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Fransa'da tartışmalı Kovid-19'la mücadele yasa tasarısı onaylandı! Hapis cezası verilecek

26.07.2021 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'da Senato ve Ulusal Meclisin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele yasa tasarısı metninde uzlaşmasının ardından Ulusal Mecliste oylanarak Parlamentoda kabul edildi. Yasa, 30 gün içerisinde 3 defa Kovid-19 sağlık kartı kontrolü yapmadığı belirlenen işletme sahiplerine 1 yıla kadar hapis ve 9 bin avro para cezası öngörüyor.

Fransa'da tartışmalı Kovid-19'la mücadele yasa tasarısı onaylandı! Hapis cezası verilecek

Fransa'da Senato ve Ulusal Meclisin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele yasa tasarısı metninde uzlaşmasının ardından Ulusal Mecliste oylanarak Parlamentoda kabul edildi.

Senatodan değişikliklerle geçtikten sonra, senatör ve milletvekilleri tarafından oluşturulan karma komitede üzerinde anlaşılan ortak metin Ulusal Mecliste oylandı.

60'A KARŞI 156 OYLA KABUL EDİLDİ

Yasa tasarısı, 60’a karşı 156 oyla kabul edildi. Yasa uygulamaya konulmadan önce Anayasa Konseyi tarafından incelenecek.

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15 KASIM'A KADAR GEÇERLİ OLACAK

Yasanın son hali, hastane ve bakımevi çalışanlarına, itfaiyecilere yönelik Kovid-19 aşısı zorunluluğunu koruyor. Yasa, son değişiklikle hükümetin istediği gibi 31 Aralık’a kadar değil 15 Kasım’a kadar geçerli olacak.

Belli etkinlik ve mekanlara girişte, Kovid-19 aşısı olduğunu belgelemeyi, son 48 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucu göstermeyi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamayı gerektiren Kovid-19 ruhsat uygulamasını konser gibi geniş katılımlı etkinliklerin yanı sıra kafe, restoran, toplu taşıma ve 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar ile eğlence parklarında da zorunlu hale getiren yasanın son halinde, ruhsat uygulaması alışveriş merkezlerinde geçerli olmayacak.

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18 YAŞINDAN KÜÇÜKLER MUAF TUTULACAK

Kovid-19 sağlık ruhsatı, restoranların ve diğer kapalı mekanların açık kısımlarında da gerekli olacak ve 18 yaşından küçükler ruhsattan muaf tutulmayacak.

Kovid-19 ruhsat kontrolü yapacak yetkili yelpazesini genişleten yasanın son halindeKovid-19 hastalarının zorunlu karantinasını aynen korunuyor ancak izolasyon kontrolü polisten tıbbi ekiplere devrediliyor.

Senatörlerin isteğiyle yasada yer alan temel değişiklik, iş yeri sahiplerinin çalışanlarından Kovid-19 aşısı veya ruhsatı talep etmeleri halinde, bunu reddeden çalışanların işten çıkarma izninin kaldırılması oldu. İşverenler, Kovid-19 aşısı veya ruhsatı sunmayan işçilerinin sadece maaşlarını vermeyebilecek.

1 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Yasa, 30 gün içerisinde 3 defa Kovid-19 sağlık kartı kontrolü yapmadığı belirlenen işletme sahiplerine 1 yıla kadar hapis ve 9 bin avro para cezası öngörüyor.

Tartışmalı yasa tasarısı, "sağlık diktatörlüğü" olarak nitelendirilmiş, dün Fransa genelinde resmi verilere göre 160 binden fazla kişinin katıldığı gösterilerde protesto edilmişti.

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Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Fransa koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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