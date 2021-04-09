Fransız L'Opinion gazetesi: Türkiye, AB protokol olayında 'mağdur'

Gazetenin haberinde, Michel ve von der Leyen'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede meydana gelen oturma düzeni ve protokol olayının "Ankara'ya düşman" ve Fransa'da da etkin olan medya ve siyasi çevrelerce eleştirildiği aktarıldı.

Haberde, "Gerçek ise oldukça farklı. Birkaç aydır AB ile yakınlaştığını göstermeye çalışan ve göstermesi faydasına olan Türkler, Brüksellilerin arasındaki kavgaların mağduru oldu." ifadesi kullanıldı.

AB Konseyi Başkanı'nın devlet başkanı, AB Komisyonu Başkanı'nın ise başbakan seviyesinde olduğu belirtilen haberde, Brüksel'de Michel ile von der Leyen'in ekiplerinin her zaman karşı karşıya geldiği kaydedildi.

Haberde, "Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmede yaşanan protokol olayı, AB Komisyonu Başkanı ile AB Konseyi Başkanı arasındaki rekabeti gösteriyor. Burada Türkler aktör olmaktan çok seyirci oldu." yorumu yapıldı.

Michel ve von der Leyen'in aynı siyasi çizgide olmadıkları vurgulanan haberde, bu nedenle aralarındaki anlaşmazlığın güçlendiğine dikkat çekildi.