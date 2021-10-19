Fiyatıyla uykuları kaçıran yatak modelleri

Uyku, günün en keyif aldığımız anlarının başında geliyor. Tabii güzel bir uyku çekebilmek için de rahat bir yatak olmazsa olmaz. Yumuşak, orta, sert gibi türleri olan yatak şilteleri herkesin fiziksel gereksinimine göre değişen bir tercih ölçütü. Ancak bazı yataklar var ki aldıktan sonra üstünde rahat bir uyku çekemeyebilirsiniz! İşte pahalı fiyatıyla uykunuzu kaçıracak yatak şiltesi modelleri...

İddia ediyoruz daha rahatını görmediniz!

Yorgun argın eve döndüğünüzde kendinizi yatağa attığınız ilk anın rahatlamasını düşünün. İşte o an konforuyla sizi bambaşka bir aleme götürecek bir yatak arıyorsanız Kuo ECO doğal yatak tam size göre. Pamuklu ve paket yaylı bu yatak sayesinde fizyolojik açıdan sağlıklı bir uyku çekebilirsiniz. Sıcak havalarda ferah kalmanızı; soğuk havalarda ise vücut ısınızı korumanızı sağlayan yaz ve kış yüzeyli model her mevsime uygun. Üstelik 3D ağ dokumaya sahip model nefes alabilirlik seviyesiyle de ekstra konfor sağlıyor.

Rahatlığı sayesinde deliksiz uyku deneyimi yaşatacak ürüne ulaşmak için buraya tıklayın!

"Bu yatak şimdiye kadar neredeydi?" diyeceksiniz...

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WYDM kalın futon tatami yastık şilte, ince gövdesi ve dinamik desenli tasarımıyla bambaşka bir ürün! Hem tek başına hem de başka bir yatak şiltesinin üzerine sererek kullanabileceğiniz model opsiyonel kullanım imkanıyla karşınıza çıkıyor. Sadece görsel olarak değil üretim materyalleri açısından da fark yaratan yatak şiltesi, hipoalerjenik yapısı sayesinde hijyenik ve sağlıklı bir deneyim sunuyor. Toz maytlarına karşı üst düzey korumalı yüzeyi ve iç malzemesi, özellikle temizlik takıntısı olanların yüzünü güldürecek. Kalitesinden dolayı ürünün ücreti biraz pahalı ancak rahat ve temiz bir uyku kırmızı çizginiz ise kesinlikle pahasına değer!

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Ultra konfor arayanlar için...

Herkes rahat ve konforlu bir yatakta uyumak ister fakat siz bu konuda daha hassas tercihler yapıyorsanız sıkı durun, çünkü Naturconfort Viskoelastik yatak ile aşk yaşayabilirsiniz! Orta sertlik derecesine sahip yatak şiltesinin en önemli özelliği visko elastik materyale sahip olması. Akıllı olarak adlandırılan bu materyal, vücut ağırlığınıza göre şekil aldığından eklem ve kas ağrılarınıza son verecek. Model, bakteri ve nem oluşumunu önleyici tasarımı sayesinde ferah ve deliksiz uyumanıza yardımcı olacak.

Sabahları zımba gibi ve iyi dinlenmiş olarak uyanmak için en büyük destekçiniz olan modeli daha detaylı incelemek için buraya tıklayın.

Beş yıldızlı otellerin yatağını evinize getirin!

Tatile gittiğinizde odanızdaki o rahat yatak sizi kendinizden geçiriyor değil mi? İşte Senator Hafızalı Köpük Yatak da beş yıldızlı otellerde kullanılan o ultra rahat yataklardan bir tanesi! Hafızalı köpük sistemine sahip model vücudunuzun şeklini alarak maksimum seviyede rahatlık sağlıyor. Üstelik konforun yanında anatomik açıdan da pek çok olumlu etkisi olan ürün; uyku sırasında kan dolaşımını hızlandırıyor ve oksijen doygunluğunu yükseltiyor. Sıcak havalarda yatağın hava akışlı yaz tarafını çevirerek serin bir uyku deneyimi yaşayabilirsiniz.

Uzun ömürlü kullanım vadeden son kalite yatak şiltesine buradan ulaşabilirsiniz.

Yumuşacık bir uyku çekmek isteyenler için...

Sert ya da orta yataklar bana göre değil, diyorsanız BABYCOW Japon Kalın Futon Yastık Şilte kalbinizi çalacak. Yatak şiltesi denince herkesin aklına gelen formun dışında olan model, ince gövdesine rağmen kalın gövdeli şiltelerden çok daha rahat. Üstelik katlanabilir özelliği sayesinde yatağı dilediğiniz yere taşıyabilir ya da kullanmadığınız zamanlarda bir dolapta muhafaza edebilirsiniz. Ürün sayesinde yataktan kaynaklanan sırt ve kas ağrılarınız son bulacak. Günün ilk ışıklarında pelte gibi uyanmanızı sağlayacak ürün sayesinde güne mutlu başlayın.

