Galaxy S10 Android 11 One UI 3.0 güncellemesi geri çekildi

Samsung Galaxy S10 Android 11 One UI 3.0 güncellemesinin yayınlanmasının üzerinden birkaç hafta geçti. Galaxy S10 sahipleri, güncellemenin ocak ayının ilk haftasında kullanıma sunulmasından ötürü mutluluk duydu. Başlangıçta Galaxy S10 kullanıcıları için her şey yolunda gidiyor gibi görünüyordu, güncellemeler indirildi, hatta yüklendi. Ancak Samsung odaklı haber paylaşım sitesi SamMobile, Galaxy S10 güncellemesi için Samsung'un yeni bir karar aldığını paylaştı.

GALAXY S10 ANDROİD 11 ONE UI 3.0 GÜNCELLEMESİ DURDURULDU

SamMobile'ın haberine göre, Samsung Galaxy S10 Android 11 One UI 3.0 güncellemesini geri çekti. Yani şu an itibarıyla Android 11 One UI 3.0 güncellemesi Galaxy S10 serisi için mevcut değil. Ayrıca Samsung güncellemeyi çektiğini onaylamadı veya neden çekmesi gerektiğini henüz bildirmedi. Fakat bazı tahminler söz konusu.

ŞİKAYETLER VE HATALAR VAR

Birçok iddia, Android 11 One UI 3.0 güncellemesinde çözülmesi gereken bazı hataların olduğunu söylüyor. Kullanıcılar ise kamera bulanıklığından ve cihazın ısınmasından şikayet ediyor. Tahminlere göre Samsung'u güncellemeyi çekmeye zorlayan noktalar bunlar ve henüz varlığı bilinmeyen diğer hatalar olabilir. Güncellemenin tekrar ne zaman Galaxy S10 sahiplerine sunulacağı ise belirsiz.