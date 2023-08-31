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Fransız Büyükelçi'ye ülkeyi terk etme çağrısı yapılmıştı! Dokunulmazlık kaldırıldı, sınır dışı edilecek...

31.08.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'e ülkeyi terk etmesi için verilen 48 saatlik süre doldu. Ülkeyi terk etmeyen Büyükelçinin dokunulmazlığı Nijer'deki askeri yönetim tarafından kaldırıldı. Sınır dışı edilmesi bekleniyor.

Fransız Büyükelçi'ye ülkeyi terk etme çağrısı yapılmıştı! Dokunulmazlık kaldırıldı, sınır dışı edilecek...

Fransa'nın Nijer'deki Niamey Büyükelçisi'nin ülkeyi terk etmesi için tanınan 48 saatlik süre doldu. Ülkeyi terk etmeyeceğini açıklayan Büyükelçi'nin dokunulmazlığı kaldırıldı. Nijer polisine, Büyükelçi'yi sınır dışı etmek için talimat verildiği öğrenildi.

FRANSA-NİJER İLİŞKİLERİ GERİLİYOR

Nijer'deki askeri yönetim, 25 Ağustos'ta ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre verdiği ancak ülkeden ayrılmayan Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'nin dokunulmazlığının kaldırıldığını ve sınır dışı edileceğini duyurdu.

Nijer Dışişleri Bakanlığından, Fransa Dışişleri Bakanlığına gönderilen notada, Itte'nin, kendisine verilen sürenin dolmasına karşın ülkeden ayrılmadığı için 28 Ağustos itibarıyla diplomat statüsünün ayrıcalıklarından faydalanamayacağı ve güven mektubunun iptal edildiği bildirildi.

Notada, Nijer polisine, Büyükelçi Itte'yi sınır dışı etmek için talimat verildiği kaydedildi.

Itte'nin ailesinin de diplomatik kart ve vizelerinin de iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.

Nijer Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Itte'ye 25 Ağustos'ta ülkeden ayrılması için 48 saat süre vermişti.

macron

Fransa ise "cuntanın Fransız elçinin gitmesini talep edebilecek bir otorite olmadığını" açıklamıştı.

Büyükelçi Itte, verilen süre dolmasına karşın ülkeden ayrılmamış, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da 28 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, baskılara rağmen Itte'yi geri çekmeyeceklerini tekrarlamıştı.

Fransa'nın Nijer'de yaklaşık 1500 askeri ve Diori Hamani Havalimanı yakınlarında bir askeri üssü bulunuyor.

Nijer'de 26 Temmuz'da başa gelen askeri yönetim, daha önce de Fransa ile imzalanan 5 askeri işbirliği anlaşmasının iptal edildiğini açıklamıştı.

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NİJER'DEKİ DARBE

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı. (AA)

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