HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Fotoğraflı, resimli Ramazan Bayramı mesajları | En farklı bayram mesajları

Fotoğraflı, resimli Ramazan Bayramı mesajları | En farklı bayram mesajları

12.05.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayının son gününde vatandaşlar, son sahurlarını ve iftarlarını gerçekleştiriyorlar. Ramazan ayının 12 Mayıs tarihiyle son bulmasının ardından 13 Mayıs itibariyle Ramazan Bayramı başlamış olacak. Ramazan Bayramı bu sene pandemi ile mücadele kapsamında tam kapanma sürecine dahil oldu. Bu sebeple sevdiklerinden ayrı olarak bayram kutlayacak vatandaşlar, resimli bayram mesajlarını araştırıyor.

Fotoğraflı, resimli Ramazan Bayramı mesajları | En farklı bayram mesajları

Müslümanlar için önemli ibadet aylarından biri olan Ramazan ayının sonuna gelindi. 13 Mayıs itibariyle başlayan Ramazan Bayramı ise 13 – 14 ve 15 Mayıs tarihlerinde kutlanacak. Bayramı koronavirüs salgını sebebiyle sevdiklerinden uzakta geçirecek olan birçok vatandaş, bayram mesajlarıyla sevdiklerinin bayramını kutluyor. Bizde sizin için resimli Ramazan Bayramı mesajlarını haberimizde derledik.

RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI VE SÖZLERİ

  • Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Ramazan Bayramınız kutlu olsun!
  • En delice esen seher yeli, en güneşli günler, en parlak gecedir bayramlar. Ramazan Bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun.
  • Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, mutlu, umutlu, bereketli bir bayram dileriz.
  • Şeker tadında bir Ramazan Bayramı diler her şeyin kalbiniz kadar güzel olmasını temenni ederiz iyi bayramlar…
  • Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Ramazan Bayramın kutlu olsun…

ramazan mesaj

  • Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Ramazan Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle.. Kurban Bayramınız mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun.
  • Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.
  • Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul ve Ramazan Bayramın mübarek olsun!

ramazan mesaj6

  • Bin damla serilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların kabul olsun bu bayramda... Ramazan Bayramın mübarek olsun!
  • Kalplerde Sevgi Olsun Gözlerimiz ışık Dolsun Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun
  • Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.
  • Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Ramazan Bayramınız kutlu olsun! Mübarek Ramazan Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin.

ramazan mesaj1

  • Yeter ki sağlık ve gönüllerimiz bir olsun.Allah nasip ederse diğer bayramları sevdiklerimizle kutlarız. Rabbim birlik ve berberliğimizi bozmasın her şey hallolur Sevgi, ve saygıyla, bayramınız mübarek olsun.
  • Küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Ramazan Bayramınız kutlu olsun.
  • Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi, bu bayramın da sana ve ailene mutluluk ve neşe getirmesi dileğimle Ramazan Bayramını kutluyorum...

ramazan mesaj4

  • Sana gelen her iyilik Allah'tandır, bütün kötülükler nefsindendir. Mekânın cennet yuvan huzurlu kalbin Allah ile dolu Ramazan Bayramın mübarek olsun.
  • Gönüller bir olsun bu mübarek ayda düşüncelerimiz hem fikir olsun Allah ın yolunda, hayırlara vesile olsun bu mutlu gün tüm müslümanlara razaman bayramınız mübarek olsun canım dostlarıma.
  • Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, Kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, bayramınız kutlu olsun.

ramazan mesaj3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yoluBağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu
Teravih namazı ne zaman bitecek?Teravih namazı ne zaman bitecek?
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı koronavirüs (Covid-19) pandemi Ramazan tam kapanma

En Çok Okunan Haberler

Maç bitti, ortalık karıştı! Gözaltına alındı!

Maç bitti, ortalık karıştı! Gözaltına alındı!

Kim nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller

Kim nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller

İsrail Gazze’ye yeni saldırı düzenledi! Hamas Tel Aviv’e 130 roket attı

İsrail Gazze’ye yeni saldırı düzenledi! Hamas Tel Aviv’e 130 roket attı

Bayraktar'dan Instagram'a sert tepki: İkiyüzlülüğünüz batsın!

Bayraktar'dan Instagram'a sert tepki: İkiyüzlülüğünüz batsın!

Netanyahu'dan skandal sözler: Saldırmaya devam edeceğiz

Netanyahu'dan skandal sözler: Saldırmaya devam edeceğiz

25'inci denemesinde yakayı ele verdi! Her şeyi itiraf etti

25'inci denemesinde yakayı ele verdi! Her şeyi itiraf etti

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

10 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

10 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Son dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı haritası açıklandı

Son dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı haritası açıklandı

İfadesi ortaya çıktı! Vahşetin nedeni 'Yakışıklı değilsin' sözü

İfadesi ortaya çıktı! Vahşetin nedeni 'Yakışıklı değilsin' sözü

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş Ekrem İmamoğlu kararı

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş Ekrem İmamoğlu kararı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.