiştir. Ayarlanabilir bel kayışına sahip ürün, istenilen boyutta ayarlanabilir. Çanta; ön cep, ana bölme ve iç kısımda bir cebi olan oldukça pratik bir tasarıma sahip. 13 inç dizüstü bilgisayar bölmesine de sahip olan model, spor şık tasarımıyla oldukça seviliyor.

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