Fuhuş şebekesi çökertildi! İşleri villadan yürütüyorlarmış: 'Sistem odası' olarak kullandıkları yerde...

Eş zamanlı fuhuş operasyonunda 2'si kadın 14 kişi yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Fuhuş işlerini villa üzerinden yürüten şebekeden mağdur olan çok sayıda kişi ifade verdi.

EKİPLER 7 İLDE HAREKETE GEÇTİ

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi. Eskişehir merkezli olarak İstanbul, Bursa, İzmir, Diyarbakır, Mersin ve Kütahya’da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, ‘Fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama’ suçunu işledikleri iddia edilen M.B., A.B., M.A., C.Ö.T., Ş.N.K., R.A.B., R.Ç., H.I.C., U.B., M.S.T., B.Y., Y.A., M.A. ve M.C.T. isimli 14 şüpheli yakalandı.

VİLLADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ!

Şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar esnasında, fuhuş şebekesi tarafından mağdur edilmiş olan çok sayıda kişiye ulaşıldı. Bir villada kurdukları bilgisayar sistemleri üzerinden işleri yürüttüğü tespit edilen şüphelilere, toplam 110 bin lira idari para cezası verildi.

'SİSTEM ODASI' OLARAK KULLANILIYORMUŞ

Ayrıca şüphelilerin fuhşa teşvik ve aracılık işlemlerinde sistem odası olarak kullanıldığı belirlenen adreste bulunan çok sayıda bilgisayara el koydu. Aramalar çerçevesinde, çok sayıda bilgisayar, kullanılmamış SIM kartı ve cep telefonu ile pompalı tüfek ve mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(İHA)

