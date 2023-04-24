Gabar'da petrol açıklamaları peş peşe gelmişti, kalitesini açıklayan Bakan Soylu o ülkeyi örnek verdi! "Biz gidelim de yerimize ne gelecek?"

14 Mayıs'a 3 haftadan az süre kala gündeme gelen konulardan biri de Gabar'da keşfedilen ve 1 milyar doları aşkın olduğu belirtilen petrol rezervi oldu. Bakan Soylu, Gabar kuyusunda uzun zamandır çalışma yapıldığı belirtirken "Büyük bir rezerve ulaşılması hedefleniyordu" dedi ve petrolün kalitesini Suudi Arabistan örneğiyle açıkladı.

SOYLU, ERDOĞAN VE YAPICIOĞLU'NUN GÜNDEMİNDE

Bakan Soylu 2 gün önce canlı yayında yaptığı açıklamada "Şırnak bir petrol şehri haline geliyor. Gabar’da petrol üretiliyor. Terörden temizlenen Kato Marinos’ta çinko madeni var" sözleriyle Gabar'daki petrole değinmişti.

Aynı gün Kahramanmaraş'ta açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Şimdi Gabar'dan da petrol çıkıyor ama onlar buna da inanmazlar. Gabar'dan, elhamdülillah rezerv 1 milyar doları aşkın çıkıyor" demişti.

Cumhur İttifakı'nın ortaklarından HÜDA PAR'ın lideri Zekeriya Yapıcıoğlu ise dün İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaptığı konuşmada "Gabar Dağı'nda gravitesi çok yüksek bir petrol çıktı. Zaten çıkıyordu. Yeni kuyular açıldı ve buradan gelecek olan gelirin bir kısmı Aile ve Gençlik Bankası'na aktarılacak ve inşallah gençlerimizin yuva kurmalarının önündeki ekonomik engeller kalkacak" sözleriyle mesajlar verdi.

"86 TERÖRİST KALDI"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sarıyer'de AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği 'Türkiye Yüzyılı Buluşmalarına katıldı. Karadeniz Eğitim Kültür ve Çevre Vakfı'nda gerçekleştirilen kahvaltı programına birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve muhtarlar katıldı.

Programda konuşan Bakan Soylu, "Bugün Türkiye'de bizi terörle imtihan etmeye çalıştılar, sınadılar. Bu ülkenin dağlarında 3 binin üzerinde PKK'lı vardı. Şimdi içerideki terörü neredeyse tasfiye ettik, 86 sayısına kadar düşürdük" dedi.

"SUUDİ ARABİSTAN KALİTESİNDE PETROL ÇIKTI"

Bakan Soylu, bugün Doğu ve Güneydoğu'da 450 binin üzerinde bekleyen yatırımcı olduğunu ifade eden Soylu şunları söyledi:

"Hepsi sanayi sitelerinin yapılmasını bekliyor. Batman'da yaklaşık 6-7 aydır petrol bulduk. Günlük 8900 varil petrol üretiyoruz. Türkiye'nin en çok petrol ürettiği alanlardan birisidir. Gabar kuyusunda uzun zamandır çalışma yapıyorduk. Büyük bir rezerve ulaşılması hedefleniyordu. Şimdi Suudi Arabistan kalitesinde petrol çıktı."

"BİZ GİDELİM DE YERİMİZE NE GELECEK"

Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gezi olaylarında faiz 3-4'tü. Nasıl PKK terörizmi ile uğraşıyorsak faiz terörizmi ile de uğraşıyoruz. Gezi olaylarından sonra faiz nereye gitti Türkiye'nin 20 milyar dolar üzerinde uluslararası doğrudan yatırımı vardı. Gezi olaylarından sonra batının dirsek çevirmesi ile Türkiye'yi kısıtlamak istemesi uluslararası doğrudan yatırımlarımıza ket vurdu. Biz kendi içimizde kendi altyapımızı oluşturmaya çalıştık. Bizim avantajlarımız ile oyunu kuralım istedik. Türkiye bugün kendi avantajlarını uygulamaktadır. 'Tayyip Erdoğan gitsin' diyorlar, gitsin. Biz gidelim de yerimize ne gelecek? Bu sorunun sorulması lazım. Terazinin de bir adaleti var. İstanbul'da hayatınıza 4 yıl içerisinde ne dokundu? Alt geçit yapmak zor mu? İstanbul Havalimanı, Marmaray, Avrasya, Kuzey Marmara Otoyolu, Osmangazi Köprüsü yapılmasaydı İstanbul'un hali ne olacaktı?"