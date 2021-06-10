HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Fransa’da psikologlar, mesleklerinin ciddiye alınmadığı gerekçesiyle gösteri düzenledi

Fransa’da psikologlar, mesleklerinin ciddiye alınmadığı gerekçesiyle gösteri düzenledi

10.06.2021 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa’nın başkenti Paris’te yüzlerce psikolog, mesleklerinin yeterince ciddiye alınmadığı gerekçesiyle protesto gösterisi yaptı.

Fransa’da psikologlar, mesleklerinin ciddiye alınmadığı gerekçesiyle gösteri düzenledi

Sağlık Bakanlığı önünde toplanan psikologlar ve psikoloji bölümü öğrencileri, mesleklerinin ciddiye alınmasını, statülerinin tanınmasını, sağlık hizmetlerine ücretsiz erişim, özerkliklerine saygı duyulmasını, psikoloji hizmetlerine daha fazla yatırım yapılmasını talep etti.

Polisin bakanlık binasından uzaklaşmalarını istediği göstericiler, bu talebi kabul etmedi.

Psikolog sendikaları, ülke genelindeki bazı kamu hastanelerinin psikoloji birimlerinin bugün grev kararı aldığını açıkladı.

20210610_2_48701274_65966118_Web

"Hastaların hür iradesi için psikologlar ciddiye alınmalı", "Biz sizi dinliyoruz siz de bizi dinleyin", "Kara Freud Günü", "Psikologlar kızgın" pankartları açan göstericiler, sık sık bir ağızdan "Bunu bize yapmalarına izin vermeyeceğiz." şeklinde slogan attı.

"HASTALARIN PSİKOLOGLARA ÖZGÜR ERİŞİMİ OLMAYACAK"

Montfermeil Hastanesi bağımlılık biriminde çalışan Sophie ismindeki psikolog, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fransa meclisinde psikologların reçete yazmasını, terapi yöntemlerini belirlemesini engelleyecek yasalar görüşüldüğünü belirtti.

Sophie, "Bu yasalar geçerse artık doktorlar reçete yazacak ve psikologların yerine karar verecek. Hastaların psikologlara özgür erişimi olmayacak." dedi.

20210610_2_48701274_65966122_Web

Protestoya katılan psikolog Leopoldine de Ulusal Mecliste görüşülmeye devam eden "Psikologlar Birliği" kurulma fikrine karşı olmadığını ancak böyle bir oluşum için öncelikle psikologların fikirlerinin alınması gerektiğine dikkati çekti.

20210610_2_48701274_65966124_Web

Leopoldine psikologlara kamu hastanelerine ve kurumlarında daha fazla imkan sağlanması gerektiğini söyledi.

Laure de hükümetin, psikologların mesleklerini hangi şartlarda icra etmek istediklerini kontrol etme girişiminde bulunduğunu dile getirdi.

20210610_2_48701274_65966139_Web

İşçi sendikalarının da destek verdiği gösteri, basın açıklamasının ardından sona erdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balkon ve bahçelerini yenileyecekler için dekorasyon önerileriBalkon ve bahçelerini yenileyecekler için dekorasyon önerileri
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
İstihbarat, yazışmaları okuyabilecek! Federal Meclis'ten geçtiİstihbarat, yazışmaları okuyabilecek! Federal Meclis'ten geçti
Anahtar Kelimeler:
Fransa

En Çok Okunan Haberler

'Sedat Peker' operasyonu: MİSİAD Başkanı gözaltına alındı

'Sedat Peker' operasyonu: MİSİAD Başkanı gözaltına alındı

Dev kuruluştan 2022 altın tahmini geldi!

Dev kuruluştan 2022 altın tahmini geldi!

Bebeği kayboldu, annenin tepkisi 'pes' dedirtti

Bebeği kayboldu, annenin tepkisi 'pes' dedirtti

Tam açılma bekleyenlere kötü haber

Tam açılma bekleyenlere kötü haber

Üzücü haber! Yeniden kansere yakalandı

Üzücü haber! Yeniden kansere yakalandı

Endişe yaratıyor! 65'ten fazla ülkede görüldü, aralarında Türkiye de var

Endişe yaratıyor! 65'ten fazla ülkede görüldü, aralarında Türkiye de var

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca duyurdu: Aşılamaya iki grup daha dahil edildi

Bakan Koca duyurdu: Aşılamaya iki grup daha dahil edildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kaçırdı, tecavüz etti, öldürdü

Kaçırdı, tecavüz etti, öldürdü

İddialar gündem olmuştu! Engin Sigorta'dan açıklama geldi

İddialar gündem olmuştu! Engin Sigorta'dan açıklama geldi

7 ilde müsilaj seferberliği! Bakan Kurum: Marmara'yı 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz

7 ilde müsilaj seferberliği! Bakan Kurum: Marmara'yı 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.