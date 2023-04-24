HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gabar'da petrol açıklamaları peş peşe gelmişti, kalitesini açıklayan Bakan Soylu o ülkeyi örnek verdi! "Biz gidelim de yerimize ne gelecek?"

Gabar'da petrol açıklamaları peş peşe gelmişti, kalitesini açıklayan Bakan Soylu o ülkeyi örnek verdi! "Biz gidelim de yerimize ne gelecek?"

24.04.2023 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz geçtiğimiz günlerde karaya çıkarılıp BOTAŞ şebekesine verilirken Gabar'dan petrol çıkarıldığı açıklamaları da peş peşe gelmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çıkarılan petrolün kalitesini bir ülkede çıkarılan petrolü örnek vererek açıkladı. Soylu'nun konuşmasında dikkat çeken bir diğer açıklama da "'Tayyip Erdoğan gitsin' diyorlar, gitsin. Biz gidelim de yerimize ne gelecek? Bu sorunun sorulması lazım" ifadeleri oldu.

Gabar'da petrol açıklamaları peş peşe gelmişti, kalitesini açıklayan Bakan Soylu o ülkeyi örnek verdi! "Biz gidelim de yerimize ne gelecek?"

14 Mayıs'a 3 haftadan az süre kala gündeme gelen konulardan biri de Gabar'da keşfedilen ve 1 milyar doları aşkın olduğu belirtilen petrol rezervi oldu. Bakan Soylu, Gabar kuyusunda uzun zamandır çalışma yapıldığı belirtirken "Büyük bir rezerve ulaşılması hedefleniyordu" dedi ve petrolün kalitesini Suudi Arabistan örneğiyle açıkladı.

thumbs_b_c_d47e9e55e844b67c7614f3be3d2f8a41

SOYLU, ERDOĞAN VE YAPICIOĞLU'NUN GÜNDEMİNDE

Bakan Soylu 2 gün önce canlı yayında yaptığı açıklamada "Şırnak bir petrol şehri haline geliyor. Gabar’da petrol üretiliyor. Terörden temizlenen Kato Marinos’ta çinko madeni var" sözleriyle Gabar'daki petrole değinmişti.

Aynı gün Kahramanmaraş'ta açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Şimdi Gabar'dan da petrol çıkıyor ama onlar buna da inanmazlar. Gabar'dan, elhamdülillah rezerv 1 milyar doları aşkın çıkıyor" demişti.

kqwleşqke

Cumhur İttifakı'nın ortaklarından HÜDA PAR'ın lideri Zekeriya Yapıcıoğlu ise dün İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaptığı konuşmada "Gabar Dağı'nda gravitesi çok yüksek bir petrol çıktı. Zaten çıkıyordu. Yeni kuyular açıldı ve buradan gelecek olan gelirin bir kısmı Aile ve Gençlik Bankası'na aktarılacak ve inşallah gençlerimizin yuva kurmalarının önündeki ekonomik engeller kalkacak" sözleriyle mesajlar verdi.

"86 TERÖRİST KALDI"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sarıyer'de AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği 'Türkiye Yüzyılı Buluşmalarına katıldı. Karadeniz Eğitim Kültür ve Çevre Vakfı'nda gerçekleştirilen kahvaltı programına birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve muhtarlar katıldı.

Programda konuşan Bakan Soylu, "Bugün Türkiye'de bizi terörle imtihan etmeye çalıştılar, sınadılar. Bu ülkenin dağlarında 3 binin üzerinde PKK'lı vardı. Şimdi içerideki terörü neredeyse tasfiye ettik, 86 sayısına kadar düşürdük" dedi.

0effcdfc2d8af77d64ff4d5b82c9b8cb

"SUUDİ ARABİSTAN KALİTESİNDE PETROL ÇIKTI"

Bakan Soylu, bugün Doğu ve Güneydoğu'da 450 binin üzerinde bekleyen yatırımcı olduğunu ifade eden Soylu şunları söyledi:

"Hepsi sanayi sitelerinin yapılmasını bekliyor. Batman'da yaklaşık 6-7 aydır petrol bulduk. Günlük 8900 varil petrol üretiyoruz. Türkiye'nin en çok petrol ürettiği alanlardan birisidir. Gabar kuyusunda uzun zamandır çalışma yapıyorduk. Büyük bir rezerve ulaşılması hedefleniyordu. Şimdi Suudi Arabistan kalitesinde petrol çıktı."

"BİZ GİDELİM DE YERİMİZE NE GELECEK"

Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gezi olaylarında faiz 3-4'tü. Nasıl PKK terörizmi ile uğraşıyorsak faiz terörizmi ile de uğraşıyoruz. Gezi olaylarından sonra faiz nereye gitti Türkiye'nin 20 milyar dolar üzerinde uluslararası doğrudan yatırımı vardı. Gezi olaylarından sonra batının dirsek çevirmesi ile Türkiye'yi kısıtlamak istemesi uluslararası doğrudan yatırımlarımıza ket vurdu. Biz kendi içimizde kendi altyapımızı oluşturmaya çalıştık. Bizim avantajlarımız ile oyunu kuralım istedik. Türkiye bugün kendi avantajlarını uygulamaktadır. 'Tayyip Erdoğan gitsin' diyorlar, gitsin. Biz gidelim de yerimize ne gelecek? Bu sorunun sorulması lazım. Terazinin de bir adaleti var. İstanbul'da hayatınıza 4 yıl içerisinde ne dokundu? Alt geçit yapmak zor mu? İstanbul Havalimanı, Marmaray, Avrasya, Kuzey Marmara Otoyolu, Osmangazi Köprüsü yapılmasaydı İstanbul'un hali ne olacaktı?"

İlginizi Çekebilir

Esnaflara müjde: Vergi ve ÖTV muafiyetinde kapsam genişliyor

Esnaflara müjde: Vergi ve ÖTV muafiyetinde kapsam genişliyor

 Seçime 20 gün kala son anketin sonuçları paylaşıldı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan, İnce ve Oğan...

Seçime 20 gün kala son anketin sonuçları paylaşıldı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan, İnce ve Oğan...

 "Benim Togg'u bir tur veririm" deyip şartını açıkladı!

"Benim Togg'u bir tur veririm" deyip şartını açıkladı!

 Kılıçdaroğlu 'Şanlı ordumuza geri vereceğim' diyerek açıkladı!

Kılıçdaroğlu 'Şanlı ordumuza geri vereceğim' diyerek açıkladı!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oyuncak tabancayla 600 bin liralık soygun! Kimliği şaşkına çevirdiOyuncak tabancayla 600 bin liralık soygun! Kimliği şaşkına çevirdi
Ses duyan komşusu kontrole gidince korkunç manzarayla karşılaştıSes duyan komşusu kontrole gidince korkunç manzarayla karşılaştı
Mersin'de facia! Üçüz kardeşlerden ikisi hayatını kaybettiMersin'de facia! Üçüz kardeşlerden ikisi hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu Petrol gabar dağı

En Çok Okunan Haberler

Altın alacaklar dikkat! "Mesajım oldukça netti" deyip tarih verdi! İşte 24 Nisan 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram ALTIN FİYATLARI...

Altın alacaklar dikkat! "Mesajım oldukça netti" deyip tarih verdi! İşte 24 Nisan 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram ALTIN FİYATLARI...

3 günde ikinci kez! Bu gece yeniden değişiyor...

3 günde ikinci kez! Bu gece yeniden değişiyor...

Bahçeli'ye sitem edip acı gününde yalnız bırakmayan 2 ismi açıkladı!

Bahçeli'ye sitem edip acı gününde yalnız bırakmayan 2 ismi açıkladı!

Seçime 20 gün kala son anketin sonuçları paylaşıldı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan, İnce ve Oğan...

Seçime 20 gün kala son anketin sonuçları paylaşıldı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan, İnce ve Oğan...

Kılıçdaroğlu'ndan 'staj mağdurları' mesajı!

Kılıçdaroğlu'ndan 'staj mağdurları' mesajı!

Bayram şekeri almaya gelen çocuğa skandal hareket!

Bayram şekeri almaya gelen çocuğa skandal hareket!

İlginizi Çekebilir

Sahnede iddialı dekoltesiyle kalça dansı yaptı! Akla o sözleri geldi

Sahnede iddialı dekoltesiyle kalça dansı yaptı! Akla o sözleri geldi

“Çok yakışıklı” dedi! Rus kadının cezası ağır oldu

“Çok yakışıklı” dedi! Rus kadının cezası ağır oldu

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

10 yaşındaki çocuk parkta kavga ettikten sonra hayatını kaybetti

10 yaşındaki çocuk parkta kavga ettikten sonra hayatını kaybetti

Minicik bikinisiyle şov yaptı! Göğüs iplerini aralayınca...

Minicik bikinisiyle şov yaptı! Göğüs iplerini aralayınca...

Tommy Hilfiger'dan Camper'a moda dünyasının dev markalarında %60'a varan indirimler

Tommy Hilfiger'dan Camper'a moda dünyasının dev markalarında %60'a varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.