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Fransa'da koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor

DÜNYA HABERLERİ  | 28.08.2020 21:44 | Son Güncelleme

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 7 bin 379 vaka görüldü. Ülkede son 24 saatte 20 kişi hayatını kaybetti.

Fransa'da koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor

Halk Sağlığı Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 7 bin 379 artışla 267 bin 77'ye yükseldi.

MART AYINDAN BU YANA EN YÜKSEK VAKA SAYISI

Bu rakam mart ayından bu yana kaydedilen günlük en yüksek vaka sayısı oldu.

Son 24 saatte hastanelerde 20 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 30 bin 596'ya ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 387'si yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 535 kişinin hastanede tedavi gördüğü ülkede iyileşenlerin sayısı 193 artarak 86 bin 177 oldu.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

Fransa'da dün günlük vaka sayısı 6 bin 111'e ulaşmıştı.

STRAZBURG'DA MASKE ZORUNLULUĞU

Bas-Rhin Valiliği, Strazburg ve nüfusu 10 bini geçen semtlerde açık alanlarda yarın sabah saat 08.00 itibarıyla maske kullanımının zorunlu hale geleceğini duyurdu.

Başkent Paris'te de bugünden itibaren kentin tamamında maske kullanımı zorunlu oldu. (AA)

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