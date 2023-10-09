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Fransa’da İsrail’e destek! Eyfel Kulesi’ne İsrail bayrağı silüeti yansıtıldı

09.10.2023 23:27 | Son Güncelleme:
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Fransa'dan İsrail'e destek geldi. Fransa'nın başkenti Paris’te Hamas saldırılarının hedefindeki İsrail’e destek gösterisi düzenlenirken, Eyfel Kulesi’ne İsrail bayrağı silüeti yansıtıldı.

Fransa’da İsrail’e destek! Eyfel Kulesi’ne İsrail bayrağı silüeti yansıtıldı

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar 3’üncü gününe girerken, bir çok ülkede İsrail’e destek gösterileri düzenlenmeye devam ediyor. Fransa’nın başkenti Paris’te Fransa'daki Yahudi Kurumları Temsilcileri Konseyi (CRIF) tarafından İsrail’e destek gösterisi düzenlendi. Başkentteki Victor Hugo Meydanı'nda bulunan Copernic Sinagog'u çevresinde toplanan göstericiler, ellerinde İsrail bayrakları ve pankartlar ile Trocadero Meydanı'na yürüdü.

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Çok sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüşe, Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve eşi Carla Bruni, Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet, Hükümet Sözcüsü Olivier Veran ve Fransa Dönüşüm ve Kamu Hizmeti Bakanı Stanislas Guerini de katıldı.

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Yürüyüşün ardından havanın kararması ile dünyaca ünlü Eyfel Kulesi’ne İsrail ile dayanışma içinde olunduğu mesajını vermek amacıyla İsrail bayrağının silüeti yansıtıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Fransa İsrail destek

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