Galaxy S21 FE gerçek hayatta göründü!

Samsung'un şu sıralar yaklaşan amiral gemisi Galaxy S22 ile meşgul olduğu bildiriliyor. Ancak şirketin yakında piyasaya sürülecek başka bir telefonunun daha üzerinde çalıştığı bilgisi uzun bir süredir gündemde. Bu telefon, hiç şüphesiz ki çıkışı yılan hikayesine dönen Galaxy S21 FE. Son zamanlarda pazarlama materyalleri bile sızdırılan telefonun şimdi ise gerçek hayatta tam olarak nasıl görüneceği bir Twitter kullanıcısı tarafından gösterildi.
Söz konusu kullanıcı, Galaxy S21 FE'nin elinde olduğunu ve gerçek hayattaki fotoğraflarını paylaştığını iddia etti. Görüntülerin doğru olup olmadığı henüz belli değil. Ancak görüntüler, Samsung'un bir sonraki "Fan Edition" telefonundan ne bekleyebileceğimiz konusunda bizlere bir fikir veriyor.
Galaxy S21 FE'ye ait olduğu söylenen görüntülerde, telefonun plastik arka sırtı ve kamera adacığı ile Galaxy S21 ile benzediği görülüyor. Bunun dışında telefonun hafif olduğunu da söyleyen Twitter kullanıcısı kulaklık girişinin olmadığını, ekranın 120 Hz yenileme hızına destek verdiğini belirtiyor. Son olarak ise Galaxy S21 FE'nin kamerasının "harika" olduğunu ifade ediyor.
SAMSUNG S21 FE 5G— Abhishek Soni (@Abhisheksoni130) November 12, 2021
It has plastics back
But it's light weight
no headphone jack
120hz display
Awesome camera #Samsung #SamsungGalaxyS21FE @AmreliaRuhez pic.twitter.com/wtZk7lCFEt
Daha önceki sızıntılara göre Galaxy S21 FE, 12 GB'a kadar RAM ve 256 GB depolama alanı seçeneği ile satışa sunulacak. Telefon 4.500 mAh pil ve 15W şarj ile desteklenecek.
Galaxy S21 FE'nin 4 Ocak'ta tanıtılması bekleniyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum