Galaxy S21 FE gerçek hayatta göründü!

Samsung'un şu sıralar yaklaşan amiral gemisi Galaxy S22 ile meşgul olduğu bildiriliyor. Ancak şirketin yakında piyasaya sürülecek başka bir telefonunun daha üzerinde çalıştığı bilgisi uzun bir süredir gündemde. Bu telefon, hiç şüphesiz ki çıkışı yılan hikayesine dönen Galaxy S21 FE. Son zamanlarda pazarlama materyalleri bile sızdırılan telefonun şimdi ise gerçek hayatta tam olarak nasıl görüneceği bir Twitter kullanıcısı tarafından gösterildi.

Söz konusu kullanıcı, Galaxy S21 FE'nin elinde olduğunu ve gerçek hayattaki fotoğraflarını paylaştığını iddia etti. Görüntülerin doğru olup olmadığı henüz belli değil. Ancak görüntüler, Samsung'un bir sonraki "Fan Edition" telefonundan ne bekleyebileceğimiz konusunda bizlere bir fikir veriyor.

Galaxy S21 FE'ye ait olduğu söylenen görüntülerde, telefonun plastik arka sırtı ve kamera adacığı ile Galaxy S21 ile benzediği görülüyor. Bunun dışında telefonun hafif olduğunu da söyleyen Twitter kullanıcısı kulaklık girişinin olmadığını, ekranın 120 Hz yenileme hızına destek verdiğini belirtiyor. Son olarak ise Galaxy S21 FE'nin kamerasının "harika" olduğunu ifade ediyor.

SAMSUNG S21 FE 5G

It has plastics back

But it's light weight

no headphone jack

120hz display

Awesome camera #Samsung #SamsungGalaxyS21FE @AmreliaRuhez pic.twitter.com/wtZk7lCFEt