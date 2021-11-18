HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Galaxy S21 FE gerçek hayatta göründü!

Galaxy S21 FE gerçek hayatta göründü!

18.11.2021 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda pazarlama materyalleri sızdırılan Samsung Galaxy S21 FE, gerçek hayatta görüntülendi. Eğer görüntülerdeki telefon gerçekten de Galaxy S21 FE ise, beklendiği gibi birçok açıdan Galaxy S21'e benzeyecek gibi görünüyor.

Galaxy S21 FE gerçek hayatta göründü!

Samsung'un şu sıralar yaklaşan amiral gemisi Galaxy S22 ile meşgul olduğu bildiriliyor. Ancak şirketin yakında piyasaya sürülecek başka bir telefonunun daha üzerinde çalıştığı bilgisi uzun bir süredir gündemde. Bu telefon, hiç şüphesiz ki çıkışı yılan hikayesine dönen Galaxy S21 FE. Son zamanlarda pazarlama materyalleri bile sızdırılan telefonun şimdi ise gerçek hayatta tam olarak nasıl görüneceği bir Twitter kullanıcısı tarafından gösterildi.

Samsung Galaxy S21 FE'nin görüntüsü sızdıSamsung Galaxy S21 FE'nin görüntüsü sızdı

SAMSUNG GALAXY S21 FE'NİN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Söz konusu kullanıcı, Galaxy S21 FE'nin elinde olduğunu ve gerçek hayattaki fotoğraflarını paylaştığını iddia etti. Görüntülerin doğru olup olmadığı henüz belli değil. Ancak görüntüler, Samsung'un bir sonraki "Fan Edition" telefonundan ne bekleyebileceğimiz konusunda bizlere bir fikir veriyor.

Galaxy S21 FE'ye ait olduğu söylenen görüntülerde, telefonun plastik arka sırtı ve kamera adacığı ile Galaxy S21 ile benzediği görülüyor. Bunun dışında telefonun hafif olduğunu da söyleyen Twitter kullanıcısı kulaklık girişinin olmadığını, ekranın 120 Hz yenileme hızına destek verdiğini belirtiyor. Son olarak ise Galaxy S21 FE'nin kamerasının "harika" olduğunu ifade ediyor.

GALAXY S21 FE NE ZAMAN ÇIKACAK? İŞTE GALAXY S21 FE'NİN ÖZELLİKLERİ

Daha önceki sızıntılara göre Galaxy S21 FE, 12 GB'a kadar RAM ve 256 GB depolama alanı seçeneği ile satışa sunulacak. Telefon 4.500 mAh pil ve 15W şarj ile desteklenecek.

Samsung'un akıllı telefon planı ortaya çıktı: 52 haftaya 52 telefon!Samsung'un akıllı telefon planı ortaya çıktı: 52 haftaya 52 telefon!

Galaxy S21 FE'nin 4 Ocak'ta tanıtılması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bebek kamerasını hesaba katmayan hırsızlık şebekesi yakayı ele verdiBebek kamerasını hesaba katmayan hırsızlık şebekesi yakayı ele verdi
Black Friday öncesi bilinmesi gerekenlerBlack Friday öncesi bilinmesi gerekenler
Instagram, telefonunuzu sallamanızı istiyor!Instagram, telefonunuzu sallamanızı istiyor!
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kritik faiz kararı açıklandı

Kritik faiz kararı açıklandı

Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması

Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması

Merkez Bankasının faiz kararı sonrası siyasilerden art arda sert tepkiler

Merkez Bankasının faiz kararı sonrası siyasilerden art arda sert tepkiler

Trafik cezasıyla ilgili dikkat çeken karar!

Trafik cezasıyla ilgili dikkat çeken karar!

PKK'nın başına geçecekti! Kaytan'ın cesedini gömenler öldürüldü

PKK'nın başına geçecekti! Kaytan'ın cesedini gömenler öldürüldü

Akılalmaz ölüm! Midesinde patladı

Akılalmaz ölüm! Midesinde patladı

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Yargıtay'dan köpeğe tecavüz eden sanık hakkında flaş karar

Yargıtay'dan köpeğe tecavüz eden sanık hakkında flaş karar

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Dünyanın en sapık lideri Caligula!

Dünyanın en sapık lideri Caligula!

Babasını öldüren 15 yaşındaki kızdan kan donduran sözler

Babasını öldüren 15 yaşındaki kızdan kan donduran sözler

Koronavirüse karşı ilginç çözüm! Aşı olana bedava seks

Koronavirüse karşı ilginç çözüm! Aşı olana bedava seks

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.