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  4. Galaxy Z Flip 3 12 bin TL’lik fiyatıyla başarılı olabilir mi?

Galaxy Z Flip 3 12 bin TL’lik fiyatıyla başarılı olabilir mi?

19.08.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açıkçası bu sorunun cevabını vermek çok da kolay değil. İlk bakışta 12 bin TL’lik fiyat etiketinin hayli uçuk göründüğünü düşünebilirsiniz.

Galaxy Z Flip 3 12 bin TL’lik fiyatıyla başarılı olabilir mi?

Fakat en yakındaki teknoloji mağazasına gittiğinizde özellikle üst segmentte yer alan telefonlar için belirlenen etiketlerin 3 aşağı 5 yukarı bu seviyelerde olduğunu görebilirsiniz.

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Z FLIP 3 BU EKOSİSTEMİN NERESİNDE YER ALACAK?

Hatırlanacağı üzere bir önceki Z Flip modeli 14 bin TL gibi bir çıkış fiyatına sahipti.

Samsung aynı hatayı yeni Z Flip modelinde yapmadı ve Z Flip 3’ü selefine oranla daha makul bir etiketle satışa sundu.

Z Flip 3’ün katlanabilir ekranını bir kenara bırakıp teknik özellikler bazında normal bir cihaz olarak düşünürsek en az 10 bin TL‘lik bir fiyat biçebiliriz. Dolayısıyla burada 2 bin TL de katlanabilir ekran teknolojisi için ödememiz gerekiyor.

Fakat Z Flip 3’ün kapağında yer alan ekranı ve genel tasarımı rakiplerinden oldukça farklı. Dolayısıyla Z Flip 3‘ün bu fiyata başarılı olması pek de şaşırtıcı olmayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Samsung Türkiye
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