Sert yataklarda uyuyamıyorsanız ultra yumuşak yatak şiltesini satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

"Ortopedistler bu yatağı öneriyor." dediler geldik!

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Gece uykuya dalmadan önce yatağa girip bir güzel yerleşip rahatlamak ne güzel değil mi? Anlatırken bile insanın içi bir hoş oluyor! İşte FAVOMOTO Jel Hafızalı Çift Yatak o rahatlığı ikiye katlayan tasarımıyla karşınıza çıkıyor. Tepeden tırnağa incelikle tasarlanmış ve kaliteli malzemeyle döşenmiş yatak o kadar fonksiyonel ki özellikleri sizi şaşırtacak! Uyku duruşunuza göre şekil alan jel hafızalı yatak şiltesi, omurga ve sırt sağlığınızı koruyor. Bu yanıyla ortopedistlerin yaygın olarak tavsiye ettiği ürünü eklemsel sorunlar yaşayan biriyseniz bir dakika düşünmeden satın alabilirsiniz. Konfor düşkünlerinin de vazgeçemediği model, basınç ve ısıyı dengede tutan dizaynıyla harika bir uyku yaşatıyor.

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Bu yatağın dokusunu çok seveceksiniz...

Yatak şiltesi tercihini lüks seçeneklerden yana kullanmak isteyenler burayı dikkatli okusun! Naturalex Zen Pur Yatak farklı dokusuyla teninizde hoşluk hissetmenizi sağlayacak. Model çok katmanlı yapısı ve hafızalı köpük malzemesi sayesinde anatomik açıdan hem iyileştirici hem de rahatlatıcı etkiye sahip. Yüksek esneklik özellikli yay tasarımı ve yüksek dirençli yüzey malzemesi ile karşınıza çıkan yatağı uzun yıllar güvenle kullanabilirsiniz. Ekstra nefes alması için özel olarak dizayn edilmiş ürün, havayı içine depolayarak sirkülasyon yaratıyor ve böylece uyurken terlemeyi imkansız hale getiriyor.

Uykunuza kalite ve derinlik katacak yatağa buradan göz atabilirsiniz.

Bu yatağın iki tarafı da başka dokuya sahip!

Tek yatakta birden fazla doku ve özellik arıyorum, diyorsanız Othello Nuova Uyku Pedi tam olarak ihtiyacınızı karşılayacak ürün. Çift taraflı tasarımıyla karşınıza çıkan modelin yüzlerinden biri mikro kumaştan üretilmiş serin tutma özellikli bir yüzeye sahip. Plush kumaştan imal edilen diğer yüzü ise sıcaklığı hapseden yapısıyla kış aylarında biricik dostunuz olacak. Ürünü ister mevcut yatağınızın üstüne sererek isterseniz de tek başına kullanabilirsiniz.

İçi özel üfleme tekniği ile doldurulduğundan kabarık bir görünüme sahip olan mükemmel derecede rahat yatağı satın almak için hemen tıklayın!

Bu yatağın fiyatı sizi şok edecek!

Araba fiyatına yatak olur mu? Oluyormuş çünkü Doctor BED Q System Special Edition son derece gerçek! Çift kişilik bir yatak olan modelin en dikkat çekici özelliklerinden biri, beraber uyuduğunuz kişinin hareketlerini hissettirmeyen yapısı. Kumaşlarında asla yay veya keçe içermeyen yatağın üretiminde tamamen doğal materyaller kullanılmış. Üstelik bu model kendinden kılıflı satıldığından, istediğiniz zaman kılıfı çıkarıp yıkayabilme imkanı sunuyor. Yatarken ya da uzanırken en ufak bir hareketinize bile anatomik açıdan olumlu etki eden yatak, hücresel sistemi sayesinde uykularınızda devrim yaratacak!

Efsanevi özellikleri ve astronomik fiyatıyla karşınıza çıkan modele göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

At kuyruğu kılından yatak mı olurmuş?

"Uyku ve rahatlık benim için çok önemli, bir yatağa çok para harcayabilirim" diyorsanız şimdiki ürüne bayılacaksınız! Halsa Lappland At Kuyruğu Kılı Gots Sertifikalı %100 Organik Pamuk El Yapımı Yatak, teknoloji harikası bir model! Üretiminde tamamı organik ve değerli materyaller kullanılan ürün lüks bir uyku deneyimiyle buluşmanızı sağlıyor. İçi tamamen at kuyruğu kılı ve organik pamuk ile doldurulmuş yatağın rahatlığı sizi şaşırtacak! Fakat bu ürünün bir başka özelliği fiyatının da rahatlığı kadar şok edici olması.

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