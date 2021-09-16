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Fransa'dan Avustralya'ya denizaltı tepkisi: Sırtımızdan vurulduk

16.09.2021 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Avustralya'nın Fransa'dan denizaltı alımını iptal ederek ABD ve İngiltere ile nükleer enerjili denizaltı inşa etme konusunda anlaşmasına, "sırtımızdan vurulduk" tepkisini verdi.

Fransa'dan Avustralya'ya denizaltı tepkisi: Sırtımızdan vurulduk

France Info kanalına konuşan Le Drian, Avustralya Başbakanı Scott Morrison'un Fransız Naval şirketinden 12 denizaltı alınmasını iptal edip ABD ve İngiltere ile nükleer enerjili denizaltı inşa etme konusunda anlaştıkları açıklamasına sert tepki gösterdi.

"SIRTIMIZDAN VURULDUK"

Kızgın olduğunu ve Avustralya'nın, müttefikliğe yakışmayan bir eylemde bulunduğunu belirten Le Drian, "Gerçekten sırtımızdan vurulduk. Avustralya ile bir güven ilişkisi kurmuştuk ve bu güvene ihanet edildi." ifadelerini kullandı.

Le Drian, Avustralya ile müzakerelerin 2014'te başlayıp 2016'da bir anlaşmayla sona erdiğini hatırlatarak Avustralya ve ABD'den konuyla ilgili açıklama beklediklerini söyledi.

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ABD'YE ELEŞTİRİ

ABD Başkanı Joe Biden liderliğindeki Washington yönetimini de eleştiren Le Drian, bu "tek taraflı, kaba ve kestirilemez" kararın eski ABD Başkanı Donald Trump'ın davranışlarını anımsattığını ileri sürdü.

ABD, İngiltere ve Avustralya liderleri, dün AUKUS adı altında yeni bir güvenlik iş birliği kurulduğunu ve bu kapsamda ABD ile İngiltere'nin Avustralya ile nükleer enerjili denizaltı teknolojisini paylaşacağını duyurmuştu.

Anlaşmaya taraf üç ülkenin isimlerinin İngilizcedeki kısaltmasından oluşan "AUKUS" adlı yeni ortaklık anlaşması, aynı zamanda, Avustralya hükümetinin Fransız firmasıyla 2016 yılında imzaladığı ve 12 denizaltı yapılmasını öngören toplam 90 milyar dolarlık Fransız denizaltı projesinin sonunu da getiriyor.

Avustralya'nın Adelaide kentinde yapılması planlanan projenin sona ermesine tepki gösteren Fransız Naval Grubu, Avustralya hükümetinin projeyi rafa kaldırmasıyla hayal kırıklığına uğradığını bildirmişti.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Avustralya Fransa
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